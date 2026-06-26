Trhy uzavřely týden bez výraznějšího pohybu

Akcie v USA se dnes pohybovaly v pásmu stagnace, jelikož zisky v defenzivním sektoru zdravotnictví kompenzovaly pokles technologických společností. Zprávy o novém útoku na nákladní loď v Hormuzském průlivu vyvolaly obavy, zda bude chabá mírová dohoda mezi USA a Íránem udržitelná. Deník informoval, že OpenAI zvažuje odložení své primární veřejné nabídky akcií do roku 2027, což je později, než se očekávalo. Původní odhad počítal s debutem před koncem roku 2026. Tato zpráva okamžitě vrhá pochybnosti na zájem trhu o akcie společností zabývajících se umělou inteligencí. Kombinace závratných ocenění a masivních kapitálových výdajů financovaných z dluhů – s dosud malou hmatatelnou návratností investic – nutí k rozsáhlému přehodnocení celého sektoru. Akcie s expozicí vůči OpenAI v pátek prudce klesly. Akcie SoftBank Group, která je silně exponována v tomto startupu zabývajícím se umělou inteligencí, v japonském obchodování klesly o 12,5. Současnému ocenění nenahrává vyhlídka možnosti zvýšení úrokových sazeb
, protože rostoucí úrokové sazby
mají tendenci zatěžovat růstové akcie tím, že narušují současnou hodnotu budoucích zisků a zároveň zvyšují náklady na emisi dluhopisů na financování programů kapitálových výdajů.
Indexy Nasdaq
a S&P mířily k týdennímu poklesu kvůli oslabení technologického sektoru, zatímco index Dow se proti trendu postavil a byl připraven na zisk, protože investoři se přesunuli do defenzivnějších sektorů, jako je zdravotnictví a veřejné služby. Ačkoli technologický sektor ve čtvrtek část svých poklesů kompenzoval – zejména poté, co vyvolal široký růst akcií výrobců čipů – stále ho brzdily ztráty akcií velkých technologických firem.
Zhoršující se ústup růstových akcií byl drsnou kontrolou makroekonomické reality
. Čerstvá data potvrdila, že inflace
v USA poprvé za tři roky překročila hranici 4 %. Údaj o inflaci
podtrhnul jestřábí narativ FEDu. Analytici odhadují pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb
v září o 25 bazických bodů na 64 %.