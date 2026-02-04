Míra inflace v eurozóně v lednu klesla o 0,3 bodu na 1,7 procenta

Meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v lednu zpomalil na 1,7 procenta z prosincového tempa 2,0 procenta, uvedl dnes v rychlém odhadu statistický úřad Eurostat. Inflace tak sestoupila pod dvouprocentní cíl Evropské centrální banky (ECB). Údaje za celou Evropskou unii, tedy ani za Českou republiku, první rychlý odhad neobsahuje.
Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejní předběžný odhad lednového vývoje inflace v České republice ve čtvrtek. V prosinci se spotřebitelské ceny v Česku podle ČSÚ meziročně zvýšily o 2,1 procenta, což bylo stejným tempem jako v listopadu.
Nejvyšší inflaci v rámci eurozóny mělo v lednu podle dostupných údajů Slovensko, kde se ceny meziročně zvýšily o 4,2 procenta. Nejnižší byla naopak inflace ve Francii, která činila 0,4 procenta. Zpráva Eurostatu nezahrnuje údaje o lednové inflaci v Estonsku.
ECB v prosinci podle očekávání opět ponechala základní úrokové sazby beze změny, klíčová depozitní sazba tak zůstala na dvou procentech. Předpokládá se, že centrální banka úroky nezmění ani tento týden na svém čtvrtečním zasedání.
Centrální banka předloni v červnu zahájila snižování úrokových sazeb, aby podpořila hospodářský růst v eurozóně. Depozitní sazba od té doby klesla na polovinu, naposledy k její redukci ECB přikročila začátkem loňského června. Od té doby drží úroky beze změny.