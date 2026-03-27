Backwardace na trhu s ropou: krátkodobé kontrakty jsou dražší než ty s pozdějším dodáním

Ceny ropy se kromě vystřelení ke stodolarové hranici (a výše) od začátku války mezi USA a Íránem vyznačují především vysokou volatilitou. Analytici navíc poukazují, že trh nyní vstoupil do stavu " backwardation" neboli „backwardace“, tedy situace, kdy jsou krátkodobé kontrakty na ropu dražší než ty s pozdějším dodáním. Na první pohled paradoxní trend tak naznačuje, že investoři očekávají spíše dočasný cenový šok.
Ve čtvrtek ropa opět prudce zdražila (Brent chvilkově až na 108 USD /barel). Děje se tak uprostřed smíšených signálů z Washingtonu a Teheránu ohledně stavu mírových jednání. Na pozadí toho ovšem na Blízkém východě nadále probíhají raketové útoky a výrazná omezení v dopravě přes Hormuzský průliv.
A zatímco krátkodobé ceny na daný vývoj výrazně reagují – třeba futures na Brent s dodáním v dubnu jsou téměř o 47 procent výše než před prvním úderem USA a Izraele na Írán 28. února – tak ceny s dodáním až za několik měsíců jsou podstatně nižší. Podle analytiků se jedná o výše zmíněný fenomén „backwardace“, který ukazuje, že investoři zatím nevěří ve vleklou destrukci nabídky na trhu s ropou, ačkoliv rizika zdaleka nepominula.
"Pro investory to je událost, ne něco, co zůstane. Jinak byste platili více za budoucí dodávky kvůli nedostatku zásob. Takže ano, teď je to problém kvůli bojům, ale očekává se, že dojde k nějakému vyřešení,“ řekl pro CNBC Toni Meadows, vedoucí investic ve společnosti BRI Wealth Management.
Podle něj je v současnosti obtížné posoudit, zda je to rozumný závěr. „Neznáme celý příběh toho, co se děje. Trump rozhodně hledá cestu, jak z toho ven. Dělá to celý týden. Íránci ale řekli, že s USA nemluví, takže kde leží pravda? V tuto chvíli si myslím, že trhy to hrají opatrně,“ dodal.
Katy Stovesová, investiční manažerka ve společnosti Mattioli Woods, poznamenala, že současné chování na ropném trhu je při takovém šoku zcela normální. „Myslím, že lidé očekávají jakousi deeskalaci v nepřátelství, což je to, co backwardace signalizuje. Ale stejně tak na druhé straně, a potenciálně o něco znepokojivější, by mohlo být snížení poptávky,“ dodala v rozhovoru pro CNBC.
Mezitím vyletěly prudce nahoru také ceny plynu a letenek, k čemuž Stovesová uvedla, že „i kdyby se našlo řešení (konfliktu), tak si myslím, že je velmi, velmi důležité poznamenat, že během toho bylo zničeno mnoho energetické infrastruktury, a i kdybychom se dostali k nějakému příměří, tak oprava těchto zařízení a jejich opětovné spuštění bude chvíli trvat — a nejsem si úplně jistá, že trh to započítává,“ upozornila.
Riziková prémie
Ačkoliv se u cen s delší splatností předpokládá normalizace, tak přesto trh u nich nyní nese zřetelně vyšší rizikovou přirážku. Futures na Brent s prosincovým doručením jsou aktuálně oceněny kolem 79,70 dolaru za barel, což je sice o 17 procent níže oproti ceně s dubnovým dodáním, avšak s desetiprocentní prémií ve srovnání s cenami před válkou.
Podle Indrani De, šéfky globálního investičního výzkumu ve společnosti FTSE Russell, je tato prémie jasně patrná po celé futures křivce, jejíž „tvar je velmi konzistentní“, což znamená, že investoři dlouhodobě počítají s mírným, nicméně trvalým navýšením cen ve srovnání s obdobím před válkou.
„Pokud se podíváte, kde cenová hladina končí za 10 měsíců, tak stále to je na cenách Brentu o přibližně 10 až 12 dolarů vyšších než před krizí. Takže bych řekla, že je to určitý rizikový bonus, který je nyní součástí trhu,“ dodala.