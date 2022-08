Dluhopisy padají, ránu dnes dostal i akciový optimismus

Akciové trhy úspěšně odignorovaly rostoucí napětí kolem Taiwanu, novou daň ze zpětných odkupů akcií v USA a během odpoledne to místy vypadalo, že k něčemu podobnému směřují také v případě čísel z trhu práce.

Nová data přinesla docela šok, když ukázala velmi silný a navíc dál se utahující trh práce v zámoří. Jasnou implikací je tvrdší politika Fedu, což se také velmi rychle projevilo na dluhopisovém trhu. Výnosy vyskočily vzhůru, na 2Y asi o 20 bazických bodů. Delší splatnosti zaostávají a na výnosové křivce prohlubuje inverze (10Y-2Y už na 40 bodů), čímž nám trh dává stále hlasitěji najevo své očekávání recese v horizontu několika kvartálů.

Akcie po prvotní negativní reakci zamířily strmě vzhůru a ztráty skoro smazaly. Později ovšem nálada upadá a indexy se noří výrazněji do červeného. Očekávání o Fedu dnešní prověrkou neprošla. Trhy předpokládaly mírný Fed rychle otáčející směrem k nízkým sazbám kvůli hrozbě recese a teď už si to tolik nemyslí: Fed funds futures naznačují o poznání vyšší trajektorii úrokových sazeb než dříve (vrchol v březnu 2023 nad 3,6 pct). Jestli ale prověrkou projde pozitivní akciový sentiment, zatím jasné není, protože na trzích to i přes pokles nevypadá až tak zle, soudě třeba podle relativně odolných rizikových technologických titulů.

Dolaru dodala data sílu a jeho kurz k euru klesl k 1,0160. Slušně se na závěr týdne daří také koruně, která míří k 24,50 za euro. Ropa i přes silnější dolar obrací 2 procenta do plusu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:43 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5059 -0.2954 24.6388 24.5046 CZK/USD 24.1140 0.5483 24.2110 23.9830 HUF/EUR 393.8274 -0.3893 395.5409 392.9290 PLN/EUR 4.7083 -0.0962 4.7199 4.7018

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8720 -0.6511 6.9235 6.8570 JPY/EUR 137.4815 0.8658 137.7550 135.7310 JPY/USD 135.2815 1.7319 135.4850 132.8510

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8427 -0.0356 0.8454 0.8410 CHF/EUR 0.9795 0.1037 0.9798 0.9748 NOK/EUR 9.9820 0.0451 10.0183 9.9593 SEK/EUR 10.3824 0.0974 10.3912 10.3447 USD/EUR 1.0163 -0.8227 1.0252 1.0142

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4497 1.0003 1.4556 1.4335 CAD/USD 1.2939 0.5752 1.2986 1.2864