Detail - články
Colt CZ zvýšil za tři čtvrtletí výnosy a výrazně i zisk, mírně reviduje výhled

20.11.2025 8:11, aktualizováno: 20.11. 10:38
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první letošní tři čtvrtletí výnosy 16,0706 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 7,3 procenta. Čistý zisk zbrojařské skupiny přesáhl za devět měsíců roku 1,327 miliardy korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 87,3 procenta. Upravený čistý zisk dosáhl meziročně o 11,8 vyšších celkem 1,445 miliardy korun. Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků, které Colt CZ ve čtvrtek zveřejnil.

Růst výnosů i zisku díky růstu dodávek i konsolidaci Sellier & Bellot

Ke zvýšení výnosů holdingu přispěly podle jeho zástupců růst dodávek munice a rovněž úplná konsolidace společnosti Sellier & Bellot. Výnosy z prodeje munice skupině za tři kvartály meziročně vzrostly o 94,2 procenta zhruba na 7,7 miliardy korun. Holdingu naopak za tři čtvrtletí meziročně klesly o 24 procent výnosy z prodeje zbraní, a to přibližně na 8,4 miliardy korun.

colt výhled 2025 

Zdroj: Zpráva Colt CZ Group SE za 9 měsíců roku 2025 z 20. 11. 2025

Upravená EBITDA očištěná o mimořádné položky dosáhla 3 432,1 mil. Kč, což je o 13,6 % meziročně více. "Nárůst souvisí s vyššími prodeji a atraktivními maržemi v segmentu munice," uvedla ve výsledkové zprávě firma.

Čistý zisk Colt CZ navýšil především vlivem silné ziskovosti. Ukazatel EBITDA za prvních devět měsíců roku 2025 skupině meziročně vzrostl o 52,5 procenta téměř na 3,424 miliardy korun. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů. Upravený čistý zisk po zdanění dosáhl za prvních devět měsíců roku 2025 celkem 1,445 mld. Kč, což je o 11,8 % více než ve stejném období v roce 2024. "Nárůst byl dosažen vyšším účetním čistým ziskem, a to díky ziskovosti segmentu munice, jenž dosáhl lepších marží než segment palných zbraní," komentuje firma.

"S výsledky dosaženými v prvních devíti měsících roku jsme spokojeni, zaznamenali jsme růst ve všech klíčových finančních ukazatelích. Těší nás zejména zlepšení celkových marží díky silné profitabilitě segmentu munice a pokračující růst na klíčových trzích, zejména v Evropě. Nepříznivý vývoj na americkém trhu dopadl nejen na naši společnost, ale i na naše konkurenty, nicméně věříme, že opatření přijatá během roku nám pomohou naši tržní pozici postupně zlepšovat," uvedl generální ředitel Colt CZ Group Radek Musil.

Za tři kvartály Colt CZ prodal 415 146 zbraní, meziročně o 10,4 procenta méně. Prodeje skupině klesly u dlouhých palných i krátkých zbraní. V prodeji krátkých zbraní si holding vedl lépe než v případě prodeje dlouhých zbraní, a to především u výrobků značky CZ. Prodeje výrobků značky Colt meziročně klesaly z důvodu oslabení amerického komerčního trhu.

Úprava výhledu pod tlakem shutdownu v USA

Realizaci výnosů v posledním čtvrtletí roku 2025 negativně ovlivnil šest týdnů trvající shutdown ve Spojených státech, proto mírně revidujeme náš celoroční výhled pro rok 2025,“ komentoval výsledky Radek Musil, generální ředitel Colt CZ Group.

Firma v této souvislosti vysvětluje, že ochromení procesu vydávání federálních licencí a povolení k držení zbraní pozastavilo prodeje zbraní a způsobilo časový posun v realizaci plánovaných tržeb. "Výnosy, které Společnost plánovala dosáhnout ještě ve čtvrtém čtvrtletí 2025, budou částečně realizovány až v roce 2026, zatímco náklady spojené s výrobou jsou již započítány. Tento časový nesoulad negativně ovlivnil očekávanou provozní ziskovost a ukazatel EBITDA," uvádí firma spolu s výsledky.

"Vzhledem k tomuto vývoji a na základě posledních odhadů Společnosti budou s vysokou mírou pravděpodobnosti dosažené výnosy za rok 2025 na spodní hranici dříve komunikovaného výhledu z března tohoto roku a ukazatel upravené EBITDA pod spodní hranicí rozpětí původního celoročního výhledu," definuje nově firma.

Formulace aktualizovaného výhledu 2025:

colt výhled 2025 

Zdroj: Zpráva Colt CZ Group SE za 9 měsíců roku 2025 z 20. 11. 2025
Na celkových výnosech Colt CZ za tři čtvrtletí se z 33,2 procenta podílely výnosy v USA. Výnosy dosažené na evropském trhu bez České republiky tvořily 35,9 procenta, v ČR dosáhly 13,2 procenta. Podíl Kanady byl 6,9 procenta, Asie 6,5 procenta, Latinské Ameriky 2,6 procenta a Afriky 1,1 procenta, zbývající část připadla na ostatní státy světa. Na investice skupina od letošního ledna do září uvolnila 586 milionů korun, meziročně o 10,6 procenta méně. Pro celý letošní rok předpokládá holding výnosy 23 až 24,5 miliardy korun.

V září uzavřely Česká zbrojovka, která je součástí holdingu, a ministerstvo obrany novou rámcovou smlouvu na dodávky ručních palných zbraní a příslušenství v maximální hodnotě 4,26 miliardy korun bez DPH. Na základě smlouvy bude armáda pokračovat v nakupování pušek CZ BREN 2, pistolí CZ P-10 C a podvěsných granátometů CZ GL. Dodávky budou zahrnovat i rozsáhlé příslušenství. V srpnu podepsala dceřiná společnost Colt Canada významný kontrakt s Dánskou organizací pro obranné akvizice a logistiku na dodávku 26 000 karabin C8 MRR.

K 7. listopadu vydal holding 600 000 dluhopisů o jmenovité hodnotě jednoho kusu 10 000 korun a celkové jmenovité hodnotě emise šest miliard korun. Dluhopisy nesou pevný roční úrokový výnos 6,1 procenta vyplácený pololetně zpětně.

Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává více než 4000 lidí. Od roku 2020 je skupina kotovaná na Burze cenných papírů Praha, majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.

 
 

COLT CZ Group zvýšila zisk o polovinu a potvrzuje výhled.
18.09.2025 7:45
COLT CZ Group zvýšila zisk o polovinu a potvrzuje výhled. "Zásadní kroky posouvají skupinu na novou úroveň," říká Jan Drahota
Skupina Colt CZ Group, obchodovaná na pražské burze, zveřejnila své ko...
Jakub Blaha ke COLT CZ Group po 2Q25: Slabší výkon palných zbraní kompenzován silnou muniční divizí a strategickou expanzí do energetických výbušnin
Trhy po snížení sazeb Fedu zamíří výše. Jaké výsledky ukázala COLT CZ Group?
18.09.2025 8:35
Trhy po snížení sazeb Fedu zamíří výše. Jaké výsledky ukázala COLT CZ Group?
Na trzích dnes ráno sledujeme dvě výrazné zprávy. Pro ty globální pokl...
Analytický radar: Colt sází na akvizice a míří k větší roli v obranném průmyslu
19.09.2025 16:10
Analytický radar: Colt sází na akvizice a míří k větší roli v obranném průmyslu
Skupina Colt CZ Group, jeden z nejvíce obchodovaných titulů na pražské...
Jan Drahota se přesouvá do čela dozorčí rady skupiny Colt CZ Group. Nového šéfa představenstva zvolí jeho členové
01.10.2025 16:49
Jan Drahota se přesouvá do čela dozorčí rady skupiny Colt CZ Group. Nového šéfa představenstva zvolí jeho členové
Jan Drahota, dosavadní předseda představenstva Colt CZ, odstoupil ke d...
ANO raději preferuje koalici s Motoristy, Colt CZ mění vedení a OpenAI nejhodnotnějším startupem světa
02.10.2025 8:46
ANO raději preferuje koalici s Motoristy, Colt CZ mění vedení a OpenAI nejhodnotnějším startupem světa
Místopředseda ANO Karel Havlíček odmítá spolupráci s SPD a Stačilo!, z...


