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Silné vyhlídky pro Amazon. Akcii podepřely klíčové supporty

Silné vyhlídky pro Amazon. Akcii podepřely klíčové supporty

18.06.2026 10:00
Autor: Redakce, Patria.cz

Přestože akcie Amazonu si letos nevedou špatně, v posledních týdnech došlo k mírnému poklesu ceny, která se stále nachází nad několika důležitými úrovněmi podpory.

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