Trump zatápí elektromobilům. Rivian a Lucid to ve druhém kvartále tvrdě odnesly

Výrobci elektromobilů čelí za vlády Donalda Trumpa náročnému období. Zrušení daňových úlev a emisních kreditů představuje pro sektor další tvrdou ránu. Slabé výsledky za druhé čtvrtletí, které v úterý zveřejnily automobilky Rivian a Lucid, to jen potvrdily.

Rivian vykázal ztrátu na akcii 0,91 dolarů, zatímco analytici čekali ztrátu 0,61 dolaru. Celkově se ztráta ve druhém kvartále vyšplhala na 1,12 miliardy. Další negativní zprávou byl meziroční pokles dodaných vozů, který se propadl téměř o čtvrtinu. Tržby činily 1,3 miliardy dolarů, což je nepatrně více, než očekávala Wall Street.

Trumpův daňový zákon ukončil povinnost tradičních automobilek nakupovat od výrobců elektromobilů emisní kredity. Pro menší hráče jako Rivian šlo o klíčový zdroj financování, který umožňoval rozšiřování výroby a vývoj dostupnějších modelů. Zákon rovněž zrušil daňovou úlevu ve výši 7 500 dolarů na nákup elektromobilu.

Příjmy z prodeje kreditů automobilce v prvním čtvrtletí pomohly vygenerovat hrubý zisk 206 milionů dolarů. Ve druhém kvartále se však absence těchto příjmů projevila negativní hrubou marží ve výši téměř 16 procent, což významně ohrožuje letošní cíle automobilky.

Přestože Rivian vyrábí své vozy v americkém státě Illinois, část dílů, jako jsou baterie a čelní skla, stále dováží ze zahraničí. Pozitivní zprávou pro akcionáře je fakt, že se Rivianu podařilo těmito díly předzásobit ještě před zavedením cel.

Po horším čtvrtletí vedení Rivianu snížilo výhled na letošní rok. Očekává záporný zisk EBITDA až 2,25 miliardy dolarů, oproti původnímu odhadu 1,7 až 1,9 miliardy. Navzdory veškerým negativům automobilka nadále očekává kapitálové výdaje v rozmezí 1,8 až 1,9 miliardy.

Akcie Rivianu před zahájením středečního obchodování klesají o více než pět procent. Od uvedení na americkou burzu Nasdaq odepsaly již přes 90 procent své hodnoty a aktuálně se obchodují za 11,4 dolaru.

Podobně negativní nálada panuje i kolem konkurenční společnosti Lucid, jejíž akcie před otevřením trhu ztrácí více než 7 procent. Důvodem jsou rovněž slabé kvartální výsledky.

Lucid sice mírně překonal očekávání analytiků v oblasti tržeb, když vykázal 259,4 milionu dolarů, ale ztráta na akcii dosáhla 0,28 dolaru oproti očekávaným 0,22 dolaru. Amerického výrobce nadále trápí vysoké náklady, které násobně převyšují tržby. Meziročně se ztráta prohloubila o osm procent na 855 milionů dolarů. Na každém vyrobeném voze Lucid aktuálně tratí zhruba 82 tisíc dolarů, loni to bylo přes 110 tisíc.

Po zbytek letošního roku pak Lucid očekává mírné oslabení poptávky. Přestože počet dodaných vozů ve druhém kvartále rostl o 38 procent na 3 300 kusů , firma snížila roční výhled na 18 až 20 tisíc dodaných vozů. Původní odhady hovořily o 20 tisících.

Naději pro akcionáře Lucid představuje nedávno oznámená spolupráce se společností Uber, která do automobilky plánuje investovat stovky miliard dolarů. Cílem Uberu je vytvořit síť robotaxi na založenou novém modelu Lucid Gravity. První robotaxi by se měly dostat na silnice v USA příští rok, přičemž do šesti let by jich chtěl Uber provozovat přes dvacet tisíc.

Akcie automobilky Lucid po oznámení spolupráce v polovině července vzrostly o více než třicet procent, většinu zisků ale od té doby ztratily. Na úterní výsledky pak reagují v pre-marketu poklesem o sedm procent.

Zdroj: Bloomberg, Sherwood, Patria