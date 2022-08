SAB Finance a.s.: Pozvánka na valnou hromadu

SAB Finance a.s

IČ: 24717444



Společnost SAB Finance a.s. zveřejňuje následující informace:



"Vážení akcionáři, je nám ctí Vás pozvat na další pravidelnou valnou hromadu SAB Finance a.s. Představenstvo společnosti SAB Finance a.s. svolává řádnou valnou hromadu na 16. září 2022 od 10.00 hodin na adrese PRAGUE MARRIOTT HOTEL, V Celnici 8, Praha 1, PSČ 110 00. V rámci valné hromady bude hlasováno mj. o výplatě dividendy akcionářům, a to z vlastních zdrojů společnosti.“

