Skupina ČSOB v 1. pololetí: Nárůst hypoték, investic i aktivních klientů

Skupina ČSOB v 1. pololetí: Nárůst hypoték, investic i aktivních klientů

07.08.2025 10:01
Autor: Redakce, Patria.cz

Skupina ČSOB zaznamenala v letošním prvním pololetí výrazný nárůst v hypotékách, a to jak pro firmy a podnikatele (+8 %), tak i pro domácnosti (+6 %). Celkový objem úvěrů vzrostl o sedm procent na 1 020 miliard korun. V růstu pokračují rovněž vklady (+7 %) a aktiva pod správou (+11 %). Počet klientů ČSOB meziročně narostl o 75 tisíc. Čistý zisk skupiny ČSOB dosáhl 9,6 miliardy korun.

„Letošní rok se zatím v Česku podobně jako loni vyznačuje opatrným optimismem a rostoucí ekonomickou aktivitou domácností, firem i podnikatelů. Díky tomu jsme v pololetí nadále rostli v klíčových oblastech vkladů, investic, úvěrů a pojištění, naše kapitálová pozice je silná a likvidita vynikající. Klientský zážitek vnímáme jako klíčový ukazatel úspěchu – chceme být bankou pro všechny a pro každou situaci,“ říká Aleš Blažek, generální ředitel ČSOB.

čsob

Strmý růst úvěrů na bydlení

Klienti si ve druhém čtvrtletí pořídili hypoteční úvěry za 25,8 miliardy korun, což bylo meziročně o 57 procent víc, a úvěry ze stavebního spoření v?objemu pět miliard korun, což byl meziroční nárůst o 72 procent. „Naší hlavní novinkou v oblasti financování bydlení je ve druhém čtvrtletí ČSOB Hypotéka bez nemovitosti, která posílila postavení kupujících na napjatém realitním trhu. Klient si sjedná hypotéku ještě předtím, než si najde konkrétní byt nebo dům, a díky tomu se na trhu dostává do pozice kupce s hotovostí. Může tak rychle jednat a má financování předem jisté. V praxi to znamená větší šanci uspět při koupi, méně stresu a také více času na výběr,“ vysvětluje Aleš Blažek.

Digitalizace a inovace zvyšují dostupnost bydlení

Koncem pololetí byla už téměř každá druhá hypoteční či zástavní smlouva v ČSOB Hypoteční bance podepsána tzv. kvalifikovaným elektronickým podpisem nejvyšší úrovně. Elektronické podepisování zavedly ČSOB a katastrální úřad jako první na trhu. Dlouhodobým cílem je kompletní online proces zřízení hypotečního úvěru. „V ČSOB se dlouhodobě snažíme hledat způsoby, jak bydlení nejen financovat, ale jeho dostupnost skutečně zlepšit. Chceme, aby ČSOB byla silným partnerem pro klienty na měnícím se trhu,“ doplňuje Aleš Blažek.

Roste objem investic

Celkový objem spravovaných aktiv se v prvním pololetí meziročně navýšil o 11 procent, majetek v podílových fondech stoupl o 14 procent. Postavení největšího fondu si udržel fond ČSOB Bohatství s objemem 43,5 miliardy . Nové prodeje investic do zodpovědných fondů činily v prvním pololetí devět miliard . Počet uživatelů služby ČSOB Drobné, která automaticky převede na investice zvolenou částku z každé platby kartou, přesáhl 225 tisíc.

Nabídku investičních příležitostí skupina v dubnu rozšířila o ČSOB Nemovitostní fond, který umožní retailovým investorům podílet se na výnosech z kvalitních komerčních nemovitostí v Česku a na Slovensku, jako jsou retail parky a logistické i výrobní objekty. „Cílem ČSOB Nemovitostního fondu je přinést retailovým klientům stabilní výnos, ochranu proti inflaci a dlouhodobou hodnotu. Věříme, že přispěje k rozšíření investičních příležitostí a pomůže lidem lépe diverzifikovat jejich úspory a investice,“ uvádí Aleš Blažek.

Přes 1,5 milionu uživatelů mobilního bankovnictví

Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart meziročně stoupl o desetinu na 1,51 milionu a dosáhl podílu 84 procent na celkovém počtu aktivních digitálních klientů. Součástí aplikace je i virtuální asistentka Kate, která od počátku roku řešila více než tři miliony konverzací. Mezi hlavní témata patřily změny limitů na platební kartě, zadání plateb nebo potvrzení o daních.

Uživatelé se v konverzaci s Kate často zajímali i o výhody, které mají v ČSOB aktivní klienti. To jsou ti, kteří využívají v ČSOB účet a platí kartou, čerpají výhody, jakými jsou např. bonusová sazba na spořicím účtu, příspěvek k pravidelné investici, nižší úroky u hypoték, bonus na stavební a penzijní připojištění nebo zvýhodněné pojistné podmínky nebo sleva na nová vozidla. Další odměny mohou klienti ČSOB získat v podobě unikátních digitálních mincí Kate Coin v aplikaci ČSOB Smart.

Financování firem a podnikatelů se soustředí na energetiku

Objem úvěrů pro firmy a podnikatele v prvním pololetí vzrostl o osm procent, když hlavními oblastmi financování byly úsporná energetická řešení, obnovitelné zdroje a udržitelnost. ČSOB například uzavřela smlouvu o financování projektu nové solární elektrárny FVE Saxonie o výkonu téměř 50 MWp, která vzniká u Mostu v Ústeckém kraji a bude patřit k největším v ČR.

Všechny právnické osoby a podnikatelé si mohou u ČSOB rychle a jednoduše otevřít účet online. Přes internet lze nyní zakládat účty firemní, podnikatelské, pro bytové domy i neziskové organizace. Skvělou podporu a nabídku služeb firmám dokládá i nedávné ocenění Euromoney Awards for Excelence v kategoriích Best Bank for SMEs a Best Digital Bank pro Českou republiku.

Proškolených 250 tisíc firem a institucí

ČSOB, Policie ČR a Mastercard spustily nový vzdělávací projekt na zvýšení kyberbezpečnosti firem, podnikatelů a institucí. Záměrem je vzdělat zástupce čtvrt milionu firem, podnikatelů, bytových družstev, obcí, škol nebo nemocnic. V posledních pěti letech eviduje Policie ČR více než 8 100 kyberútoků na firmy a instituce s celkovou škodou přes tři miliardy korun. „Pro účinnou ochranu lidí i firem před kyberútoky jsou klíčové informovanost a prevence. V naší první misi jsme edukovali širokou veřejnost, nyní chceme připravit na rostoucí hrozby digitálního světa i 250 tisíc firem, podnikatelů, družstev, nemocnic a institucí, což je aktuální téma, neboť v Česku zažilo útok už devět z deseti firem,“ poukazuje Aleš Blažek.

První vzdělávací misí ČSOB s Policií ČR zaměřené na kyberbezpečnost prošlo více než 1,1 milionu obyvatel. Vedle toho ČSOB klientům i s pomocí umělé inteligence uchránila před kyberútočníky Volači a Klikači v prvním pololetí 3,1 miliardy , když v celém loňském roce to bylo 4,1 miliardy .


