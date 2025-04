Traders Talk: Po korekci přichází příležitosti

Finanční trhy se po výrazném poklesu začínají pomalu a opatrně zotavovat. K dosavadním obavám z obchodních cel se však přidává nejistota spojená se začínající výsledkovou sezónou. Zvýšená volatilita ale přináší i příležitosti, upozorňuje makléř Patria Finance Matěj Vlček. Trh se podle technických ukazatelů nachází v neutrálním pásmu, což může otevřít prostor pro zajímavé nákupní příležitosti.





frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

00:00 Aktuální situace na trzích02:25 Technická analýza04:45 Investiční tipy05:55 Start výsledkové sezóny za 1Q

Trhy se začínají pomalu a velice opatrně obracet nahoru. K clům se ale nyní přidává další prvek nejistoty, kterým je právě se rozbíhající výsledková sezóna. “Vysoké pohyby přinášejí nejistotu a také časování trhu je obtížné, kdy investoři buď mají vysoké ztráty, anebo nevědí, kdy do trhu vstoupit, aby akumulovali dobré pozice za výhodné ceny, které v tuto chvíli máme,” uvádí juniorní makléř Patria Finance Matěj Vlček.



Doplňuje ale, že odvážní investoři mohou využít volatilitu pro pákové instrumenty. “Špatný den v roce 2022 na indexu S&P 500 byl třeba minus 2 %. V tuhle chvíli ten index je schopný udělat třeba minus 5 %. Takže investoři, kteří třeba přemýšleli o páce, tak si to v tuhle chvíli můžou vyzkoušet.”



Poté, co americký prezident Donald Trump odložil cla o 90 dní, se trhy zklidnily, popisuje makléř aktuální vývoj a z pohledu technické analýzy ukazuje, že se nyní nacházíme v neutrálním pásmu. “Od historického maxima klesly americké trhy o 20 %, což jsou korekce, které se objeví jednou za dva - tři roky, a pro dlouhodobé investory můžou být příležitostí k nákupům,” podotýká Vlček.



Jako valuačně atraktivní akcie vnímá makléř Alphabet a . Mimo velkou sedmičku technologických gigantů upozorňuje na Uber, případně na Mercado Libre, které mu se přezdívá z Amazonie.



Začínající výsledkovou sezónu za první kvartál rozbíhají tradičně velké americké banky. “Ty výsledky byly poměrně pozitivní. Díky tomu, že se zvedla tržní volatilita, tak ty banky profitují z poplatků a tradování a úrokové sazby jsou stále vysoko, takže i úvěry jsou pro ně stále velkým byznysem,” komentuje Vlček. Celkově ale bude podle něj tato výsledková sezóna velmi opatrná. “Všichni ty svoje výhledy budou držet velmi zkrátka, protože také nevědí, co přijde.”