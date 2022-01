Akciím pomohly výsledky i výnosy, Amerika však úvodní zisky vrací

Dopolední nadechnutí evropských akcií se během dne proměnilo v solidní zisky hlavních indexů, na které v úvodu navázala také Amerika. Podporou byl obrat dluhopisových výnosů dolů, který ukazuje přestávku ve spekulacích na agresivnější Fed. Překonat včerejší negativní náladu pomáhaly také firemní výsledky. Dnes to byly a , které napravovaly dosud špatný dojem z amerického bankovního sektoru.



Jenže krátce po růstovém úvodu americké akcie zamířily znovu dolů a zisky vymazaly. S&P 500 je zpět na nule a Nasdaq mírně v červeném. V Evropě mezitím zisky hlavních indexů také vyprchávají. DAX , FTSE 100 nebo AEX jsou v plusu o 0,2 pct, CAC 40 se momentálně drží +0,4 pct. To vše bez nových zpráv, které by mohly sentiment opět zkazit.



Na dluhopisech v USA sledujeme pokles výnosů asi o 3 bazické body, což je oproti ránu příznivý obrat. Akcie naladil jen krátce, zato zlatu přináší solidní zisky kolem 1,5 pct. Evropské výnosy zatím pouze korigují intradenní nárůst. Eurodolar dnes jen přešlapuje na místě při aktuálním kurzu 1,1345.



Koruna udržela zisky z rána a proti euru se obchoduje na 24,28. Nový komentář guvernéra Rusnoka nepřinesl nic nového a podle nás by neměl být pro korunu motivem k posílení.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:16 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2817 -0.4724 24.4395 24.2542 CZK/USD 21.3945 -0.6478 21.5700 21.3825 HUF/EUR 355.4804 -0.6535 358.4800 355.0316 PLN/EUR 4.5231 -0.6176 4.5453 4.5173

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2011 0.0504 7.2059 7.1901 JPY/EUR 129.6760 -0.1021 129.9710 129.3720 JPY/USD 114.2650 -0.2906 114.5490 114.2080

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8325 -0.0636 0.8343 0.8313 CHF/EUR 1.0398 0.0585 1.0404 1.0373 NOK/EUR 9.9550 -0.1649 9.9930 9.9207 SEK/EUR 10.3401 -0.0903 10.3648 10.3350 USD/EUR 1.1349 0.1765 1.1352 1.1319

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3850 -0.4710 1.3933 1.3814 CAD/USD 1.2511 0.0052 1.2526 1.2452