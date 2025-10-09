Traders Talk: Raketový růst AMD, zlato a bublina na AI. Které tituly mají prostor pro růst?

Růst akcií AMD, rekordní zlato i otázka, zda už vzniká bublina kolem umělé inteligence. To jsou témata, která v rozhovoru rozebral makléř Patria Finance Matěj Vlček. Podle něj je na akciových trzích stále značný prostor pro růst, i když investoři musí počítat s korekcemi.
AMD
zlato
AMD
zlato
a bublina na AI. Které tituly mají prostor pro růst?
Obsah:
00:00:18 Technická analýza S&P 500
00:01:51 Zářný růst AMD
00:03:17 Bublina na AI?
00:04:48 IPO Verisure
00:05:48 Zlato na rekordu a Newmont
00:08:00 Co kupovat?
AMD už není stejná akcie jako dřív
Jedním z nejvíce sledovaných titulů posledních dní je AMD, které vystřelilo po oznámení spolupráce s OpenAI. „My jako Patria této akcii věříme dlouhodobě,“ říká Vlček. Přesto varuje před unáhleným nákupem: „Určitě bych nevzal hotovost a nenakoupil rovnou, ale rozdělil ji na 2–3 části a ty postupně začal přidávat do portfolia. AMD je teď v obrovském trendu směrem nahoru.“
Bublina na AI? Ještě ne
Na trhu se objevují hlasy varující před bublinou kolem umělé inteligence, podle makléře jsou tyto názory přehnané. „Trhy jsou dopředu hledící a reflektují to, co se teprve stane. Forward P/E se pohybuje kolem 24–25, zatímco v dobách skutečných bublin, například v roce 2000 nebo 2021, jsme byli na úrovni 40 a výše,“ vysvětluje. Podle něj psychologický prvek bubliny, tedy chamtivost investorů, zatím nepřevládá. „Myslím, že AI sektor může mít před sebou ještě silné měsíce, ne-li roky,“ dodává.
Zlato překonalo 4 000 USD
Dalším velkým tématem je zlato, které poprvé v historii překonalo hranici 4 000 dolarů za unci. „Je to obrovský růst. Ještě kolem zvolení prezidenta Bidena se zlato obchodovalo kolem 1 800 dolarů,“ připomíná Vlček.
I když je zlato nyní drahé, považuje jej za vhodnou dlouhodobou složku portfolia: „Investoval bych pravidelně menší částky a držel ho prakticky až do konce života. Jednorázové investice při současných cenách mi nedávají smysl.“
U těžaře Newmont vidí situaci podobně. „Je to dobrá akcie, ale už není na hodnotách, kde bych dále přikupoval. Spíš bych ji držel,“ dodává.
Co kupovat teď?
Přestože trh není levný, Vlček na něm stále dokáže vidět příležitosti. „Fundamentálně nejlevnější z Magnificent Seven je teď . Stejně tak Meta je zajímavá – trh letí nahoru, ale Meta je v menší korekci,“ uvádí jako příklad. Z dalších tipů zmiňuje také Mercadolibre, kde nynější pokles vytváří prostor pro postupné budování pozice, nebo Berkshire Hathaway.