Detail - články
Čipová omezení Čínu nebrzdí. UBS sází na dva lídry v monetizaci AI

16.09.2025 15:28
Autor: Redakce, Patria.cz

V posledních dvou letech měly některé čínské firmy příležitost monetizovat své investice do generativní AI a nyní je lze rozdělit na lídry a opozdilce. UBS však zúžila výběr čínských akcií zaměřených na umělou inteligenci pouze na dvě vedoucí společnosti.

„Upřednostňujeme AI společnosti s růstovým potenciálem a výkonnostní stabilitou,“ uvedl tým vedený hongkongskou analytičkou UBS Evou Lee ve zprávě ze začátku měsíce. „Domníváme se, že tento sektor stále plně neodráží růstový potenciál. Čínští internetoví lídři urychlují monetizaci AI s podporou domácí výroby čipů a inovací v oblasti velkých jazykových modelů (LLM),“ dodali analytici.

Alibaba a Tencent

Na základě pozitivních výsledků za druhé čtvrtletí, zveřejněných koncem srpna, preferuje UBS v oblasti AI akcie Alibaby (obchodované v USA) a Tencentu (obchodovaném v Hongkongu). Akcie Alibaby letos v USA vzrostly o 83 %, zatímco akcie Tencentu v Hongkongu posílily o více než 54 %.

baba

Obě společnosti tak překonaly své čínské internetové konkurenty Baidu a JD.com – akcie Baidu vzrostly o 36 %, zatímco JD.com zaznamenal pokles o 3 %. Akcie společnosti Meituan, poskytující rozvoz jídla, letos v Hongkongu klesly o více než 36 %.

Podle UBS je Alibaba „největším poskytovatelem AI řešení s komplexní cloudovou infrastrukturou v Číně“. A Tencent by měl těžit z „vylepšení her a reklamy pomocí AI, s potenciálním přínosem od AI agentů“.

„V uplynulém čtvrtletí jsme zaznamenali, že čínské internetové firmy začaly skutečně těžit z AI. To se projevuje jak v konkrétních číslech, tak v pozitivních výhledech vedení, zejména v oblasti reklamy a her,“ uvedli analytici UBS.

Pokračování navzdory omezením

Přestože není jasné, kdy a zda Nvidia obnoví dodávky čipů H20 kompatibilních s americkými předpisy, pokračují tyto čínské firmy v silném výkonu. „Omezení čipů se neukázalo být pro čínské internetové giganty zásadním problémem. Ti hlásí dostatečné zásoby čipů pro trénování AI a průběžná softwarová vylepšení, která zvyšují efektivitu stávajících čipů,“ uvedla UBS.

Analytici zvlášť zdůraznili, že jejich dva vybrané tituly v oblasti AI „zdůrazňují dostupnost více variant inference čipů, což snižuje jejich závislost na dovozu“.

Obě čínské společnosti výrazně navyšují investice, aby využily budoucí příležitosti v oblasti AI

Ve druhém čtvrtletí Alibaba zvýšila kapitálové výdaje spojené s AI o více než 50 % oproti průměru za předchozí čtyři kvartály. Tencent meziročně více než zdvojnásobil své kapitálové výdaje na 19,1 miliardy jüanů a potvrdil plány na další investice do AI v průběhu letošního roku.

„Tyto kroky ve 2. čtvrtletí 2025 odrážejí rostoucí důvěru v dlouhodobý potenciál AI. Vedoucí firmy upřednostňují cílené a robustní investice na podporu budoucího růstu,“ uvedli analytici UBS

Je však třeba dodat, že ani jedna ze společností se nevěnuje výhradně vývoji AI – obě mají i jiné klíčové oblasti podnikání: Alibaba se soustředí na e-commerce, Tencent na herní průmysl. Alibaba výrazně dotuje expresní doručování v tvrdé konkurenci s JD.com a Meituanem, zatímco Tencent stále čelí nejistotě ohledně regulace her, i když některá přísná opatření z minulých let byla zmírněna.

Zdroj: CNBC, Patria


