Jan Drahota se přesouvá do čela dozorčí rady skupiny Colt CZ Group. Nového šéfa představenstva zvolí jeho členové

Jan Drahota, dosavadní předseda představenstva Colt CZ, odstoupil ke dni 30. září 2025 z funkce člena a předsedy představenstva. S účinností od 1. října 2025 byl pan Drahota kooptován do dozorčí rady, která jej následně zvolila svým předsedou. Dosavadní předseda DR, pan David Aguilar, byl jmenován místopředsedou dozorčí rady. Pan René Holeček, který dosud zastával funkci místopředsedy, bude i nadále působit jako člen dozorčí rady. Nový předseda představenstva bude zvolen z řad stávajících členů představenstva na jeho nadcházejícím zasedání.
„Jan Drahota se zásadně zasloužil o proměnu Colt CZ Group v globální společnost s významným postavením v segmentu ozbrojených složek a s výrobními kapacitami v Evropě i Severní Americe. Výrazně se podílel také na úspěšném vstupu Colt CZ Group na pražskou burzu v roce 2020 a sehrál klíčovou úlohu při budování naší dlouhodobé strategie, akvizic i vertikální integrace. Rád bych mu jménem celého vedení a zaměstnanců poděkoval za jeho vizi a nasazení. Jsem velmi rád, že bude v nové roli předsedy dozorčí rady pokračovat v podpoře dalšího rozvoje Colt CZ Group,“ uvedl Radek Musil, CEO Colt CZ Group.
„Je pro mě velkou ctí přijmout roli předsedy dozorčí rady Colt CZ Group. I nadále budu aktivně dohlížet na rozvoj Skupiny a naplňování její dlouhodobé strategie. V uplynulých letech jsme Colt CZ Group posunuli mezi přední světové hráče v oboru a věřím, že na tomto pevném základu můžeme dále stavět. Těším se, že budu moci v nové roli přispět k dalšímu růstu a posilování naší pozice na globálním trhu,“ sdělil Jan Drahota, předseda dozorčí rady Colt CZ Group.
Jan Drahota stál v čele Colt CZ jako předseda představenstva od července 2021. Do Skupiny nastoupil v roce 2014 a v letech 2021 až 2024 zastával funkci CEO. Ve své předchozí kariéře působil na řadě pozic v investičním bankovnictví ve společnosti a na nevýkonných vedoucích pozicích ve společnostech ČEPS a Česká exportní banka. Jan Drahota byl zásadní hnací silou v rozhodnutí Společnosti vstoupit na kapitálový trh prostřednictvím emise akcií, při uvedení akcií Společnosti na Prime Market Burzy cenných papírů v Praze v říjnu roku 2020, včetně komunikace s institucionálními investory a finančními institucemi.
Pod vedením Jana Drahoty vzrostla tržní kapitalizace společnosti od IPO v roce 2020 z 9,5 miliardy korun na současných 43 miliard Kč a počet jejích akcionářů se téměř zpětinásobil. Cena akcie vzrostla z 290 Kč v říjnu 2020 na současných 772 Kč (k 30.9. 2025) při pravidelné výplatě dividendy akcionářům a free float (volně obchodované akcie) se zvýšil z 9,2 % po skončení IPO na současných 25,4 %.
V rámci mezinárodní expanze firmy byly výrobní kapacity rozšířeny ze 3 na 7 zemí a výnosy skupiny vzrostly z 6,8 mld. Kč (2020) na očekávaných 25 miliard korun za letošek. Drahota se také zásadní měrou podílel na tvorbě a realizaci akviziční strategie, včetně klíčových akvizic společnosti Colt v roce 2021, společnosti Sellier & Bellot v roce 2024 a Synthesia Nitrocellulose v roce 2025. "Inicioval a vedl expanzi prostřednictvím tří úspěšných emisí veřejně obchodovaných dluhopisů a syndikovaného úvěru. Vybudoval silný manažerský tým zkušených profesionálů a nastavil principy Corporate Governance dle mezinárodních standardů. Pod jeho vedením společnost vytvořila vlastní dlouhodobou ESG strategii a nastavila pravidla nefinančního reportingu v souladu s principy CSRD," uvádí dále firma na adresu Jana Drahoty ve zprávě.
Skupina Colt CZ je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical.
Skupina Colt CZ sídlí v České republice a zaměstnává téměř 4 000 lidí ve svých výrobních závodech v České republice, Spojených státech, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Skupina je od roku 2020 kotovaná na Burze cenných papírů Praha a majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.