Česká zbrojovka získala zakázku od německé armády, vybrala si její pistoli jako novou služební zbraň

Česká zbrojovka, výrobce ručních palných zbraní, získala zakázku u německé armády, bundeswehr si vybral její pistoli jako svou novou služební zbraň. Uherskobrodská firma zakázku získala v mezinárodním tendru, uspěla před několika globálními konkurenty. Společnost o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Cenu ani rozsah zakázky neuvedla. Zbrojovka patří do skupiny COLT CZ, jejíž akcie jsou obchodovány na pražské burze.
Bundeswehr má nyní ve službě zhruba 180.000 vojáků a vojákyň. Podle cílů Severoatlantické aliance (NATO) by jejich počet měl v příštích letech dosáhnout 260.000. Dalších 200.000 mužů a žen by mělo být v rezervách. Server Seznam Zprávy v říjnu napsal, že bundeswehr plánuje uzavřít rámcovou smlouvu na koupi až 203.000 kusů pistolí P-10 od společnosti Česká zbrojovka za 56 milionů eur, v přepočtu 1,3 miliardy korun. V první fázi by měl český výrobce dodat 65.000 pistolí za 19 milionů eur, tedy 462 milionů korun, informoval tehdy server.
"Je pro nás ctí, že si německý bundeswehr zvolil společnost CZ jako svého partnera. Úspěch v tomto přezbrojovacím tendru představuje jeden z nejvýznamnějších milníků v novodobé historii České zbrojovky. Jasně potvrzuje skvělou pověst, kterou si naše zbraně získaly při nasazení v reálných bojových podmínkách," uvedl generální ředitel a předseda představenstva České zbrojovky Jan Zajíc.
Zbrojovka bude na plnění smlouvy a zajištění komplexní podpory pro bundeswehr úzce spolupracovat se svým autorizovaným partnerem v Německu - společností POL-TEC GmbH & Co. Pistole pro německou armádu označená jako P13 vychází z modelu CZ P-10 C OR (Optics-Ready). "Jedná se o moderní služební pistoli s přímoběžným úderníkem, navrženou pro profesionální uživatele, která je vysoce ceněna pro svou spolehlivost, odolnost a intuitivní manipulaci. Vyniká také ergonomickým provedením, vysokou kapacitou zásobníku a precizní konstrukcí, díky čemuž patří mezi preferované volby ozbrojených složek v mnoha zemích," uvedla firma v tiskové zprávě.
Současná akciová společnost Česká zbrojovka vznikla v roce 1992. Historie zbrojní výroby v Uherském Brodě však sahá až do 30. let minulého století. Skupina Colt CZ Group SE, její jediný akcionář, je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Sídlí v České republice, výrobní závody má v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Zaměstnává přibližně 4000 lidí.
Loňské tržby i hospodářský výsledek byly druhé nejvyšší v historii České zbrojovky. Rekordní byl v tomto ohledu pro podnik rok 2022. Loni firma vykázala zisk po zdanění téměř 1,033 miliardy korun, meziročně byl asi o 120 milionů korun vyšší. Výnosy z prodeje vlastních výrobků, služeb a zboží přesáhly šest miliard korun, o rok dříve byly přibližně 5,85 miliardy korun. Klíčovým trhem pro Českou zbrojovku zůstávají Spojené státy americké, kam podnik doručil přibližně 40 procent v minulém roce prodaných zbraní. Tržby z prodeje ozbrojeným složkám firmě loni meziročně vzrostly o 11,1 procenta, zatímco tržby v komerčním sektoru o čtyři procenta poklesly.