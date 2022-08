Lockhart: Je třeba celé série lepších inflačních čísel

Dennis Lockhart vedl Fed v Atlantě a na Bloombergu hodnotil poslední zvednutí sazeb touto centrální bankou a projev jejího šéfa Jaye Powella. Podle ekonoma už skončila fáze, kdy Fed doháněl inflační vývoj. Sazby odpovídající jejich neutrální úrovni pak podle ekonoma stačit nebudou, Fed je bude muset posunout ještě výš.



Neutrální výše sazeb by ekonomiku neměla ani stimulovat, ani brzdit. Dá se pouze odhadovat. Lockhart uvedl, že se za běžného stavu mohou pohybovat mezi 2,5 – 3 %. Fed ale bude muset jít nad tuto úroveň, posunutí sazeb na tu neutrální „stačit nebude“. Zmiňována v této souvislosti bývají 4 %, k čemuž ale ekonom dodal: „To může, ale nemusí být adekvátní pro pokles míry inflace.“



Jay Powell ve svém posledním projevu uvedl, že podle něj se americká ekonomika nenachází v recesi. Lockhart míní, že šéf Fedu hovořil o tom, že hospodářství není v široce rozšířeném útlumu, který by měl trvat minimálně několik čtvrtletí, a během kterého by došlo k výraznému zhoršení situace na trhu práce. Právě síla trhu práce by měla být „hlavním důvodem, proč Powell odmítá, že by se ekonomika nacházela v recesi,“ míní ekonom.





Důležitý pro další kroky Fedu bude vývoj inflačních očekávání. Čím déle přitom budou z ekonomiky chodit „nepřijatelně vysoká inflační čísla“, o to vyšší je podle Lockharta pravděpodobnost recese. Pokračující vysoká inflace by totiž vyžadovala další zvedání sazeb, které by nakonec mohlo přestřelit. Vedení centrální banky přitom k tomu, aby kleslo tempo zvedání sazeb, potřebuje vidět celou řadu lepších inflačních čísel. Jinak řečeno, podle experta nebude stačit zlepšení pozorované během jednoho měsíce.



Lockhart tak odhaduje, že v říjnu by se mohlo dostavit pomalejší zvedání sazeb, pokud bude patrné systematičtější snížení vysoké inflace. Následně byl ekonom tázán na další osud nástroje nazývaného forward guidance. V jeho rámci se centrální banka snaží specifikovat další vývoj monetární politiky. Tento přístup je ale nyní nejen v USA přehodnocován, protože vývoj v ekonomice lze těžko predikovat. A jak poznamenal Bloomberg, tento přístup tak může nakonec napáchat více škody než užitku.



Lockhart v odpovědi připomněl, že Powell hovořil o velké nejistotě dalšího vývoje v hospodářství. A o tom, že nikdo neví, kam se ekonomický vývoj otočí. Nyní zbývá zhruba osm týdnů do dalšího rozhodnutí o sazbách a vedení Fedu se tak na rozdíl od minulých zasedání již nesnaží popisovat, jak hodlá dál jednat. „Bude to pravděpodobně 50 či 75 bazických bodů, ale uvidíme, co nám řeknou data,“ uvedl na konci rozhovoru ekonom ve vztahu k vývoji v září.



Zdroj: Bloomberg