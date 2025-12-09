Colt CZ získal povolení k převzetí Synthesie za 22 miliard Kč

Aktualizováno
Colt CZ získala zelenou od antimonopolního úřadu pro převzetí pardubické Synthesie Nitrocellulose a energetické divize Synthesia Power. Transakce v hodnotě 22 miliard korun posílí pozici zbrojařské skupiny v dodavatelském řetězci výroby munice, protože nitrocelulóza je klíčovou surovinou pro malorážovou i velkorážovou munici. Součástí dohody je i vstup skupiny Kaprain do akcionářské struktury Colt CZ. Energetická část transakce se má dokončit v roce 2026, kdy Colt postupně získá plné vlastnictví divize zajišťující dodávky energií pro průmyslový areál v Semtíně.
Zbrojařská skupina Colt CZ může koupit pardubického výrobce nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a energetickou divizi Synthesia Power. Převzetí jí povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Firmy transakci oznámily na konci srpna. Celková hodnota transakce je 22 miliard korun, Synthesii Nitrocellulose kupuje Colt CZ za 20,6 miliard korun, Synthesii Power za 1,4 miliardy korun. Majitelem Synthesie, jednoho z největších výrobců energetické nitrocelulózy v Evropě a Severní Americe, je skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka.
Energetická nitrocelulóza je základní surovinou pro výrobu malorážové i velkorážové munice. Pardubická chemička je rovněž významným výrobcem průmyslové nitrocelulózy a oxycelulózy, která má využití ve zdravotnictví.
"Vzhledem k výši tržních podílů, kterých spojující se soutěžitelé dosahují na trzích výroby a prodeje energetické nitrocelulózy a výroby a prodeje střeliva na území EU i celosvětově, úřad konstatoval, že je nepravděpodobné, aby toto propojení aktivit spojujících se soutěžitelů mělo za následek narušení hospodářské soutěže," uvedl úřad. Rozhodnutí je pravomocné.
Společnost Synthesia Nitrocellulose (SNC) byla založena loni v prosinci, byla do ní vyčleněna divize výroby nitrocelulózy ze společnosti Synthesia, která patří finanční skupině Kaprain. Cenu zbrojovka uhradí částečně v penězích a ze zhruba 40 procent vydáním nových kmenových akcií. Kaprain se tak po dokončení transakce stane třetím největším akcionářem Colt CZ.
Divize energetiky chemičky Synthesia, vyčleněná letos v dubnu do společnosti Synthesia Power, zajišťuje výrobu a dodávky energií pro průmyslový areál v Semtíně a Rybitví na Pardubicku. Colt CZ za ni zaplatí formou nových kmenových akcií. "Dokončení této části transakce se očekává v první polovině roku 2026 a proběhne nejprve nabytím 51procentního akciového podílu, přičemž zbývajících 49 procent Colt CZ získá za již dohodnutých podmínek ve střednědobém horizontu," uvedla zbrojovka dříve v tiskové zprávě.