Korea si chce udržet globální náskok. Samsung a SK Hynix rozjíždějí megaprojekty za stovky miliard dolarů

Jižní Korea spouští masivní investiční ofenzivu v oblasti polovodičů a umělé inteligence, když technologičtí giganti v čele se Samsungem a SK Hynixem plánují investovat triliony wonů do čipů, datových center a AI infrastruktury. Cílem je upevnit své globální prvenství v klíčovém odvětví.
Jižní Korea koordinuje investice od Samsung Electronics a SK Hynix za nejméně 1 350 bilionů wonů (18 bilionů korun) do čipů a datových center. Samsung a SK plánují vybudovat na jihozápadě země dvě továrny na čipy každá, s investicemi ve výši 800 bilionů wonů, aby rychle navýšily výrobní kapacitu a pokryly rostoucí poptávku. Jižní Korea zároveň oznámila dalších 550 bilionů wonů investic od firem včetně domácí internetové společnosti Naver do výstavby AI datových center o výkonu 8,4 gigawattu do roku 2029. Akce zúčastnili i zástupci dalších firem, včetně LG Electronics, HD Hyundai Robotics, Korea Electric Power Corp a Korea Water Resources Corp.
Jižní Korea v pondělí spustila rozsáhlé megaprojekty v oblasti čipů a umělé inteligence, přičemž prezident I Dže Mjong slíbil upevnit drtivou vedoucí pozici Koreje v tomto odvětví. „Musíme zajistit základní prvky umělé inteligence rychleji než kterákoli jiná země,“ řekl prezident. Čipy s velkou šířkou pásma (HBM) vyráběné společnostmi Samsung Electronics a SK Hynix se staly klíčovými v globálním závodě o budování pokročilých systémů umělé inteligence. „Polovodiče, fyzická umělá inteligence a datová centra umělé inteligence jsou trojitou osou našeho velkého skoku vpřed,“ řekl a přislíbil vládní podporu pro rychlé vybudování AI ekosystému. „Rychlost je jediný způsob, jak přežít.“
Rozsah korejských technologických výdajů podtrhuje naléhavou snahu vlády udržet si vedoucí postavení v oblasti paměťových čipů, které jsou pro umělou inteligenci klíčové, a zároveň zajistit dlouhodobou národní bezpečnost. Pokud to zvládne, bude to také velký impuls pro ekonomiku – podle údajů Světové banky představuje předpokládaná kolektivní investice přibližně 880 miliard dolarů, tj. asi 5 % HDP Jižní Koreje v roce 2024.
Samsung již oznámil plán utratit letos více než 70 miliard dolarů do rozšíření výrobních kapacit a výzkumu. Pokud si tyto plány udrží i v dlouhodobém horizontu, pak by se kumulativní částka přiblížila podobným částkám, které plánují hyperscaleři, jako je , a také sousední Čína, která připravuje svůj vlastní pětiletý investiční plán ve výši 295 miliard dolarů.
Samsung i SK Hynix již provozují velká polovodičová zařízení v metropolitní oblasti Soulu a jejím okolí. Prezident Lee se ale snaží nasměrovat strategické investice mimo hlavní město, aby podpořil nové motory růstu a dobře placená pracovní místa v regionální ekonomice. „Abychom uspokojili rychle rostoucí poptávku po polovodičích, musíme rychle dokončit výrobní centra, která jsou v současné době ve výstavbě,“ řekl. „Zároveň musíme předem zajistit ohromnou výrobní kapacitu prostřednictvím rozsáhlých nových investic, a to i v jihozápadním regionu. Stávající lokality soustředěné kolem Jonginu a Pchjongteku již dosáhly svých limitů.“
Odborníci tvrdí, že diverzifikace investic do čipů mimo Soul by mohla zmírnit úzká místa v infrastruktuře, ale varují, že budování špičkových továren vyžaduje obrovské množství elektřiny a vody, pokročilou logistiku, hluboké dodavatelské sítě a vysoce kvalifikovanou pracovní sílu – prvky, které se v novém regionu nemusí dostatečně rychle rozšířit, aby uspokojily rostoucí poptávku po umělé inteligenci.
Vlády po celém světě poskytují nebývalou podporu svým domácím čipovým průmyslům s odvoláním na obavy o národní bezpečnost. USA se prostřednictvím zákona CHIPS and Science Act zavázaly k desítkám miliard dolarů na rozšíření výroby polovodičů. Čína kvůli omezeným dodávkám investuje do budování vlastního soběstačného ekosystému čipů. A také Japonsko dramaticky zvýšilo dotace na oživení svého polovodičového sektoru a podpořilo investice domácích společností a zahraničních výrobců, včetně Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.