Traders Talk: Nasdaq otáčí trend, Alphabet míří k 4 bilionům a Novo Nordisk na horské dráze

V nejnovějším dílu Traders Talk se makléř Patria Finance Matěj Vlček zaměřil na témata, která v uplynulých dnech nejvíce hýbala trhy. Rozhovor se nesl od technické analýzy amerického Nasdaqu, přes zásadní pohyb kolem Alphabetu ,až po dramatické dění u evropského farmaceutického gigantu Novo Nordisk. V závěru přidal Vlček také svůj pohled na výsledky Kofoly a tipy, které akcie sledovat.
otáčí trend, Alphabet míří k 4 bilionům a Novo Nordisk na horské dráze
Obsah:
00:00:29 Technická analýza Nasdaq
00:03:53 Co investoři sledují
00:04:48 Alphabet v roli AI lídra
00:07:36 Novo Nordisk na horské dráze
00:10:36 Výsledky Kofoly
00:11:41 Tipy
Nasdaq otáčí, trhy sází na snižování sazeb Fedem
Index Nasdaq
se po několikatýdenní korekci snaží opět nabrat dech. Podle makléře Matěje Vlčka index odepsal zhruba devět procent od svého maxima. Tento týden však otevřel pozitivně a podle Vlčka to vypadá, že by se mohla korekce zmírnit. Hlavním důvodem předchozího poklesu byla změna očekávání ohledně prosincového snížení úrokových sazeb
americkým Fedem. Jak se však nálada mezi centrálními bankéři postupně mění, začínají se měnit i tržní očekávání: „V tuto chvíli se pravděpodobnost snížení sazeb
otáčí zpátky do plusu a s ní i trhy. Pokud neporušíme nové minimum z minulých týdnů, zůstaneme v pozitivním trendu,“ uvedl Vlček.
Přesto upozorňuje, že případná korekce se ještě nedá zcela vyloučit. Pokud by trh oslabil výrazněji, Nasdaq by podle něj mohl zamířit až k úrovním kolem 23 300 bodů, případně až 21 700 bodů ve velmi negativním scénáři. To však zatím není jeho základní očekávání.
Makroekonomická data, která v posledních dnech přicházejí ze Spojených států, tento obrat nálady paradoxně podporují. Slabší než očekávaný trh práce, pokles spotřebitelské nálady i horší výsledky maloobchodu zvyšují pravděpodobnost, že Fed skutečně přistoupí ke snížení sazeb. „Fed dává jasně najevo, že nechce pustit ekonomiku do recese a je ochoten tolerovat krátkodobý růst inflace. Proto slabší trh práce trhy vnímají pozitivně," vysvětlil Vlček. V případě maloobchodu je podle něj situace složitější, protože neochota spotřebitelů utrácet může vést k horší ekonomické aktivitě.
Technologie stále v hledáčku investorů
Pokud jde o investiční chování klientů Patria Finance, podle Vlčka dominují nadále technologické a polovodičové společnosti, které nabízejí vysokou volatilitu, a tedy i obchodní příležitosti. Nejčastěji zmiňuje tituly jako NVIDIA, Meta nebo AMD. Právě AMD je podle něj mimořádně oblíbené, protože během roku zaznamenalo prudké výkyvy — pád ze 130 na 80 dolarů, poté růst až k 240 dolarům a následný návrat zpět pod dvě stě dolarů. Tyto pohyby z něj dělají titul, ke kterému se obchodníci rádi vracejí.
Alphabet mezi AI lídry
Z technologického sektoru se diskuse plynule přesunula ke společnosti Alphabet, která se blíží valuaci čtyř bilionů dolarů a podle Vlčka se začíná stávat jedním z tichých vítězů současného závodu v umělé inteligenci. představil nový jazykový model 3, který běží na jeho vlastních čipech TPU. Právě o tyto čipy projevila zájem i Meta. To naznačuje, že Alphabet začíná být konkurenceschopný i v oblasti hardware.
Přitom ještě začátkem roku se Alphabet potýkal s poměrně negativním sentimentem. Objevovaly se názory, že je pozadu za konkurencí v AI, a i některé vlastní týmy společnosti tehdy otevřeně přiznávaly, že ztrácí tempo. Navíc panují obavy, že pokud uživatelé začnou vyhledávat přes ChatGPT a další jazykové modely, ohrozí to příjmový pilíř Googlu z reklamy. Nakonec se však ukázalo, že obavy o výrazný pokles vyhledávání byly přehnané a divize Search dále rostla. Akcie Alphabetu se posunuly výše nad 300 dolarů a překonání ChatGPT v benchmarkových testech dodává investorům další důvěru. „Od začátku roku jsme v Big Techu viděli dvě největší příležitosti — a . Za těmito tituly si stojím. U Googlu nevěřím, že služby jako YouTube nebo Gmail prostě zmizí,“ dodal Vlček.
Nešťastný Novo Nordisk
Dalším velkým tématem byl neklidný týden evropského farmaceutického lídra Novo Nordisk. Akcie této firmy během několika dní zažily prudký poklesy i růsty. V pondělí reagovaly na negativní zprávy o neúspěchu v testování léku na Alzheimerovu chorobu propadem až o 14 procent. O den později sentiment obrátila zpráva o pozitivních výsledcích přípravku amycretin, který vykazoval příznivé účinky jak na diabetes, tak na redukci hmotnosti. Dnes přišla informace o tom, že americká vláda vyjednala výrazné — až 71% — slevy na jeho nejprodávanější léky Wegovy a Ozempic v rámci programu Medicare. Kurz na tuto zprávu již výrazně nereagoval, ale celkový obrázek je podle Vlčka složitý.
Firma sice patří k největším v Evropě, přestože odepsala kolem 70 procent své hodnoty. Valuace je už relativně atraktivní, ale riziko dalšího poklesu nelze vyloučit. „Tohle je typická situace chytání padajícího nože. Je potřeba vrstvit nákupy, mít plán a nenechat se semlít emocemi. Potenciál tu je, ale horizont musí být pět let a více,“ zdůrazňuje.
Výhled Kofoly vybublal
Z domácích trhů se pozornost přesunula ke společnosti , která zveřejnila své výsledky. Ty na první pohled nebyly špatné — tržby sice zklamaly, ale EBITDA byla v souladu s očekáváním a čistý zisk mírně nad ním. Pro investory je však klíčové něco jiného. snížila výhled na fiskální rok a nově očekává pokles tržeb o čtyři procenta. „Trhy jsou dopředu hledící. Minulost už investoři zaplatily, zajímá je budoucnost. A ta nyní vypadá hůře,“ vysvětlil Vlček.
Co sledovat
V závěru rozhovoru se makléř podělil o konkrétní tipy, které považuje za zajímavé pro dlouhodobé investory. Alphabet už na současných úrovních za více než 300 dolarů zmiňovat nechtěl, větší potenciál nyní vidí v Amazonu. Firma podle něj profitovala z korekce technologických titulů a je vhodná k postupnému budování pozice.
Z velké technologické sedmičky by v tuto chvíli upřednostnil také Meta Platforms, která navzdory nedávnému růstu zůstává podle Vlčka atraktivně oceněna a technicky otočila z úrovní, na které čekal.