Obří akvizice Activisionu Microsoftem si vybírá svou oběť. Akcie Sony dnes klesly až o 13 procent

Group, která představuje vrchol herního sektoru, čelí nové výzvě svého bohatého konkurenta . Ten sází na boom online videoher nové generace v době, kdy se japonský konglomerát poohlíží po expanzi na vícero frontách, včetně elektromobilů. Akcie dnes klesly až o 13 %.



Microsoft, který v souboji s konzolemi od doposud zaostával, udělal významný krok k tomu, aby si vybudoval pozici v „metaverzu“ (virtuálním světě, kde lidé hrají, nakupují a komunikují online) dohodou na převzetí Blizzard, vývojáře hry „Call of Duty", za 69 miliard dolarů. Akcie se dnes propadly o 13 % kvůli obavám, že tituly budou staženy ze systémů PlayStation. Jde tak o největší propad od října 2008.

"Transakce by z pohledu měla být vypořádána ve FY23, ten začíná ve 3Q22. Herní portfolio Blizzard by výrazně obohatilo předplacenou službu Game Pass od ," dodává analytik Patria Finance Branislav Soták. Více jsme psali zde.



"V podstatě se snaží postavit monstrum," komentoval tuto akvizici Serkan Toto, zakladatel poradenské společnosti Kantan Games v Tokiu. "Nemyslím si, že utratí 70 miliard dolarů, aby se stal poskytovatelem softwaru pro platformy od ."



Tato mamutí akvizice je součástí nákupní horečky , který si chce zajistit aktiva pro svou službu Xbox Game Pass. A za jeden den dokázala vymazat 20 miliard dolarů z valuace . Snaha přilákat platící předplatitele skrze velkolepé portfolio her totiž zpochybňuje tradiční obchodní model konzolí , který se opírá o exkluzivní tituly a hardware. Pokrok v cloudové technologii umožňuje obejít nutnost vlastnit konzole. Hry a síťové služby přitom tvoří asi 30 % příjmů .



Microsoft v úterý oznámil, že Game Pass má více než 25 milionů předplatitelů a že „v rámci Xbox Game Pass a PC Game Pass nabídne tolik her od Blizzard, kolik jen dokáže“, a to jak u stávajících, tak i u nových titulů, uvedl šéf Xboxu Phil Spencer. Mezi několik velmi úspěšných franšíz vyvinutých pod záštitou Blizzard patří hity jako Call of Duty, Diablo či World of Warcraft.



Společnost si u několika generací PlayStationu a Xboxu udržuje v prodeji exkluzivních her neustálý náskok oproti konkurenčním nabídkám společnosti . Nyní, když jeho rival signalizoval své odhodlání utrácet natolik, aby tuto mezeru překonal, bude pod tlakem. Game Pass vyvolává obavy, že už bude muset reagovat, protože nabízení her za paušální poplatek mu může snížit tržby a marže. „Sony bude stát před obrovskou výzvou,“ řekl Amir Anvarzadeh z Asymetric Advisors.



„Pokud jde o peníze, bude mít potíže vyrovnat se , který může za nákup duševního vlastnictví populárních her utrácet,“ řekl analytik Morningstar Research Kazunori Ito. "Pokles akcií ukazuje, že investoři se obávají, že nemusí vyhrát, pokud se tento průmysl skutečně odkloní od hardwarového modelu."

„Sony se může dostat pod tlak, aby provedl více fúzí a akvizic,“ napsal v komentáři analytik Jefferies Atul Goyal a dodal, že „pokud nebudou existovat žádné regulační překážky, pak se může v nepříliš vzdálené budoucnosti vydat za dalším cílem.“

Ostatní vydavatelé v herním průmyslu šli po oznámení prudce nahoru. Podle analytiků, včetně Atula Goyala z Jefferies, vede tento krok k navýšení valuací herních společností se silným obsahem a portfoliem duševního vlastnictví.

mezitím plánuje uvést na trh náhlavní soupravu pro virtuální realitu nové generace a také zvažuje vstup do obchodu s elektrickými automobily, aby využila své výhody v oblastech, jako je zábava a čipy.

Zdroj: Bloomberg, Reuters, Patria