Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Míra inflace v eurozóně v lednu klesla o 0,3 bodu na 1,7 procenta

Míra inflace v eurozóně v lednu klesla o 0,3 bodu na 1,7 procenta

04.02.2026 11:36
Autor: ČTK

Meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v lednu zpomalil na 1,7 procenta z prosincového tempa 2,0 procenta, uvedl dnes v rychlém odhadu statistický úřad Eurostat. Inflace tak sestoupila pod dvouprocentní cíl Evropské centrální banky (ECB). Údaje za celou Evropskou unii, tedy ani za Českou republiku, první rychlý odhad neobsahuje.

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejní předběžný odhad lednového vývoje inflace v České republice ve čtvrtek. V prosinci se spotřebitelské ceny v Česku podle ČSÚ meziročně zvýšily o 2,1 procenta, což bylo stejným tempem jako v listopadu.

Nejvyšší inflaci v rámci eurozóny mělo v lednu podle dostupných údajů Slovensko, kde se ceny meziročně zvýšily o 4,2 procenta. Nejnižší byla naopak inflace ve Francii, která činila 0,4 procenta. Zpráva Eurostatu nezahrnuje údaje o lednové inflaci v Estonsku.

ECB v prosinci podle očekávání opět ponechala základní úrokové sazby beze změny, klíčová depozitní sazba tak zůstala na dvou procentech. Předpokládá se, že centrální banka úroky nezmění ani tento týden na svém čtvrtečním zasedání.

Centrální banka předloni v červnu zahájila snižování úrokových sazeb, aby podpořila hospodářský růst v eurozóně. Depozitní sazba od té doby klesla na polovinu, naposledy k její redukci ECB přikročila začátkem loňského června. Od té doby drží úroky beze změny.


Čtěte více:

Čtvrtletní zisk UBS vzrostl o více než polovinu
04.02.2026 9:02
Čtvrtletní zisk UBS vzrostl o více než polovinu
Největší švýcarská banka UBS v loňském čtvrtém čtvrtletí zvýšila čistý...
Těžká rána pro investory Novo Nordisku: společnost očekává hluboký propad tržeb
04.02.2026 9:38
Těžká rána pro investory Novo Nordisku: společnost očekává hluboký propad tržeb
Prosincová a lednová jízda Novo Nordisku, během níž akcie dánského far...
Nový AI nástroj Anthropicu způsobil výprodej v softwaru za 285 miliard dolarů
04.02.2026 11:11
Nový AI nástroj Anthropicu způsobil výprodej v softwaru za 285 miliard dolarů
Nový AI nástroj od společnosti Anthropic v úterý vyvolal propad akcií ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
07.02.2026
14:27Gundlach: Směr nedolarové trhy a měny, vládní intervence se stávají reálnější možností
10:06Víkendář: Byl kdy dolar vůbec tradičním bezpečným útočištěm?
06.02.2026
17:46Budoucnost akcií, dluhopisů a portfolio 60/40
16:18Perly týdne: Měnící se pohled na umělou inteligenci a transformace budoucího šéfa Fedu
15:12Braňo Soták: 200 miliard, které zatřásly trhem. Amazon testuje hranice trpělivosti investorů  
14:02Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí
14:01Investoři znejistěli. Čínské výrobce elektromobilů brzdí drahé suroviny i slábnoucí poptávka  
12:28Reddit zasadil medvědům tvrdou ránu. Tržby rostly o 70 procent, výhled zůstává optimistický  
10:58Amazon sentimentu přitížil, ale propad trhů opět láká kupce  
10:52Průmysl ke konci roku rostl, dočkáme se v roce 2026 zrychlení
10:47Komerční banka: Pokles jádrových výnosů i poplatků částečně vyvažuje atraktivní dividenda  
10:28Stellantis couvá od elektromobility. Za restrukturalizaci zaplatí 22 mld. eur a nevyplatí dividendu. Akcie klesají o 22 procent
8:49Novo Nordisk čelí levnější napodobenině Wegovy, Anthropic vydává novou verzi Clauda, evropské futures v záporu  
8:48Rozbřesk: ČNB zůstává jednotná a kolabující bitcoin pomáhá dolaru
8:45Komerční banka, a.s.: Hospodářské výsledky 4Q 2025
8:25Komerční banka oznámila slabší závěr roku, ale optimistický výhled na 2026
05.02.2026
22:35Amazon bude utrácet ještě více než Alphabet. Letošní výdaje odhaduje na 200 miliard dolarů
17:25Návrat hodnotových akcií a cyklické signály akciového trhu
16:26Excalibur Army ze skupiny CSG získala v Asii zakázku na obrněná vozidla za šest miliard
16:18Jan Bureš: ČNB ponechává sazby beze změny, jejich pokles je však stále ve hře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět