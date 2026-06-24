Cena Brentu klesla pod 75 dolarů, poprvé od začátku války v Íránu

Ceny ropy dnes pokračují v klesajícím trendu, protože stále více tankerů proplouvá Hormuzským průlivem, a tak se na trh vrací větší objemy dodávek z oblasti Perského zálivu. Zároveň sílí signály možného diplomatického řešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem.
Cena severomořské ropy Brent vykazovala před 14. hodinou přibližně tříprocentní pokles a propadla se pod 75 dolarů za barel, což je poprvé od začátku konfliktu na Blízkém východě, který vypukl na konci února. Podobný pokles vykazuje také americká WTI, jež se ve stejnou dobu držela pod hranicí 72 dolarů.
Trh uklidňuje skutečnost, že dochází k postupnému obnovení lodní dopravy přes strategický Hormuzský průliv. Tankery zde nově plují se zapnutými sledovacími systémy, což naznačuje vyšší důvěru rejdařů v bezpečnost oblasti. Mezinárodní námořní organizace navíc uvedla, že obdržela bezpečnostní garance, které umožnily stovkám plavidel opustit Perský záliv.
Pozitivní očekávání pak podporují i první náznaky pokroku v jednáních mezi Washingtonem a Teheránem o ukončení konfliktu. Pozice obou stran se sice v řadě bodů stále rozcházejí, vidina deeskalace ale na korekci cen „černého zlata“ stačí.
Významný návrat exportu potvrzuje i odhad Mezinárodní energetické agentury, podle které Spojené arabské emiráty nyní vyvážejí téměř 85 procent objemu oproti předválečnému období, uvádí agentura Bloomberg.
Rychlý návrat dodávek na trh se promítá do citelného oslabení cen fyzické ropy. Klesají prémie za dodávky ze Severního moře i západní Afriky a zúžil se také rozdíl mezi nejbližšími futures na Brent, který slouží jako indikátor napětí mezi nabídkou a poptávkou. Tento spread se nyní pohybuje pouze kolem 15 centů za barel, zatímco ještě začátkem dubna dosahoval téměř 10 dolarů.
„Myslím, že trh čekal, až to poslední býci vzdají, nacházíme dno poblíž 75 dolarů za barel,“ řekl Bloombergu Carl Larry, analytik ropy a zemního plynu ve společnosti Enverus. Zároveň ale dodal, že před trhem teď stojí řada nejistot: obnova dodavatelských řetězců, doba čekání na nakládku nebo návrat Číny na stranu poptávky.
Od svého vrcholu během eskalace konfliktu ceny spadly už ceny ropy zhruba o 40 procent. K poklesu přispívá jak obnovení provozu v Hormuzském průlivu, tak alternativní trasy a opatření, jež byla během krize zavedena. Jen Spojené arabské emiráty prodaly v posledních týdnech přibližně 60 milionů barelů ropy uložených v regionu.
Do geopolitického vývoje zároveň promlouvá i domácí politika ve Spojených státech. Senát ovládaný republikány schválil symbolickou rezoluci vyzývající k ukončení konfliktu s Íránem, což lze vnímat jako signál omezené podpory pro současný postup administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Přestože tento krok pravděpodobně nevyvolá bezprostřední změny v zahraniční politice, ukazuje rostoucí tlak na hledání diplomatického řešení, všímá si Bloomberg.
Samotný Trump zároveň kritizoval pomalejší pokles cen pohonných hmot. Podle dat Americké automobilové asociace sice průměrná cena benzinu od konce května klesla o zhruba 14 procent a pohybuje se pod hranicí čtyř dolarů za galon, stále však převyšuje pětiletý sezónní průměr. Cena nafty v USA se přitom poprvé od poloviny března snížila pod pět dolarů za galon.
Navzdory celkovému ochlazení se ale objevují lokální známky napjatější nabídky. Americký ropný institut odhadl, že zásoby ropy v klíčovém uzlu v Cushingu v Oklahomě minulý týden klesly o další milion barelů. Pokud se údaj potvrdí, dostanou se zásoby pod hranici 20 milionů barelů, která je považována za minimální provozní úroveň.