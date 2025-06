Spor mezi Íránem a Izraelem zvyšuje cenu za přepravu ropy Hormuzským průlivem

izrael minulý týden v pátek překvapivě zahájil útok na vojenskou a jadernou infrastrukturu v Íránu. Vysvětlil to obavami, že Teherán pracuje na výrobě atomové zbraně, což pro Izrael znamená existenční hrozbu. Vzhledem k tomu, že napětí v dalších dnech sílilo, majitelé tankerů s větší opatrností nahlížejí na přepravu ropy nejen Hormuzským průlivem, ale i přes Rudé moře."Okolnosti a tolerance rizika se u jednotlivých majitelů lodí značně liší," uvedl šéf bezpečnostního oddělení asociace BIMCO Jakob Larsen. "Zdá se, že většina majitelů lodí se v současné době rozhodne pokračovat v plavbě, někteří ale zřejmě ne," sdělil v e-mailové zprávě zaslané serveru televize CNBC.Referenční sazba pro středně velká plavidla přepravující ropné produkty z Blízkého východu do Japonska se od čtvrtka do pondělí zvýšila o více než 19 procent. Sazba pro menší plavidla plující po stejné trase pak za stejnou dobu vzrostla o více než 20 procent, uvedla s odkazem na data Baltské burzy agentura Bloomberg. Sazby za přepravu do východní Afriky vzrostly dokonce o 40 procent. Baltská burza sídlí v Londýně a mimo jiné se tam stanovují ceny za námořní dopravu.Data společnosti Kpler pak ukazují, že sazba za přepravu ropy z Blízkého východu do Číny se jen za pátek zvýšila o 24 procent na 1,67 USD (35,80 Kč) za barel, což je po přepočtu asi 22 haléřů za litr. Denní nárůst sazeb za přepravu ropy na tankerech z kategorie VLCC (Very Large Crude Carrier) je tak nejvyšší od začátku roku.Larsen dodal, že v době zvýšeného bezpečnostního rizika se zvyšují nejen sazby za přepravu nebezpečnou oblastí, ale vyšší jsou i mzdy vyplácené posádkám. Právě vyšší ceny i mzdy ale pro někoho vytvářejí ekonomickou motivaci podstoupit riziko při proplouvání konfliktními zónami. Larsen řekl, že i když se to zdá primitivní, právě tyto faktory po staletí udržovaly globální obchod i v období válek a dalších konfliktů.Viceprezident společnosti S&P Global Market Intelligence Peter Tirschwell, který se specializuje na námořní dopravu, poukazuje i na další rizika, jež nutí majitele tankerů, aby zvážili, zda není lepší se Hormuzskému průlivu teď vyhnout. "Byl vidět dopad, jaký měli Húsíové na lodní dopravu přes Rudé moře. I když bylo v této oblasti v poslední době velmi málo útoků na lodní dopravu, kvůli této hrozbě se drtivá většina kontejnerového obchodu přesunula do oblasti kolem jižní Afriky. To se děje už celý rok,“ řekl Tirschwell.Jemenští šíitští povstalci Húsiové začali útočit na obchodní lodě už koncem roku 2023. Tvrdili tehdy, že útoky jsou reakcí na válku Izraele proti hnutí Hamás v Pásmu Gazy a na podporu, kterou některé země poskytují izraelské vládě. Húsíjské povstalce podporuje Írán. Izraelská armáda začala na Pásmo Gazy útočit po teroristickém útoku ozbrojenců Hamásu ze 7. října 2023. Teroristé tehdy na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších asi 250 odvlekli na palestinské území. Hamás v Pásmu Gazy vládne.Asociace BIMCO obvykle nevyzývá plavidla, aby se držela dál od určitých oblastí. Konflikt mezi Íránem a Izraelem ale podle ní vnesl do námořní přepravy prvek nejistoty. Ceny ropy se minulý týden v pátek v bezprostřední reakci na izraelský útok na Írán zvýšily o více než deset procent a severomořský Brent se dostal k 75 dolarům za barel. V pondělí ale ceny začaly klesat, když se ukázalo, že konflikt zatím neohrozil těžbu ani export ropy z blízkovýchodních zemí.