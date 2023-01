Výsledky amerických bank působí uklidňujícím dojmem

Americké indexy se poslední obchodní den týdne prakticky nepohnuly a uzavřely v lehkých ziscích. Nálada na trhu je ale relativně pozitivní, když se zlepšuje spotřebitelský sentiment a zároveň včerejší report o inflaci ukázal, že americká centrální banka může zpomalit se zvyšováním úrokových sazeb . Aktuálně to podle průzkumů vypadá tak, že v únoru ještě dojde ke zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů, terminální hodnota úrokových sazeb se ale dle odhadů snižuje již na 4,9 %, kterých by mělo být dosaženo v červnu.Tradičně výsledky banky začíná výsledková sezona. Banky ukazují, že se připravují na hrozící recesi tvorbou rizikových fondů a nedaří se investičnímu bankovnictví. Naopak komerční bankovnictví zažívá lepší časy v době vysokých úrokových sazeb . Chase, , a dnes po svých reportech rostly o 1,7 – 3,2 %. Výsledky bank byly tentokrát očekávány s velkým napětím, jelikož mnozí se obávají, že utažená měnová politika způsobí recesi a právě výsledky bank by něco takového mohly pomoci odhalit v předstihu. Zatím to ale vypadá, že americká ekonomika stále stojí na solidních základech.Příliš se ale nedařilo akciím automobilky , která propadla o 0,9 % po oznámení, že sníží prodejní ceny automobilů až o 20 % ve snaze posílit prodeje. Výsledky hospodaření taktéž představila zdravotní pojišťovna , která překonala odhady analytiků, ovšem 2% zisk neudržela a zakončila obchodní seanci 1,3 % ve ztrátě. Aerolinka Delta Air Lines představila výhled pod odhadem a na to konto propadla o 3,5 %.