Backwardace na trhu s ropou: krátkodobé kontrakty jsou dražší než ty s pozdějším dodáním

27.03.2026 6:06
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Ceny ropy se kromě vystřelení ke stodolarové hranici (a výše) od začátku války mezi USA a Íránem vyznačují především vysokou volatilitou. Analytici navíc poukazují, že trh nyní vstoupil do stavu " backwardation" neboli „backwardace“, tedy situace, kdy jsou krátkodobé kontrakty na ropu dražší než ty s pozdějším dodáním. Na první pohled paradoxní trend tak naznačuje, že investoři očekávají spíše dočasný cenový šok.

Ve čtvrtek ropa opět prudce zdražila (Brent chvilkově až na 108 USD /barel). Děje se tak uprostřed smíšených signálů z Washingtonu a Teheránu ohledně stavu mírových jednání. Na pozadí toho ovšem na Blízkém východě nadále probíhají raketové útoky a výrazná omezení v dopravě přes Hormuzský průliv.

A zatímco krátkodobé ceny na daný vývoj výrazně reagují – třeba futures na Brent s dodáním v dubnu jsou téměř o 47 procent výše než před prvním úderem USA a Izraele na Írán 28. února – tak ceny s dodáním až za několik měsíců jsou podstatně nižší. Podle analytiků se jedná o výše zmíněný fenomén „backwardace“, který ukazuje, že investoři zatím nevěří ve vleklou destrukci nabídky na trhu s ropou, ačkoliv rizika zdaleka nepominula.

"Pro investory to je událost, ne něco, co zůstane. Jinak byste platili více za budoucí dodávky kvůli nedostatku zásob. Takže ano, teď je to problém kvůli bojům, ale očekává se, že dojde k nějakému vyřešení,“ řekl pro CNBC Toni Meadows, vedoucí investic ve společnosti BRI Wealth Management.

Podle něj je v současnosti obtížné posoudit, zda je to rozumný závěr. „Neznáme celý příběh toho, co se děje. Trump rozhodně hledá cestu, jak z toho ven. Dělá to celý týden. Íránci ale řekli, že s USA nemluví, takže kde leží pravda? V tuto chvíli si myslím, že trhy to hrají opatrně,“ dodal.

Katy Stovesová, investiční manažerka ve společnosti Mattioli Woods, poznamenala, že současné chování na ropném trhu je při takovém šoku zcela normální. „Myslím, že lidé očekávají jakousi deeskalaci v nepřátelství, což je to, co backwardace signalizuje. Ale stejně tak na druhé straně, a potenciálně o něco znepokojivější, by mohlo být snížení poptávky,“ dodala v rozhovoru pro CNBC.

Mezitím vyletěly prudce nahoru také ceny plynu a letenek, k čemuž Stovesová uvedla, že „i kdyby se našlo řešení (konfliktu), tak si myslím, že je velmi, velmi důležité poznamenat, že během toho bylo zničeno mnoho energetické infrastruktury, a i kdybychom se dostali k nějakému příměří, tak oprava těchto zařízení a jejich opětovné spuštění bude chvíli trvat — a nejsem si úplně jistá, že trh to započítává,“ upozornila.

Riziková prémie

Ačkoliv se u cen s delší splatností předpokládá normalizace, tak přesto trh u nich nyní nese zřetelně vyšší rizikovou přirážku. Futures na Brent s prosincovým doručením jsou aktuálně oceněny kolem 79,70 dolaru za barel, což je sice o 17 procent níže oproti ceně s dubnovým dodáním, avšak s desetiprocentní prémií ve srovnání s cenami před válkou.

Podle Indrani De, šéfky globálního investičního výzkumu ve společnosti FTSE Russell, je tato prémie jasně patrná po celé futures křivce, jejíž „tvar je velmi konzistentní“, což znamená, že investoři dlouhodobě počítají s mírným, nicméně trvalým navýšením cen ve srovnání s obdobím před válkou.

„Pokud se podíváte, kde cenová hladina končí za 10 měsíců, tak stále to je na cenách Brentu o přibližně 10 až 12 dolarů vyšších než před krizí. Takže bych řekla, že je to určitý rizikový bonus, který je nyní součástí trhu,“ dodala.


Čtěte více:

Ropa, další vývoj v ekonomice a to nejzajímavější v nových předpovědích od Goldman Sachs
20.03.2026 17:43
Ropa, další vývoj v ekonomice a to nejzajímavější v nových předpovědích od Goldman Sachs
Goldman Sachs upravil ve světle geopolitického a ropného dění své pred...
Těžaři pod tlakem: prudký propad zlata tlačí na jejich marže
23.03.2026 16:10
Těžaři pod tlakem: prudký propad zlata tlačí na jejich marže
Před vypuknutím konfliktu na Blízkém východě dosahovalo zlato až 5 50...
Evropská energetika má stále prostor růst. Morgan Stanley zvyšuje doporučení
25.03.2026 12:47
Evropská energetika má stále prostor růst. Morgan Stanley zvyšuje doporučení
Evropský energetický sektor podle analytiků Morgan Stanley zdaleka ješ...


Aktuální komentáře
27.03.2026
6:06Backwardace na trhu s ropou: krátkodobé kontrakty jsou dražší než ty s pozdějším dodáním
26.03.2026
17:55Od poloviny roku zase oslabování dolaru?
16:11Trh pod klíčovými průměry. Technická analýza S&P 500 zatím příliš optimismu nenabízí  
14:43Paměťový sektor koriguje raketový růst. TurboQuant od Googlu potřebuje až šestkrát méně paměti k provozu AI
13:13Forexové poučení z krizového vývoje v Íránu  
12:38OECD snížila odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny, zlepšila výhled pro USA
12:31Investice do AI vyvažují ekonomické dopady války, ale představují i riziko
11:26Po růstu se dnes trhy opět zhouply níž, Írán tlumí nadšení  
10:26Írán chce zpoplatnit cestu Hormuzským průlivem
10:23ČEZ, a.s.: Novým členem představenstva zvolen Ondřej Landa
9:54ČNB podle Michla nesmí podcenit dopady války v Íránu, má být připravena zvýšit sazby
9:53Nová cílová cena ČEZ: Restrukturalizace jako katalyzátor výnosu pro akcionáře?  
9:18KARO Leather loni zvýšila tržby o 23 procent, letos začne se zpětným odkupem akcií
8:56Rozbřesk: ECB je připravena zvýšit úrokové sazby
8:50Silná čísla CSG kontrastují s globální nejistotou. Futures jsou opět v červeném  
8:43J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Čtvrtletní zpráva investorům Q4 2025
8:36CSG si zapsala silný závěr roku i rekordní množství nevyřízených objednávek
6:05Ústup dolaru, repatriace zlata z USA a stablecoiny v mezinárodním rezervním systému
25.03.2026
21:18Wall Street rostla: Úleva na ropě a geopolitice hnala akcie vzhůru  
17:14Monetární středověk, fiskální doba kamenná?

