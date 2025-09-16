Čipová omezení Čínu nebrzdí. UBS sází na dva lídry v monetizaci AI

V posledních dvou letech měly některé čínské firmy příležitost monetizovat své investice do generativní AI a nyní je lze rozdělit na lídry a opozdilce. UBS však zúžila výběr čínských akcií zaměřených na umělou inteligenci pouze na dvě vedoucí společnosti.
„Upřednostňujeme AI společnosti s růstovým potenciálem a výkonnostní stabilitou,“ uvedl tým vedený hongkongskou analytičkou Evou Lee ve zprávě ze začátku měsíce. „Domníváme se, že tento sektor stále plně neodráží růstový potenciál. Čínští internetoví lídři urychlují monetizaci AI s podporou domácí výroby čipů a inovací v oblasti velkých jazykových modelů (LLM),“ dodali analytici.
Alibaba a Tencent
Na základě pozitivních výsledků za druhé čtvrtletí, zveřejněných koncem srpna, preferuje v oblasti AI akcie Alibaby (obchodované v USA) a Tencentu (obchodovaném v Hongkongu). Akcie Alibaby letos v USA vzrostly o 83 %, zatímco akcie Tencentu v Hongkongu posílily o více než 54 %.
Obě společnosti tak překonaly své čínské internetové konkurenty a JD.com – akcie vzrostly o 36 %, zatímco JD.com zaznamenal pokles o 3 %. Akcie společnosti Meituan, poskytující rozvoz jídla, letos v Hongkongu klesly o více než 36 %.
Podle je Alibaba „největším poskytovatelem AI řešení s komplexní cloudovou infrastrukturou v Číně“. A Tencent by měl těžit z „vylepšení her a reklamy pomocí AI, s potenciálním přínosem od AI agentů“.
„V uplynulém čtvrtletí jsme zaznamenali, že čínské internetové firmy začaly skutečně těžit z AI. To se projevuje jak v konkrétních číslech, tak v pozitivních výhledech vedení, zejména v oblasti reklamy a her,“ uvedli analytici .
Pokračování navzdory omezením
Přestože není jasné, kdy a zda obnoví dodávky čipů H20 kompatibilních s americkými předpisy, pokračují tyto čínské firmy v silném výkonu. „Omezení čipů se neukázalo být pro čínské internetové giganty zásadním problémem. Ti hlásí dostatečné zásoby čipů pro trénování AI a průběžná softwarová vylepšení, která zvyšují efektivitu stávajících čipů,“ uvedla .
Analytici zvlášť zdůraznili, že jejich dva vybrané tituly v oblasti AI „zdůrazňují dostupnost více variant inference čipů, což snižuje jejich závislost na dovozu“.
Obě čínské společnosti výrazně navyšují investice, aby využily budoucí příležitosti v oblasti AI
Ve druhém čtvrtletí Alibaba zvýšila kapitálové výdaje spojené s AI o více než 50 % oproti průměru za předchozí čtyři kvartály. Tencent meziročně více než zdvojnásobil své kapitálové výdaje na 19,1 miliardy jüanů a potvrdil plány na další investice do AI v průběhu letošního roku.
„Tyto kroky ve 2. čtvrtletí 2025 odrážejí rostoucí důvěru v dlouhodobý potenciál AI. Vedoucí firmy upřednostňují cílené a robustní investice na podporu budoucího růstu,“ uvedli analytici .
Je však třeba dodat, že ani jedna ze společností se nevěnuje výhradně vývoji AI – obě mají i jiné klíčové oblasti podnikání: Alibaba se soustředí na e-commerce, Tencent na herní průmysl. Alibaba výrazně dotuje expresní doručování v tvrdé konkurenci s JD.com a Meituanem, zatímco Tencent stále čelí nejistotě ohledně regulace her, i když některá přísná opatření z minulých let byla zmírněna.
Zdroj: CNBC, Patria