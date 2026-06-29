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Vedra testují digitální infrastrukturu: datacentra čelí rostoucím klimatickým rizikům

Vedra testují digitální infrastrukturu: datacentra čelí rostoucím klimatickým rizikům

29.06.2026 12:10
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Zatímco lidé v Evropě se v těchto dnech potýkají s rekordními vlnami veder, tak big tech čelí vlastnímu boji v podobě udržení chodu výkonných čipů v AI datových centrech umělé inteligence. Extrémní teploty totiž zvyšují spotřebu elektřiny a energetické sítě tak mohou být přetěžovány. Výpadky proudu pak představují přímé riziko pro provoz datacenter, která jsou na stabilním napájení existenčně závislá. Pro technologické giganty tak nejde jen o technologickou, ale stále více i klimatickou výzvu, píše server CNBC.

Podle Zurich Insurance Group se v posledních třech letech stalo extrémní počasí hlavní příčinou ztrát v jejím portfoliu pojištění u stavitelů amerických datových center. Dnes stojí za zhruba třetinou všech škod, prozradil za pojišťovnu Patrick McBride, Head of International Construction.

Mnoho datových center se přesouvá do příměstských nebo venkovských oblastí, kde jsou pozemky levnější a záznamy o extrémním počasí jsou často omezené, protože oblasti jsou převážně zaostalé, dodal McBride. Přitom zde vznikají zařízení za miliardy dolarů, jež jsou vystavená například tornádům či krupobití.

Nedávná analýza společnosti First Street navíc naznačuje, že 79 procent globální kapacity datových center čelí zvýšenému riziku extrémních klimatických jevů – ať už jde o záplavy, požáry nebo bouře. Ty mohou vést k výpadkům, drahým opravám i růstu pojistného.

„Nejde o to, zda klimatická rizika ovlivní revoluci digitální infrastruktury, ale spíše o to, jak klienti a zainteresované strany v odvětví digitální infrastruktury identifikují, kvantifikují a řídí tato klimatická rizika v rámci svých tolerancí,“ řekl CNBC Joe Macejak, vedoucí americké oblasti digitální infrastruktury nemovitostí ve společnosti Marsh Risk. Firmy, které tato rizika podcení, mohou čelit nejen vyšším nákladům, ale i ohrožení investičních projektů v oblasti AI.

Letos je 64 procent kapacity datových center ve výstavbě mimo tradiční centra, jako je Severní Virginie. Dochází k přesunu do západního Texasu, Tennessee, Wisconsinu nebo Ohia, uvedl McBride a dodal, že zařízení v těchto oblastech mohou čelit zvýšenému riziku "tornád, krupobití a silného větru, které ničí střechy, chladicí věže a energetické instalace jako třeba solární panely“.

Podobné výzvy se objevují i na dalších trzích. Například Brazílie se stává zajímavou lokalitou pro investice, ale čelí rostoucím teplotám. V Evropě se datová centrapřesouvají například na Pyrenejský poloostrov, kde klimatické podmínky rovněž vykazují trend oteplování.

Dvojnásobný tlak: vedra a spotřeba energie

Problémem ale není jen samotné počasí. Datacentra patří mezi extrémně energeticky náročná zařízení, jež paradoxně potřebují nejvíce energie právě v době, kdy je její dostupnost nejnižší.

Chlazení tvoří zhruba 40 procent celkové spotřeby datových center, přičemž při extrémních vedrech tato hodnota dál roste. Současně roste i spotřeba elektřiny v domácnostech kvůli klimatizacím, což zatěžuje distribuční sítě.

Příkladem budiž třeba italský Turín, kde teploty dosahující kolem 38 °C vedly k přehřívání podzemních kabelů a opakovaným výpadkům elektřiny. „A teď do toho přidejte zařízení, která by čerpala tolik energie jako sto tisíc domácností,“ upozorňuje Mishal Thadani, generální ředitel a spoluzakladatel platformy pro AI software Rhizome. Tak energeticky náročná zařízení tedy představují v kombinaci s extrémním vedrem vážné systémové riziko.

Firmy reagují inovacemi

Provozovatelé datových center si však rostoucí tlak uvědomují a snaží se mu přizpůsobit. Například Microsoft své nové projekty navrhuje tak, aby se bralo v potaz široké spektrum klimatických podmínek – od výběru lokality přes redundanci systémů až po průběžné monitorování, sdělil CNBC mluvčí společnosti.

Významný posun přichází i na straně technologie chlazení. Nvidia nedávno představila servery, které dokážou pracovat s vyšší teplotou chladicí kapaliny, a to až 45 °C. Každý stupeň navíc přitom může snížit energetické náklady na chlazení zhruba o čtyři procenta.

Tyto novinky posouvají technologicky vpřed všechny účastníky v sektoru, míní Aaron Lewis, obchodní ředitel globálních řešení datových center ve společnosti Johnson Controls, která již testuje různá chladicí zařízení pro datacentra, aby zajistila, že skutečně vydrží různé teploty.

Trh nakonec skončí s „rozmanitou sadou systémů a aplikací. Jak se technologie dále vyvíjejí, tak nacházíme způsoby, jak teplo efektivněji přenášet“, dodal Lewis.


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