El-Erian: AI má PR problém, americký přístup k ní je lepší než ten evropský

Podle Yahoo Finance nyní nepanuje žádná shoda na tom, zda Fed letos zvedne sazby. Mohamed El-Erian k tématu řekl, že třeba hovoří o trojím zvyšování sazeb, jiní zase predikují jejich pokles. On sám to vidí na sazby beze změny. Klíčový bude přitom samozřejmě vývoj inflace, kdy podle některých názorů dojde k dalšímu posílení inflačních tlaků, ale podle jiných jsou tyto tlaky už na vrcholu.
Do odhadů dalšího vývoje sazeb nyní navíc promlouvá i změna ve vedení americké centrální banky. S tím jsou spojené spekulace o tom, co nový předseda Fedu Kevin Warsh vnese do rozhodování o dalším vývoji sazeb. Přidávají se i rozdílné pohledy na samotné dění v celé ekonomice a výsledkem je zmíněná vysoká míra nejistoty ohledně dalšího vývoje. El-Erian si také myslí, že mezi trhem a centrální bankou se postupně vytvořila „velmi nezdravá vazba“ a Warsh se ji bude snažit zase rozbít. Co tím ekonom myslí?
Důsledkem zmíněné vazby a propojení Fedu s trhy bylo podle experta přesvědčení, že centrální banka má ve skutečnosti jen omezený prostor pro manévrování. K tomu výrazně posílila závislost na aktuálních ekonomických datech a rozhodování centrální banky bylo zaměřené na hodně krátké období. Fed by se tak měl oprostit od vlivu trhů a takový postup by byl „dlouhodobě velmi přínosný pro celou ekonomiku“.
El-Erian také uvedl, že není zastáncem názoru, podle kterého by mělo dojít k nějaké výrazné úpravě ve sledování a výpočtech inflace. Důležitější je podle něj popsaná změna „monetárního rámce“ včetně menšího spoléhání se na aktuální data, a naopak kladení větší váhy na strategický výhled. Při úvahách o správném nastavení sazeb přitom nevyhnutelně dochází k tomu, že se zvažuje i výše tzv. r*. Tedy výše neutrálních sazeb, které by ekonomiku neměly ani stimulovat, ani brzdit.
Navíc ekonom dodal, že ale neprobíhá žádná diskuse o tom, jaká je optimální či neutrální výše rozvahy centrální banky. U sazeb tak existuje celkem jasný rámec, jak uvažovat o jejich nastavení. U rozvahy Fedu a dalších centrálních bank tomu tak není, a přitom šlo o intenzivně používaný nástroj. „Výše rozvahy se prudce měnila bez jakéhokoliv teoretického rámce.“ Jde o oblasti, kterým měla být podle experta již dávno věnována pozornost.
Na otázku týkající se vývoje na akciových trzích a v technologickém sektoru El-Erian odpověděl, že kapitálové trhy v USA jsou nyní mimořádně ochotné financovat nové inovace. To dává Spojeným státům ve světě velmi ojedinělou pozici. Korekce na technologiích je pak podle experta odrazem toho, že „valuace jsou úplně rozhozené“, ale neměla by být dlouhodobým jevem, spíše jde o krátkodobé přenastavení trhů. K tomu ekonom dodal, že v „systému je nyní hodně dluhů“, ale ekonomice pomáhá řada faktorů včetně silného trhu práce.
El-Erian pokračoval s tím, že během každé vlny inovací dojde k tomu, že „první fáze je přepálená“. Nyní by to mělo například znamenat, že „budou některá datová centra, která nebudou monetizovat investice do nich vložené.“ Dlouhodobě jde ale stále o lepší přístup než ten, který zvolila například Evropa: „Je lepší přeinvestovat než podinvestovat.“
AI má pak podle experta „obrovský PR problém“ v tom, jak je prezentována veřejnosti. Ovšem její reálné přínosy mohou být podle ekonoma také mimořádné, a to včetně oblastí, jako je zdravotnictví rozvíjejících se zemí. Společnosti a odvětví zaměřující se na umělou inteligenci by tak měly věnovat větší pozornost tomu, jak je jejich technologie prezentována a vnímána, protože už nyní je podle El-Eriana jasně znát, že proti AI se zvedá vlna odporu.