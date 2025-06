Morgan Stanley: Geopolitické výprodeje bývají krátké, klíčová bude cena ropy

Útoky USA na íránská jaderná zařízení dominují titulkům, ale podle stratégů bývají výprodeje způsobené geopolitickými událostmi obvykle krátkodobé. Reakce trhů byla po víkendovém zapojení USA do izraelských útoků tlumená – cena ropy Brent sice vzrostla až o 5,7 %, ale během dneška většinu zisků odevzdala. Rizikem však zůstává, že by Írán mohl reagovat narušením dopravy v Hormuzském průlivu, tj. klíčové trase pro ropu a zemní plyn.

„Historie ukazuje, že většina geopoliticky vyvolaných výprodejů je krátkodobá a mírná,“ uvedli stratégové vedení Michaelem Wilsonem v pondělní zprávě. „O tom, zda volatilita přetrvá, rozhodnou ceny ropy.“ Podle týmu vedly předchozí geopolitické události ke krátkodobé volatilitě akcií, ale v průměru byl index S&P 500 po jednom, třech a dvanácti měsících vyšší o 2 %, 3 % a 9 %.



Akcioví investoři se na možný zásah USA v Íránu připravili snížením expozice a i poptávka po zajištění v dnech před nálety vzrostla. Přesto akcie klesly jen mírně a většina nedávné volatility se soustředila na ropné trhy – ropa Brent od začátku měsíce vzrostla o více než 20 % a obchoduje se kolem 77 dolarů za barel.

Mezitím americké akcie podporují dva pozitivní faktory – slabší dolar a zrychlující růst firemních zisků, uvedl Wilson. Investoři by však mohli znervóznět, pokud by ceny ropy dále rostly. Dopad na inflaci a ekonomiku by byl pravděpodobně výrazný a mohl by ohrozit očekávané snižování úrokových sazeb.



„Pokud by došlo k uzavření Hormuzského průlivu, očekáváme výrazný stagflační šok podobný roku 2022,“ napsali stratégové Panmure Liberum Joachim Klement a Susana Cruz. „V takovém případě je pravděpodobná korekce o 10 až 20 %, a pokud by se znovu rozhořela obchodní válka, mohli bychom vidět i nový medvědí trh.“



Podle Wilsona a jeho týmu by však růst cen ropy musel být výrazný, aby způsobil medvědí scénář. Na základě jejich analýzy by ropa musela dosáhnout ceny 120 dolarů za barel, aby ohrozila hospodářský cyklus. „Rizika bereme vážně, ale k takovému scénáři je ještě dlouhá cesta,“ uzavřel Wilson.

Zdroj: Bloomberg