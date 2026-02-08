Hledat v komentářích

Z okraje do mainstreamu: Katastrofické dluhopisy nejspíš zažijí další rekordní rok

08.02.2026 14:58
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Trh s katastrofickými dluhopisy zažil loni mimořádný boom. Jejich emise vystřelily na rekordních 25,6?miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 45?%, což potvrzuje, že se tato dříve okrajová třída aktiv začíná stávat mainstreamem. Atraktivní výnosy, nízká korelace s trhy a rostoucí poptávka lákají stále širší spektrum investorů i pojišťoven. Odborníci očekávají, že silná aktivita bude pokračovat i v roce 2026, přestože klimatická rizika sílí a hrozí vyšší pravděpodobnost extrémních událostí.

Katastrofické pojistné dluhopisy (CAT bonds), často přehlížená třída aktiv, loni překonaly řadu rekordů a očekává se, že v nich letos budou pokračovat. Emise katastrofických dluhopisů v roce 2025 prudce vzrostla na 25,6 miliardy dolarů, uvádí specializovaný poskytovatel dat Artemis.bm, čímž o neuvěřitelných 45 % překonala rekord z roku 2024, který činil necelých 17,7 miliardy dolarů. Zdá se tak, že už nejde jen o specifickou oblast pojišťovacího průmyslu.

výnos CAT

Tzv. CAT bondy jsou z pohledu investora vysokovýnosové, ale rizikové dluhopisy. Používají se k přenosu rizika přírodních katastrof z pojišťoven na kapitálové trhy. Investor získává atraktivní úrok ovšem za riziko ztráty části nebo celého kapitálu, pokud během trvání dluhopisu dojde k předem definované katastrofě. Když katastrofa nenastane, investor obdrží úroky i celý vklad, ale když nastane, jeho kapitál se použije na krytí pojistných škod. Návratnost investice se přitom řídí přesně stanovenými událostmi, jako je např. intenzita hurikánu nebo modelovaná výše škod.

Andy Palmer, vedoucí pro cenné papíry vázané na pojištění v regionu EMEA a APAC ve společnosti Swiss Re, jedné z největších světových zajišťoven, uvedl, že nikdo nemohl předvídat takovýto objem emise pojistných dluhopisů a výkon za loňský rok popsal jako „naprosto pozoruhodný“.

„Trh roste v jakémkoli měřítku. Vidíme, že se uzavírají větší obchody, vidíme, že na trh přicházejí noví sponzoři [a] vidíme smysluplné rozšíření rizika,“ řekl Palmer CNBC. „Myslím, že pro každého, kdo tuto třídu aktiv sleduje, to byl mentální posun,“ řekl Palmer. „Očekáváme, že to bude pokračovat i nadále.“

Katastrofické pojistné dluhopisy, které byly poprvé vytvořeny v 90. letech 20. století, jsou finančním nástrojem určeným k získávání peněz pro pojišťovny v případě přírodní katastrofy, jako je hurikán nebo zemětřesení. Pojišťovny nebo zajišťovny si tak mohou odlehčit riziko potenciálně velkých ztrát z extrémních událostí a získat přístup k financování výplat pojistných plnění v případě katastrofy.

Palmer ze Swiss Re uvedl, že zhruba 60 % obchodů s dluhopisy CAT je uzavíráno na tři roky a investoři s vysokou pravděpodobností budou chtít pojištění obnovit, až vyprší. „Velmi rychlým pravidlem by tedy mohlo být podívat se na novou emisi z roku 2023, kterou odhadujeme na přibližně 15,6 miliardy dolarů, to poskytuje určitou spodní hranici,“ řekl Palmer.

Očekávání ohledně dalšího růstu objemů CAT dluhopisů v roce 2026 jsou nastavena na přibližně 20 miliard dolarů, uvedl Palmer. To by sice nebylo tolik jako v roce 2025, ale stále by to představovalo druhý největší rok emisí v historii.

V případě absence katastrofické události, která by způsobila ztrátu, nabízejí CAT dluhopisy velmi atraktivní výnosy podobné akciovým, nízkou volatilitu a nízkou korelaci s širšími finančními trhy. Tím se tato třída aktiv stává čím dál běžnějším finančním nástrojem, a to i v době, kdy klimatická krize vede k jak vyšší frekvenci, tak intenzitě extrémních povětrnostních jevů.

Jen v posledních několika týdnech nechala rozsáhlá zimní bouře v USA statisíce lidí bez proudu, ve velkých částech Mosambiku, Eswatini, Jižní Afriky a Zimbabwe nastaly rozsáhlé záplavy a jihovýchodní Austrálii zasáhla velká vlna veder.

Steve Evans, majitel a šéfredaktor Artemis.bm, řekl, že zájem investorů o tuto třídu aktiv zůstává „velmi vysoký“ zejména poté, co mnoho fondů zaměřených na CAT bondy zaznamenalo už třetí rok po sobě dvouciferné výnosy. „To, spolu s rostoucím zájmem o využití katastrofálních dluhopisů jako efektivního několikaletého zajištění mezi pojišťovnami a dalšími, kteří usilují o přenos rizika přírodních katastrof, by mělo zajistit, že rok 2026 bude dalším silným rokem pro emise v tomto sektoru,“ domnívá se Evans a dodává, že mnoho dluhopisů bude v tomto roce splatných, takže je bude nutné recyklovat do nové emise nebo vrátit investorům.

Stejně jako Palmer ze Swiss Re, i analytici společnosti Fitch Ratings uvedli, že očekávají, že investoři do katastrálních dluhopisů letos reinvestují své vysoké výnosy zpět na trh s investičními dlužními cennými papíry (ILS), což následně zvýší kapitál a vyvine tlak na výnosy. „Fitch očekává, že výnosy investorům v roce 2026 zůstanou ve srovnání s jinými třídami aktiv atraktivní,“ dodali analytici.

 
 

