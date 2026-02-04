Hledat v komentářích

Neklidné techy. Anthropic zvedl nervozitu před dalšími důležitými výsledky

Neklidné techy. Anthropic zvedl nervozitu před dalšími důležitými výsledky

04.02.2026 12:14
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Včerejší obchodování na Wall Street skončilo výrazně v červeném, přestože se trhy ke konci začaly z denních minim už zvedat. Investoři vypadají hodně nervózně. Před pár dny jsme sledovali prudkou reakci na výprodej stříbra, následně velmi rychlé skákání zpět do pozic a včera sentiment dokázala opět výrazně ovlivnit nová zpráva z oblasti AI. 

Anthropic představil nový nástroj v rámci svého Claude Coworku, který je určen právníkům jako pomoc s kontrolou smluv a automatizací některých úkonů. Obecně vzato firmy vyvíjející LLM modely neustále vylepšují a přidávají jejich funkce, takže vlastně není překvapivé, že přichází opět něco nového a schopnějšího. Oznámení ale dostáváme v čase, kdy na trhu probíhá citelný odliv peněz od softwarových firem. Hlavní tezí je to, že zatímco AI firmy budou získávat byznys, stávající SW hráči naopak kvůli umělé inteligenci o byznys budou přicházet. Ačkoli to v řadě případů vůbec nemusí být pravda, tento trend doléhá na většinu subsektoru. A právě zprávy jako ta od Anthropicu ho jen posilují. 

Na druhou stranu nevidíme ztráty pouze v oblasti softwaru, negativní efekt je plošnější. To jen potvrzuje, že nálada je nyní velice vrtkavá. A sledujeme to i na rychlém zklidnění hned dnes dopoledne. Mezi hlavními evropskými indexy sice DAX obchoduje jen kolem nuly, ale FTSE100 přidává procento, CAC40 je +0,8 pct a AEX roste o 0,3 procenta. Americké futures zatím naznačují nevýrazný úvod obchodování. 
Rozkývaný trh bude muset brzy vstřebat další důležité zprávy. Konkrétně dnes po závěru to budou výsledky Alphabetu vedle další řady firem (Eli Lilly, Qualcomm, ARM), načež zítra naváže svými čísly Amazon. Makrodata zastupuje index ISM v sektoru služeb či zpráva ADP o zaměstnanosti v americkém firemním sektoru. 

Eurodolar se dopoledne drží kolem 1,1800, přestože americké dluhopisové výnosy mírně rostou na rozdíl od poklesu v Evropě. Zlato se po odrazu ustálilo u 5050 USD, stříbro pokračuje v růstu a přidává dalších 7,5 pct. Asi půl procenta si připisuje ropa

Poznámku si ještě zaslouží konec částečného shutdownu v zámoří. Kongresu se podařilo tento výpadek zažehnat už po několika dnech. Pro trhy to bylo velmi okrajové téma a ani v mediálním prostoru nepoutalo moc pozornosti. Nemusel by nás ale čekat výpadek ve zveřejňování dat, což je fajn.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:14 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3605 0.1042 24.3656 24.3225
CZK/USD 20.6285 0.1870 20.6290 20.5620
HUF/EUR 380.9496 0.0377 381.2397 380.3975
PLN/EUR 4.2256 0.0543 4.2283 4.2201
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1987 -0.0190 8.2124 8.1930
JPY/EUR 185.1370 0.5562 185.2115 184.0279
JPY/USD 156.7730 0.6478 156.8080 155.7060
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8616 -0.1252 0.8634 0.8613
CHF/EUR 0.9171 0.0442 0.9183 0.9163
NOK/EUR 11.4196 0.3027 11.4222 11.3715
SEK/EUR 10.5882 0.6029 10.5904 10.5121
USD/EUR 1.1809 -0.0914 1.1838 1.1805
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4255 0.0843 1.4265 1.4197
CAD/USD 1.3669 0.2185 1.3674 1.3629
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 
 

