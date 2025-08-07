Dobré výsledky Eli Lilly zastínila slabší účinnost nové pilulky proti obezitě. Akcie prudce padají

Americký farmaceutický gigant doručil ve druhém kvartálu nad očekávání dobré hospodářské výsledky. Akcie v premarketu přesto míří strmě dolů, a to dvouciferným tempem. Společnost totiž zároveň zveřejnila výsledky pozdní fáze testování léku proti obezitě ve formě pilulky, přičemž procentuální úbytek váhy je podle Wall Street zklamáním.
Tržby za druhé letošní čtvrtletí překonaly odhady analytiků, když meziročně vzrostly o 38 procent na 15,56 mld. USD oproti očekávaným 14,67 mld. USD. Upravený zisk na akcii vzrostl meziročně dokonce o 61 procent na 6,31 USD, zatímco odhad trhu byl 5,59 USD.
Prodeje táhly zejména léky GLP-1. U léku proti obezitě Zepbound došlo k meziročnímu nárůstu tržeb o 172 procent na 3,38 mld. USD. Tržby z léku Mounjaro, primárně zaměřeného na léčbu cukrovky, stouply o 68 procent na 5,2 mld. USD.
navíc mírně zlepšila celoroční výhled, když nově očekává tržby ve výši 60 až 62 mld. USD, předtím to bylo v rozmezí 58 až 61 mld. USD.
Ani to ale nezabránilo prudkému výprodeji akcií, jež v premarketu v jednu chvíli ztrácely až 13,5 procenta, protože povedené finanční výsledky zastínila neuspokojivá úspěšnost denní pilulky orforglipron proti obezitě. Ta v pozdní fázi testování pomohla pacientům při maximální dávce ztratit 12,4 procenta tělesné hmotnosti za 72 týdnů.
Někteří analytici z Wall Street ovšem očekávali od tohoto perorálního GLP-1 léku úbytek hmotnosti kolem 15 procent, uvedl server CNBC. Někteří lékaři pak také evidovali určitý počet pacientů na nejvyšší dávce, kteří přerušili léčbu kvůli vedlejším účinkům.
Slabší účinnost nového léku naopak polila živou vodou akcie konkurenčního Novo Nordisku, které na burze v Kodani vykazují růst téměř o 14 procent.
Jiní lékaři nicméně výsledky orforglipronu chválili. „Je to silný a slibný výsledek pro perorální prostředek,“ konstatoval pro CNBC Dr. Jaime Almandoz, lékařský ředitel programu Weight Wellness na UT Southwestern Medical Center. „Injekční přípravky nastavily vysokou laťku, ale tato studie posiluje potenciál perorálního GLP-1 být transformační v léčbě obezity, zejména pro pacienty, kteří váhají se zahájením nebo pokračováním injekční terapie,“ dodal.
Pilulka od se nejspíš stane první bezjehlovou alternativou na trhu s léky GLP-1 proti obezitě a cukrovce. Společnost očekává, že údaje předloží regulačním orgánům do konce roku a pilulku uvede na trh v příštím roce.