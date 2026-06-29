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ČEZ začíná řešit kroky pro ČEZ Energy, Burnham slibuje reformy a Jižní Korea zrychluje investice do čipů

ČEZ začíná řešit kroky pro ČEZ Energy, Burnham slibuje reformy a Jižní Korea zrychluje investice do čipů

29.06.2026 8:54
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

ČEZ připravuje strategické kroky kolem nově vytvořené divize ČEZ Energy, zatímco Tatra Trucks řeší regulatorní otázky spojené s akcionářskou strukturou. Na globální scéně se uklidňuje napětí kolem Íránu, Británie řeší politickou transformaci pod vedením Burnhama a Jižní Korea posiluje investice do čipů a AI infrastruktury.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX +0,4 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,3 %, S&P 500 mini +0,7 % a Nasdaq 100 mini +1,0%.

ČEZ si chce najmout JPMorgan, Morgan Stanley, Barclays a Societe Generale, aby prozkoumali strategické možnosti pro ČEZ Energy, včetně IPO nebo prodeje podílu, uvádějí média.

Tatra Trucks požádala Evropskou komisi o provedení úplného přezkumu s ohledem na hospodářskou soutěž u navržené akvizice 50% podílu ve společnosti Promet Tools (35 % vlastní Tatra Trucks) firmou STV Invest. CSG žádost podporuje s odkazem na obavy ohledně ochrany citlivých informací, správy a řízení společností a zachování spravedlivé hospodářské soutěže.

Ropa snížila původní zisky a futures kontrakty na americké akcie vzrostly poté, co se objevily zprávy, že USA a Írán ustoupily od nové eskalace, která ohrožovala křehké příměří, jež je základem mírových rozhovorů.

Andy Burnham ve svém prvním velkém projevu od potvrzení svého záměru nahradit Keira Starmera ve funkci premiéra slíbí největší decentralizaci moci v Anglii v moderní době. Bývalý starosta Manchesteru v pondělí představí, jak by „zvedl Británii zpět na nohy“ tím, že by předal více rozhodovacích pravomocí místním úřadům, přepracoval zadávání veřejných zakázek s cílem podpořit zaměstnanost ve Velké Británii a řešil nezaměstnanost mladých lidí.

Francie tento týden zaznamenala přibližně 1 000 dalších úmrtí kvůli vlně veder, která nadále spaluje Evropu. Rekordní vedra, která sužují západní Evropu již více než týden, zatížila veřejné zdravotnictví a narušila vše od dopravy až po výrobu potravin a energie.

Jižní Korea představila plán, jehož cílem je upevnit její postavení technologické velmoci. Společnosti v čele se Samsungem a SK Hynix zahájily rozsáhlé investice do paměťových čipů, datových center a robotiky. Obě chtějí postavit 2 továrny na čipy.

 

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