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Trhy uzavřely týden bez výraznějšího pohybu

Trhy uzavřely týden bez výraznějšího pohybu

26.06.2026 22:00
Autor: Martin Kycelt, Patria Finance

Akcie v USA se dnes pohybovaly v pásmu stagnace, jelikož zisky v defenzivním sektoru zdravotnictví kompenzovaly pokles technologických společností. Zprávy o novém útoku na nákladní loď v Hormuzském průlivu vyvolaly obavy, zda bude chabá mírová dohoda mezi USA a Íránem udržitelná. Deník New York Times informoval, že OpenAI zvažuje odložení své primární veřejné nabídky akcií do roku 2027, což je později, než se očekávalo. Původní odhad počítal s debutem před koncem roku 2026. Tato zpráva okamžitě vrhá pochybnosti na zájem trhu o akcie společností zabývajících se umělou inteligencí. Kombinace závratných ocenění a masivních kapitálových výdajů financovaných z dluhů – s dosud malou hmatatelnou návratností investic – nutí k rozsáhlému přehodnocení celého sektoru. Akcie s expozicí vůči OpenAI v pátek prudce klesly. Akcie SoftBank Group, která je silně exponována v tomto startupu zabývajícím se umělou inteligencí, v japonském obchodování klesly o 12,5. Současnému ocenění nenahrává vyhlídka možnosti zvýšení úrokových sazeb, protože rostoucí úrokové sazby mají tendenci zatěžovat růstové akcie tím, že narušují současnou hodnotu budoucích zisků a zároveň zvyšují náklady na emisi dluhopisů na financování programů kapitálových výdajů.

Indexy Nasdaq a S&P mířily k týdennímu poklesu kvůli oslabení technologického sektoru, zatímco index Dow se proti trendu postavil a byl připraven na zisk, protože investoři se přesunuli do defenzivnějších sektorů, jako je zdravotnictví a veřejné služby. Ačkoli technologický sektor ve čtvrtek část svých poklesů kompenzoval – zejména poté, co Micron vyvolal široký růst akcií výrobců čipů – stále ho brzdily ztráty akcií velkých technologických firem.

Zhoršující se ústup růstových akcií byl drsnou kontrolou makroekonomické reality. Čerstvá data potvrdila, že inflace v USA poprvé za tři roky překročila hranici 4 %. Údaj o inflaci podtrhnul jestřábí narativ FEDu. Analytici odhadují pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb v září o 25 bazických bodů na 64 %.


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