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    Geopolitika trhům svědčí, zatímco výsledky sentimentu nepomohly

    Geopolitika trhům svědčí, zatímco výsledky sentimentu nepomohly

    05.08.2026 11:19
    Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

    Dnešní obchodování na hlavních akciových trzích zůstává lehce pozitivní, ale vypadá to, že růstová nálada z posledních několika dní si nejspíš vybere přestávku. Akcie v Evropě své zisky během dopoledne spíše snižují. Klíčové indexy se už drží jen těsně v zeleném. V zámoří jsou mírně v plusu futures na S&P500, ovšem Nasdaq je naopak mírně červený. 

    Hlavní zprávy se točí, jak jinak, kolem Íránu, AI a výsledků. První z témat má mírně navrch a podporuje trhy v růstu. Platí to nejen pro akcie, ale také pro dluhopisy, jejichž výnosy včera slušně klesly, načež se během dnešního dopoledne stabilizují jak v Evropě, tak v zámoří. Ropa zlevnila zhruba na úroveň 80 dolarů, díky čemuž se snižují inflační obavy. 

    Po delším ostřelování, které následně ustalo, se čím dál víc rýsuje nová 60denní dohoda o příměří. Zatím jsou takové spekulace založené na jednáních mezi Íránem, Ománem a USA, žádná dohoda podepsaná není. Naděje na odblokování Hormuzu však trhům jako obvykle svědčí, ačkoli každému je asi jasné, že může zůstat u naděje a situace může být za pár dní opět jiná.

    Výsledky důležitých firem sice trh nevzal dobře, ale zase se nezdá, že by zlomily nedávno obnovený zájem investorů o AI téma. SpaceX překonala očekávání trhu, jenže investoři stejně poslali její akcie dolů. Znervóznělo je zdvojnásobení investic do AI společně s výhledem brzkého konce omezení pro prodeje více než 900 milionu akcií. Velikášské vize a plány Elona Muska na negativní reakci akcie nic nezměnily. AMD dodala výsledky v souladu s očekáváními, ale vzhledem ke slabšímu výhledu to trhu nestačilo a její akcie tak rovněž klesají. 

    Eurodolar pokračuje v pomalém růstu, když se obchoduje na 1,1535. Odpoledne mohou trh přechodně ovlivnit zprávy ADP o zaměstnanosti, respektive ISM o aktivitě v sektoru služeb. Zlatu se podařilo díky nižším výnosům stoupnout nad 4160 USD. Koruna se dál nachází u 24,20 za euro, přičemž dnešní česká inflační data vyšla v souladu s odhady a nedala důvod k podstatné reakci. Domácí inflace za červen zrychlila na 1,7 pct.

    Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:18 SEČ:
    Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    CZK/EUR 24.1952 0.0416 24.2093 24.1608
    CZK/USD 20.9700 -0.0334 20.9845 20.9290
    HUF/EUR 362.5822 0.3208 362.6832 360.0970
    PLN/EUR 4.3058 0.2146 4.3071 4.2924
    Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    CNY/EUR 7.7884 0.0513 7.7943 7.7781
    JPY/EUR 182.0700 0.0728 182.1917 181.5345
    JPY/USD 157.8045 0.0165 157.8550 157.3065
    USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    GBP/EUR 0.8574 0.0394 0.8577 0.8567
    CHF/EUR 0.9341 0.1286 0.9343 0.9316
    NOK/EUR 10.9853 -0.1595 11.0158 10.9785
    SEK/EUR 10.9917 -0.0086 11.0025 10.9638
    USD/EUR 1.1538 0.0698 1.1547 1.1526
    Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    AUD/USD 1.4194 0.0000 1.4207 1.4170
    CAD/USD 1.4066 -0.0167 1.4080 1.4063
    * vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

    Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




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