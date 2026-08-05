Geopolitika trhům svědčí, zatímco výsledky sentimentu nepomohly

Dnešní obchodování na hlavních akciových trzích zůstává lehce pozitivní, ale vypadá to, že růstová nálada z posledních několika dní si nejspíš vybere přestávku. Akcie v Evropě své zisky během dopoledne spíše snižují. Klíčové indexy se už drží jen těsně v zeleném. V zámoří jsou mírně v plusu futures na S&P500, ovšem Nasdaq je naopak mírně červený.
Hlavní zprávy se točí, jak jinak, kolem Íránu, AI a výsledků. První z témat má mírně navrch a podporuje trhy v růstu. Platí to nejen pro akcie, ale také pro dluhopisy, jejichž výnosy včera slušně klesly, načež se během dnešního dopoledne stabilizují jak v Evropě, tak v zámoří. Ropa zlevnila zhruba na úroveň 80 dolarů, díky čemuž se snižují inflační obavy.
Po delším ostřelování, které následně ustalo, se čím dál víc rýsuje nová 60denní dohoda o příměří. Zatím jsou takové spekulace založené na jednáních mezi Íránem, Ománem a USA, žádná dohoda podepsaná není. Naděje na odblokování Hormuzu však trhům jako obvykle svědčí, ačkoli každému je asi jasné, že může zůstat u naděje a situace může být za pár dní opět jiná.
Výsledky důležitých firem sice trh nevzal dobře, ale zase se nezdá, že by zlomily nedávno obnovený zájem investorů o AI téma. SpaceX překonala očekávání trhu, jenže investoři stejně poslali její akcie dolů. Znervóznělo je zdvojnásobení investic do AI společně s výhledem brzkého konce omezení pro prodeje více než 900 milionu akcií. Velikášské vize a plány Elona Muska na negativní reakci akcie nic nezměnily. AMD dodala výsledky v souladu s očekáváními, ale vzhledem ke slabšímu výhledu to trhu nestačilo a její akcie tak rovněž klesají.
Eurodolar pokračuje v pomalém růstu, když se obchoduje na 1,1535. Odpoledne mohou trh přechodně ovlivnit zprávy ADP o zaměstnanosti, respektive ISM o aktivitě v sektoru služeb. Zlatu se podařilo díky nižším výnosům stoupnout nad 4160 USD. Koruna se dál nachází u 24,20 za euro, přičemž dnešní česká inflační data vyšla v souladu s odhady a nedala důvod k podstatné reakci. Domácí inflace za červen zrychlila na 1,7 pct.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:18 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1952
|0.0416
|24.2093
|24.1608
|CZK/USD
|20.9700
|-0.0334
|20.9845
|20.9290
|HUF/EUR
|362.5822
|0.3208
|362.6832
|360.0970
|PLN/EUR
|4.3058
|0.2146
|4.3071
|4.2924
|CNY/EUR
|7.7884
|0.0513
|7.7943
|7.7781
|JPY/EUR
|182.0700
|0.0728
|182.1917
|181.5345
|JPY/USD
|157.8045
|0.0165
|157.8550
|157.3065
|GBP/EUR
|0.8574
|0.0394
|0.8577
|0.8567
|CHF/EUR
|0.9341
|0.1286
|0.9343
|0.9316
|NOK/EUR
|10.9853
|-0.1595
|11.0158
|10.9785
|SEK/EUR
|10.9917
|-0.0086
|11.0025
|10.9638
| USD/EUR
|1.1538
|0.0698
|1.1547
|1.1526
|AUD/USD
|1.4194
|0.0000
|1.4207
|1.4170
|CAD/USD
|1.4066
|-0.0167
|1.4080
|1.4063