Stratég UBS: Americký spotřebitel je unavený, připravuje půdu pro další pokles S&P 500

Hlavní stratég investiční banky uvedl, že „viditelně unavený“ americký spotřebitel bude dále tížit ceny akcií a připraví půdu pro další propad indexu S&P 500, který by se podle něj mohl pohybovat okolo 8 %.

Bhanu Baweja uvedl, že ukazatele jako očekávání zaměstnanosti, výhled výdajů a spotřebitelská důvěra jsou varovnými signály. Očekává, že index S&P 500 klesne až na 5 300 bodů, protože analytici snižují odhady zisků pro příští tři až čtyři měsíce.

I když se index S&P 500 v posledních dnech odrazil zpět na dvoutýdenní maximum, stále panují velké obavy z ekonomického dopadu rozsáhlých amerických cel, jejichž zavedení je plánováno na 2. dubna. „Kdybyste někomu před třemi měsíci řekli, že americká ekonomika zpomalí, vysmáli by vás z místnosti,“ řekl Baweja v rozhovoru s agenturou Bloomberg. „Nyní se najednou v údajích projevuje nedostatek imigrace pracovníků a nedostatek postupné fiskální podpory.“

Někteří prognostici trhu z firem jako , a ISI nicméně uvádějí, že to nejhorší z poklesu je pravděpodobně za námi, přičemž se odvolávají na ukazatele od sentimentu a nastavení pozic až po příznivou sezónnost.

Podle údajů agentury Bloomberg analytici očekávají, že v roce 2025 vzrostou zisky v indexu S&P 500 o 9,5 %, zatímco na začátku roku se předpokládal růst o 12,5 %. Baweja z uvedl, že odhady budou pravděpodobně dále sníženy.

Býčí pohled na dluhopisy

Baweja také uvedl, že má pozitivnější pohled na dluhopisy než v minulosti, protože zpomalující ekonomika zmírňuje případné inflační obavy. Baweja uvedl, že dvouleté americké státní dluhopisy jsou atraktivnější než desetileté, protože u prvně jmenovaných je větší pravděpodobnost, že budou těžit ze snížení úrokových sazeb.

Dlouhý konec výnosové křivky podle něj může zaostávat kvůli klesající zahraniční poptávce po americkém vládním dluhu. „Neříkám, že desetileté vyletí do vzduchu - nemáte Liz Truss moment, jako tomu bylo v případě Velké Británie - ale dost špatné je už to, že i když Fed snižuje sazby na blízkém konci, dlouhý konec na to nereaguje. Náklady na vlastní kapitál tak neklesají,“ řekl. „To bude brzdit zisky,“ dodal stratég .

Zdroj: Bloomberg