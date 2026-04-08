Příměří přineslo úlevu na ropě. Brent je pod 94 dolary

Ceny ropy v Asii prudce klesají a severomořská ropa Brent sestoupila pod 94 USD za barel. Důvodem je čerstvě ohlášené dvoutýdenní příměří na Blízkém východě, které vyvolalo na trhu úlevu a naději, že se obnoví tok ropy a plynu Hormuzským průlivem, důležitou tepnou světového energetického obchodu.
Cena severomořské ropy Brent kolem 09:00 SELČ klesala o 14 procent na 93,9 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ztrácela 15,1 procenta a prodávala se za 95,9 dolaru za barel.
Trhy byly v posledních týdnech rozkolísané kvůli eskalaci napětí po amerických a izraelských úderech na Írán, které začaly na konci února. Teherán následně omezil provoz v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází zhruba pětina globálních dodávek ropy a plynu, což vyvolalo obavy z narušení zásobování a tlačilo ceny vzhůru.
Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek SELČ uvedl, že souhlasil s přerušením úderů na Írán na dva týdny a že je připraven k příměří. Teherán podle něj předložil desetibodový návrh, který může být funkčním základem pro další jednání. Dvoutýdenní lhůta má pomoci dosáhnout konečné dohody. Trump podmínil příměří otevřením Hormuzského průlivu, s čímž podle íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího Teherán souhlasil. Arakčí podle agentury AFP také uvedl, že průjezd Hormuzským průlivem bude v příštích dvou týdnech povolen "na základě koordinace s íránskými ozbrojenými silami a s náležitým ohledem na technická omezení".
Reakce trhů byla rychlá a dramatická. I přes okamžitou úlevu se ale investoři zatím nepouštějí do větších sázek a nadále s napětím sledují, zda příměří přinese širší řešení. Analytička společnosti Saxo Charu Chananaová uvedla, že důležitým testem bude, zda budou jednání v příštích dvou týdnech pokračovat a zda pojišťovny a provozovatelé tankerů znovu získají dostatečnou důvěru v to, že se provoz Hormuzským průlivem vrátil do normálu. "To rozhodne, zda je to pouze dočasné oživení, nebo zda se situace začne jevit jako trvalé uklidnění," řekla Chananaová agentuře Reuters.
Někteří analytici ale zůstávají skeptičtí ohledně toho, zda se příměří promění v trvalý mír. Varují před možnými zvraty, které by trh mohly čekat. Analytička Commonwealth Bank of Australia Carol Kongová uvedla, že základní příčiny konfliktu zůstávají nevyřešené, což znamená, že je stále reálné riziko opětovné eskalace. Zatím tak nezměnila svůj názor, že válka potrvá do června.