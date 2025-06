Traders Talk: Írán pod palbou, Wall Street v klidu a proč sledovat dluhopisy

Po útoku USA na íránská jaderná zařízení zůstávají světové trhy zatím klidné. Makléř František Kronus v rozhovoru Traders Talk rozebírá možné scénáře dalšího vývoje, dopady na akciové a dluhopisové trhy a vysvětluje, proč teď není čas na paniku. Upozorňuje, že klíčovým ukazatelem pro investory může být výnos amerických dluhopisů, nikoli dramatické titulky z Blízkého východu.

Obsah:

00:00:22 Útok USA na Írán

00:03:05 Jak reagovat na aktuální napětí

00:04:47 Dluhopisový trh jako klíčový ukazatel



USA o víkendu zaútočily na jaderná zařízení Íránu. Dopad na trhy ale nebyl kupodivu tak výrazný, říká makléř Patria Finance František Kronus. Další vývoj na trzích bude podle něj záviset na dalším vývoji situace. “Írán ale teď nemá moc možností, jak konflikt eskalovat, mimo zavření Hormuzského průlivu,” uvádí makléř s tím, že na to by reagovala zejména cena ropy. Dodává ale, že by to zároveň vyvolalo i velký tlak ze stran ostatních států, obzvláště těch z Perského zálivu. “Rozhodně to nepřidává na jistotě, ale bezprostřední reakce zatím dramatická není,” uzavírá Kronus.



Investorům makléř doporučuje sledovat geopolitickou situaci, jestli nepřeroste ve větší konflikt. Výhled na akciový trh je podle něj takový, že buď se rychle vrátí k růstu, anebo se otočí do medvědího trhu. “Buď bude vše bez problémů, anebo problém bude, a to velký,” domnívá se makléř a dodává, že se na to špatně reaguje.



Kromě Íránu radí sledovat také dluhopisový trh v USA, který je zejména ve druhém poletí jedním z nejdůležitějších indikátorů. “Pokud by byl nějaký opravdu vážný problém, kdy z toho trhu exitovat do peněz, tak myslím, že by foukal vítr právě odsud z toho dluhopisového trhu,” říká Kronus.



U výnosu amerického desetiletého dluhopisu je podle něj klíčová úroveň zhruba 5 %, u třicetiletého 6 %. “Teď jsme u toho desetiletého někde u 4,25 %, takže zatím se zdá, že bez problémů,” uvádí makléř a doporučuje být připravený na prodej pozic v případě, kdy by “výnosy dluhopisů začaly skákat výrazně nahoru, i za cenu toho, že neprodám na maximu”. Pokud ale k výraznému růstu výnosů nedojde, nevidí makléř důvod obzvlášť z technologických akcií vystupovat.