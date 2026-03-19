Detail - články
Íránské útoky na energetickou infrastrukturu straší trhy. Katarské LNG může být mimo provoz i několik měsíců

19.03.2026 13:20
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Útoky na energetickou infrastrukturu na Blízkém východě ve čtvrtek zesílily a s nimi i obavy z globálního nedostatku dodávek, což se výrazně propisuje do cen energetických komodit. Ropa Brent v jeden moment posilovala o více než deset procent a vyšplhala se až ke 119 dolarům za barel. O desítky procent pak zdražuje plyn pro Evropu.

Brent později zmíněný desetiprocentní růst zmírnil, přičemž kolem 11:30 se obchodoval za 114 dolarů za barel (+6 %). Už ve středu přitom zdražil zhruba o čtyři procenta.

Ropu vyhnala nahoru mj. zpráva agentury Reuters o tom, že saúdskoarabský přístav Janbu na pobřeží Rudého moře, který je v současné době jedním ze dvou hlavních zbývajících terminálů pro vývoz ropy z oblasti Perského zálivu, zastavil nakládání suroviny. V Kuvajtu zase hořelo ve dvou ropných rafineriích po zásahu dronů.

To cena plynu pro evropský trh (TTF) ráno vzrostla až o 35 procent a dostala se nad 70 eur za megawatthodinu. Později komodita svůj prudký nárůst korigovala na úroveň kolem 62 eur.

Za růstem stála už zpráva ze středečního večera, kdy Katar oznámil, že íránské raketové útoky způsobily „rozsáhlé škody“ v jeho klíčovém komplexu ve městě Ras Laffan, v němž se nachází největší zařízení pro export LNG na světě. Katar přitom obstarává až pětinu světových dodávek LNG. Mimo to bylo odstaveno také plynové zařízení v Abú Zabí poté, co bylo zasaženo padajícími troskami z odraženého útoku.

Podrobnosti o rozsahu škod a časovém harmonogramu oprav zatím nejsou známy, nicméně i kdyby se tok ropy a plynu přes Hormuzský průliv po skončení konfliktu obnovil, tak samotná obnova jakýchkoliv vážně poškozených výrobních zařízení v regionu by mohla trvat mnohem déle, varují experti.

„LNG z Kataru by v zásadě mohl být mimo provoz měsíce a v nejhorším případě i roky. Pro trh s plynem krize nekončí jen proto, že válka skončí a Hormuzský průliv se znovu otevře,“ řekl agentuře Bloomberg Arne Lohmann Rasmussen, hlavní analytik společnosti Global Risk Management.

Americký prezident Donald Trump reagoval na íránský útok výzvou k deeskalaci. Řekl, že Izrael se zdrží dalších útoků na íránské plynové pole Jižní Pars – útoku, který vyvolal teheránskou odvetu proti Kataru. Trump však zároveň uvedl, že USA „masivně vyhodí do povětří celý“ Jižní Pars, pokud Írán na katarská zařízení LNG znovu zaútočí.

 

Čtěte více:

Přes Hormuz se od začátku války dostala dvacítka lodí. Polovina byla z Číny
18.03.2026 12:05
Přes Hormuz se od začátku války dostala dvacítka lodí. Polovina byla z Číny
Íránská faktická blokáda Hormuzského průlivu vyvolala obavy z nejvážně...
USA kvůli drahé ropě uvolní pravidla lodní přepravy, povolí obchody s Venezuelou
18.03.2026 17:12
USA kvůli drahé ropě uvolní pravidla lodní přepravy, povolí obchody s Venezuelou
Americký prezident Donald Trump na 60 dní pozastaví regulaci lodní pře...
Cena plynu pro evropský trh prudce roste kvůli vývoji na Blízkém východě
19.03.2026 10:33
Cena plynu pro evropský trh prudce roste kvůli vývoji na Blízkém východě
Cena plynu pro evropský trh na začátku dnešního obchodování vzrostla a...


Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
