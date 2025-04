Traders Talk: Výsledky Komerčky a Erste, dead cross v Americe a kde hledat příležitosti

a dnes zveřejnily své výsledky, které byly podle makléře Patria Finance Pala Mokoše neutrální. Na amerických trzích přichází hlavní vlna výsledkové sezóny, kdy reportují firmy, které hýbají trhy. Pomohou tyto výsledky akciovému indexu S&P 500 k návratu na býčí trh? Nenechte si ujít pohled zkušeného profíka na S&P 500, banky i čínské tituly a načerpejte aktuální investiční tipy.





Obsah:

00:00:00 Výsledky a Erste

00:03:20 Výsledková sezóna v USA

00:05:06 Technická analýza S&P 500

00:07:15 Investiční tipy



Tento týden proběhl rozhodný den u akcií Monety, kdy jsme viděli propad. se bude obchodovat naposledy s nárokem na dividendu v pátek, takže tam můžeme čekat výraznější propad příští týden.



Hlavní událostí na pražské burze ale jsou dnešní výsledky a , které na první pohled vypadají neutrálně, dodává k výsledkům makléř Patria Finance Pavol Mokoš. “Důležité byly výhledy, které byly pro tento rok víceméně potvrzené, což je za mě klíčové,” hodnotí makléř.

U reakce na výsledky hraje podle něj u akcií roli to, že se vrátily na svá de facto maxima nad 1 100 Kč , takže investoři možná čekali ještě lepší čísla, anebo hráli na to, že před dividendou akcie ještě porostou.



U zase hýbou akciemi zprávy o to, že jedná se španělskou bankou o převzetí aktiv v Polsku, což by mohlo snížit výplatu akcionářům, ať už formou dividend nebo odkupu vlastních akcií, doplňuje Mokoš. Zůstává tato banka podle makléře ještě akciovým top pickem na pražské burze? “Určitě, ale situace se mění, vyvíjí a i banky v Evropě zaznamenaly strmý propad. Už se nedokázaly vrátit na svá maxima. Myslím, že i není až tak zajímavá jako před měsícem a dvěma,” uvádí Mokoš.



Na amerických trzích nyní probíhá hlavní část výsledkové sezóny, kdy reportují technologičtí giganti, jako je Meta, nebo . “Před začátkem výsledkové sezóny se hovořilo o tom, že to bude nejméně zajímavá výsledková sezóna za dlouhou dobu, protože investory zajímá hlavně výhled a politické dění kolem Trumpových cel,” podotýká makléř. “Ale to, že investoři zaměří pozornost od politiky, tak akciím prospívá a trh má tendenci se uklidňovat,” dodává Mokoš. Výsledky za první kvartál podle makléře nebudou vůbec špatné.



Je už lokální dno za námi? “Technická analýza rozhodně ještě neukazuje konec všeho zlého,” uvádí makléř a odkazuje na tzv. Dead cross z půlky dubna, který obvykle předznamenává další pokles nebo medvědí trh. Nic ale nefunguje stoprocentně a od té doby, co k přikřížení došlo, trhy míří nahoru, dodává. Dále makléř upozorňuje na stále vysoký index volatility, který se drží pořád vysoko nad 20 a de facto naznačuje, že investoři pořád v blízké době očekávají velké pohyby.



Jak makléř obchoduje v době vysoké volatility? “Snažím se to hrát hodně, hodně opatrně. Pouštím se do pozic jenom s 30, 20 procenty portfolia a větší část držím spíše v hotovosti a vyčkávám.” S výběrem akcií nemíří na americký trh. V hledáčku má čínské akcie, jako JD.com a Alibaba. A v Evropě sleduje titul , který je sázkou na vyšší fiskální výdaje Německa.