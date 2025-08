Traders Talk: Trhy otřásla makrodata. Palantir překvapil výsledky, AMD ztrácí a ČEZ na čísla teprve čeká

Trhy zažily turbulentní týden plný překvapení – náladu investorů ovlivnila nečekaně slabá data z amerického trhu práce i makrodata ISM. Palantir naopak překvapil silnými výsledky, zatímco AMD po zveřejnění čísel oslabilo, přestože navýšilo výhled. V Evropě zaujala společnost Novo Nordisk, která sice reportovala silný růst prodejů léku Wegovy, ale zároveň snížila výhled. Investoři sledují také , který oznámí výsledky zítra. Zůstane trh navzdory makrodatům v růstovém módu – nebo se blíží obrat sentimentu? I to rozebírá makléř Patria Finance Pavol Mokoš v aktuálním Traders Talk.

Obsah:

00:00:14 Americká makrodata00:04:13 Výhled na S&P 50000:05:39 Výsledky Palantiru00:06:42 Výsledky AMD00:09:15 Výsledky Novo Nordisk00:11:35 Výsledky ČEZ00:12:41 Tipy, co sledovat

Makrodata změnila sentiment investorů, ale jen dočasně



“Poslední dny opět vrátily na trh turbulence po několika týdnech klidu,” uvádí makléř Patria Finance Pavol Mokoš. Za pozastavením růstu trhu podle něj stojí slabá makrodata. “Především tam došlo k revizi dat za květen a červen. Bylo to opravdu hodně výrazné snížení předchozích dvou měsíců,” říká makléř s odkazem na revizi dat z trhu práce, které bylo jednou z největších revizí v historii měření.



Slabá makrodata vyvolala mezi investory obavy o stav americké ekonomiky a následovala korekce. Ta ale v následující obchodní seanci opět otočila a předchozí ztráty smazala. “Rostoucí trend zatím nadále pokračuje, není narušený, ale samozřejmě budeme muset sledovat nejbližší makrodata, jak se budou vyvíjet, aby nám případně ten obrázek nerozhodila,” dodává makléř.



Zatím tedy zůstává Mokoš ohledně amerického trhu býčí a doplňuje, že makrodata také změnila očekávání ohledně měnové politiky Fedu. “Aktuálně jsou v trhu zaceněny do konce roku už více než dvě snížení s tím, že aktuálně nějakých 86 % sází na to, že by mohlo přijít už v září a do konce roku už je to více než 100 procent na to, že dojde alespoň k snížení o 50 bps.



Akcie premianta Palantir už jsou našponované



Z výsledkové sezóny tento týden reportoval například Palantir, který po oznámení čísel svého hospodaření rostl o 7 %. “Palantir je opravdu obrovský premiant, který dokáže neustále překvapovat,” komentuje Mokoš a dodává, že překonal i hodně vysoká očekávání. Nicméně aktuální ceny této akcie už jsou podle něj už dost našponované, “Už mi to přijde hodně přemrštěné. Přiznám se, že u toho titulu už štěstí nehledám.”



AMD pod tíhou příliš růžových očekávání



Včera dodal své výsledky také čipový gigant AMD, který sice navýšil výhled na třetí kvartál, ale čísla za druhý kvartál byla v souladu s očekáváním či lehce pod ní. Po výsledcích v prodlouženém obchodování odepisoval 5 %. “Ten růst, který předcházel těm výsledkům, byl tak prudký, že holt spousta investorů čekala více,” komentuje Mokoš výkon akcie po výsledcích. Jako další důvod k poklesu vidí nejistou geopolitickou situaci a otázku dodávek čipů do Číny. “Ten zvýšený hezký výhled od AMD nezahrnuje čipy pro Čínu, protože není jisté, zda je budou moci dodávat. Pokud by se to povedlo, tak by to byl další obrovský boost pro AMD,” uvádí makléř.



Současný pokles na cenách AMD ale nevidí jako nákupní příležitost. “Přiznám se, že do toho AMD bych se rád vrátil, ale budu chtít vidět určitou sílu a nákupní zájem ze strany investorů. Než abych kupoval na nějakém velkém propadu, tak si počkám na to, že se akcie začnou zvedat a budou ukazovat, že mají šanci navázat na ten poslední růst.”



Novo Nordisku podráží nohy slabší výhled i sílící konkurence



Novo Nordisk, velký výrobce léků na cukrovku, mimo jiné teď i na obezitu, reportoval dnes před otevřením trhu. Prodeje Wegovy narostly o 67 % meziročně a byly vyšší, než se očekávalo. Nicméně minulý týden Novo Nordisk snížil výhled a na to konto akcie odepsala 23 %, po výsledcích víceméně stagnuje. “Novo Nordisk už je delší dobu v sestupném trendu,” komentuje makléř. Dodává, že pro investory je klíčový právě výhled a pohled dopředu, takže i když jsou výsledky solidní, tak investoři chtějí vidět budoucí potenciál. U Novo Nordisku ale makléř upozorňuje na vysoký nárůst konkurence, ztrátu podílu na trhu atd.



Výsledky s příliš nezahýbou



Zítra oznámí výsledky také . Patria očekává vyšší EBITDU po konsolidaci GasNetu. Nicméně také očekává pokles v segmentu Výroby, a to kvůli nižší realizované ceně elektřiny. Podle makléře ale výsledky nepředstavují klíčový “driver” pro pohyb akcií. Tím jsou spíše politické záležitosti, jako vykoupení minoritní akcionářů a zestátnění firmy. Poslední měsíce akcie zároveň osciluje okolo 1200 Kč. “Do akcií se na těchto úrovních nepouštím,” dodává Mokoš s odkazem právě na politické riziko.



Akcie, které sledovat



A jaké akcie naopak Mokoš sleduje? “Jsou to právě ty technologie. AMD, ze kterého jsem před výsledky s klienty odcházel a budu čekat na nějaký návrat,” říká makléř. Jako další tip zmiňuje Meta Platforms, která podle něj neustále překonává očekávání analytiků a investorů a u které by se nebál ani vysokého ocenění. “Podobně je na tom třeba NVIDIA, kterou ještě výsledky čekají,” doplňuje do třetice makléř s odkazem na výsledky 27. srpna po zavření trhu.