AI akcie zažily další výplach, ale zbytek Wall Street mírně rostl

Na amerických trzích pokračoval rozpolcený vývoj, kdy především technologické firmy navázané na AI boom pokračovaly v propadu, zatímco zbytek trhu spíše rostl. Index Dow Jones přidal dokonce přes procento, když zavřel v zelených číslech třetím dnem v řadě. Zcela odlišný vývoj jsme viděli u technologicky laděného indexu Nasdaq 100 , který v úvodu obchodování klesal dokonce o 2 %. V průběhu dne jsme zde ale pozorovali postupné uklidňování a na vyprodaný trh se opatrně vraceli kupci. Nasdaq 100 tak nakonec zavřel jen s méně bolestivou ztrátou kolem 1 %, když si zapsal již pátý propad v řadě.
V rámci technologií si nejhůře vedly akcie výrobců paměťových čipů, jako je nebo Sandisk. Akcie těchto firem pokračují v ukrajování svých tučných zisků z první poloviny roku. Akcie Sandisk ze svého vrcholu v polovině června sestoupily již o 50 %, avšak od začátku roku si pořád drží dechberoucí 370% zisk. Právě technologie mohou určovat směr obchodování v nejbližších dnech, když ve středu po zavření trhu oznámí své čtvrtletní výsledky hospodaření Meta a .
Nezvykle silný růst o 5 % zaznamenaly akcie společnosti , která překvapila investory svými výsledky za 2Q. Zvýšený zájem o nápoje tohoto giganta ve 2Q zřejmě podpořil světový šampionát ve fotbale. dosáhla ve 2Q zisku 97 centů/akcii, čímž předčila analytický konsensus o 4 centy.