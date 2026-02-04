Neklidné techy. Anthropic zvedl nervozitu před dalšími důležitými výsledky

Včerejší obchodování na Wall Street skončilo výrazně v červeném, přestože se trhy ke konci začaly z denních minim už zvedat. Investoři vypadají hodně nervózně. Před pár dny jsme sledovali prudkou reakci na výprodej stříbra, následně velmi rychlé skákání zpět do pozic a včera sentiment dokázala opět výrazně ovlivnit nová zpráva z oblasti AI.
Anthropic představil nový nástroj v rámci svého Claude Coworku, který je určen právníkům jako pomoc s kontrolou smluv a automatizací některých úkonů. Obecně vzato firmy vyvíjející LLM modely neustále vylepšují a přidávají jejich funkce, takže vlastně není překvapivé, že přichází opět něco nového a schopnějšího. Oznámení ale dostáváme v čase, kdy na trhu probíhá citelný odliv peněz od softwarových firem. Hlavní tezí je to, že zatímco AI firmy budou získávat byznys, stávající SW hráči naopak kvůli umělé inteligenci o byznys budou přicházet. Ačkoli to v řadě případů vůbec nemusí být pravda, tento trend doléhá na většinu subsektoru. A právě zprávy jako ta od Anthropicu ho jen posilují.
Na druhou stranu nevidíme ztráty pouze v oblasti softwaru, negativní efekt je plošnější. To jen potvrzuje, že nálada je nyní velice vrtkavá. A sledujeme to i na rychlém zklidnění hned dnes dopoledne. Mezi hlavními evropskými indexy sice DAX obchoduje jen kolem nuly, ale FTSE100 přidává procento, CAC40 je +0,8 pct a AEX roste o 0,3 procenta. Americké futures zatím naznačují nevýrazný úvod obchodování.
Rozkývaný trh bude muset brzy vstřebat další důležité zprávy. Konkrétně dnes po závěru to budou výsledky Alphabetu vedle další řady firem (Eli Lilly, , ARM), načež zítra naváže svými čísly . Makrodata zastupuje index ISM v sektoru služeb či zpráva ADP o zaměstnanosti v americkém firemním sektoru.
Eurodolar se dopoledne drží kolem 1,1800, přestože americké dluhopisové výnosy mírně rostou na rozdíl od poklesu v Evropě. Zlato se po odrazu ustálilo u 5050 USD, stříbro pokračuje v růstu a přidává dalších 7,5 pct. Asi půl procenta si připisuje ropa.
Poznámku si ještě zaslouží konec částečného shutdownu v zámoří. Kongresu se podařilo tento výpadek zažehnat už po několika dnech. Pro trhy to bylo velmi okrajové téma a ani v mediálním prostoru nepoutalo moc pozornosti. Nemusel by nás ale čekat výpadek ve zveřejňování dat, což je fajn.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:14 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3605
|0.1042
|24.3656
|24.3225
|CZK/USD
|20.6285
|0.1870
|20.6290
|20.5620
|HUF/EUR
|380.9496
|0.0377
|381.2397
|380.3975
|PLN/EUR
|4.2256
|0.0543
|4.2283
|4.2201
|CNY/EUR
|8.1987
|-0.0190
|8.2124
|8.1930
|JPY/EUR
|185.1370
|0.5562
|185.2115
|184.0279
|JPY/USD
|156.7730
|0.6478
|156.8080
|155.7060
|GBP/EUR
|0.8616
|-0.1252
|0.8634
|0.8613
|CHF/EUR
|0.9171
|0.0442
|0.9183
|0.9163
|NOK/EUR
|11.4196
|0.3027
|11.4222
|11.3715
|SEK/EUR
|10.5882
|0.6029
|10.5904
|10.5121
| USD/EUR
|1.1809
|-0.0914
|1.1838
|1.1805
|AUD/USD
|1.4255
|0.0843
|1.4265
|1.4197
|CAD/USD
|1.3669
|0.2185
|1.3674
|1.3629