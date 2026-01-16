Datová centra ženou ceny elektřiny nahoru. Trump chce big tech přimět k financování nových elektráren

Americký prezident Donald Trump se s guvernéry několika severovýchodních států USA dohodl na mimořádné velkoobchodní aukci elektřiny, která má přinutit technologické firmy financovat výstavbu nových elektráren. Cílem je zabránit dalšímu zdražování energií pro domácnosti a podniky uprostřed prudce rostoucí poptávky po elektřině způsobené masivní výstavbou datových center pro umělou inteligenci. Navrhovaný mechanismus by mohl odstartovat výstavbu nových zdrojů v hodnotě až 15 miliard dolarů a zásadně změnit rozložení sil na americkém energetickém trhu.
Plán má podle agentury Bloomberg reagovat na rostoucí napětí ohledně toho, jak zajistit dostatek elektřiny pro extrémně energeticky náročná datová centra, jež josu považovaná za klíčová pro globální závod ve vývoji umělé inteligence, aniž by současně došlo k dalšímu zdražení energií pro domácnosti a podniky.
Trumpova administrativa a někteří guvernéři chtějí pověřit provozovatele elektrické sítě PJM Interconnection uspořádáním aukce, ve které by technologické firmy soutěžily o 15leté kontrakty na novou výrobní kapacitu.
Pokud by aukce proběhla podle plánu, technologičtí giganti by platili za elektřinu po celou dobu kontraktu bez ohledu na skutečnou spotřebu. Tím by elektrárnám zajistili stabilní příjmy v odvětví proslulém cenovou nestabilitou a častými bankroty výrobců. Podle představitele Bílého domu, který hovořil anonymně, by aukce podpořila výstavbu nových elektráren v hodnotě přibližně 15 miliard dolarů.
Zástupci PJM však na pátečním oznámení přítomni nebudou. „K tomu nemáme mnoho co říct. Na událost, kterou údajně zítra pořádají, jsme nebyli pozváni a nezúčastníme se jí," uvedl mluvčí PJM Jeffrey Shields v e-mailové odpovědi.
Tlak administrativy a guvernérů — prezentovaný formou nezávazného „prohlášení o zásadách“, které podepíše Trumpova Rada pro národní energetickou dominanci a guvernéři Pensylvánie, Ohia, Virginie a dalších států — reaguje na obavy, že poptávka po elektřině v regionu spravovaném PJM prudce převyšuje nabídku. Síť PJM obsluhuje více než 67 milionů lidí od východního pobřeží po Středozápad. Region je domovem největší koncentrace datových center na světě, zejména v severní Virginii.
Trump dlouhodobě podporuje myšlenku výstavby elektráren společně s datovými centry. V pondělí ji znovu zdůraznil, když na sociální síti uvedl, že velké technologické firmy musí „platit samy za sebe“. „Nechci, aby Američané platili vyšší účty za elektřinu kvůli datovým centrům,“ napsal.
Rostoucí životní náklady zároveň představují klíčové téma před listopadovými kongresovými volbami, tzv. midterms. Ačkoliv Trump poukazuje na pokles cen ropy a benzínu od svého nástupu do funkce loni v lednu, ceny elektřiny rostou kvůli zvýšené poptávce. A odpor proti datovým centrům sílí.
Průměrná maloobchodní cena elektřiny v USA se v září zvýšila o 7,4 procenta na rekordních 18,07 centu za kilowatthodinu, což je největší nárůst od prosince 2023. Ceny pro domácnosti vzrostly mezi lednem a srpnem 2025 o 10,5 %, což představuje jeden z nejprudších růstů za poslední desetiletí.
Páteční krok je prezentován jako jednorázová mimořádná intervence na trhu PJM, vyvolaná rychlým růstem cen elektřiny ve středněatlantickém regionu. Podle Bílého domu by se provozovatel měl po zvládnutí akutního problému vrátit k běžným tržním mechanismům.
Navrhovaná aukce odpovídá konceptu tzv. záchranné aukce pro zajištění spolehlivosti — nástroje, který PJM dříve zvažoval po opakovaných neúspěšných prodejích. Plán administrativy by však znamenal její okamžité spuštění po jednom neúspěšném kole, s výjimečnými podmínkami zaměřenými na rychlou výstavbu. Účastnit by se jí mohli pouze vlastníci a provozovatelé datových center. Zatímco běžné aukce PJM pracují s 12měsíčními kontrakty, tato mimořádná aukce by zahrnovala kontrakty na 15 let, přičemž nové elektrárny by se uváděly do provozu postupně. Bílý dům navrhuje, aby se uskutečnila do konce září.
„Zní to jako logické a významné zlepšení přístupu, kdy si subjekty přinášejí vlastní novou výrobu,“ uvedl Joe Bowring, prezident nezávislého dozorčího orgánu Monitoring Analytics LLC.
Podle analytika Timothyho Foxe ze společnosti ClearView Energy Partners může tlak administrativy a dvoustranné koalice států motivovat PJM k výrazné reakci, a to i přesto, že prohlášení není právně závazné. Plán by podle odborníků mohl urychlit výstavbu plynových a potenciálně i jaderných zdrojů tím, že zajistí garantované příjmy speciálně určené pro potřeby datových center podporujících rozvoj umělé inteligence. Tento přístup by však mohl zvýhodnit velké technologické firmy na úkor menších hráčů.
CoreWeave a Nebius jsou na růst cen citlivější
Amazon, a jsou vůči výkyvům cen méně zranitelní, protože mohou náklady přenést na zákazníky. Menší společnosti jako Nebius či CoreWeave, které poskytují infrastrukturu umělé inteligence v rámci víceletých smluv, jsou ale vůči růstu cen elektřiny citlivější. „Pokud budou muset platit více, jejich marže se sníží,“ upozornil analytik Gil Luria.
Plán má také pomoci PJM zpřesnit odhady zvýšené poptávky. Pokud si technologičtí giganti budou elektrárny sami financovat, měly by z trhu zmizet spekulativní projekty, které zkreslovaly prognózy.
Zapojení guvernérů obou politických stran — včetně demokratů Joshe Shapira z Pensylvánie a Wese Moora z Marylandu — považuje administrativa za zásadní, protože právě státní politiky v posledních letech urychlily odstavování uhelných a plynových elektráren. Iniciativa má zároveň zajistit spolehlivé dodávky pro hyperscalery a mohla by se stát vzorem pro další regiony.
Podle Bílého domu se guvernéři zavazují, že náklady nových elektráren budou promítnuty přímo firmám provozujícím datová centra, a nikoliv domácnostem.
Ceny z aukcí PJM se staly politicky citlivým tématem poté, co v roce 2024 dosáhly rekordních hodnot. Navzdory dohodě guvernéra Shapira o zastropování cen však v následujících dvou aukcích náklady opět vzrostly. V prosincové aukci navíc vznikl nedostatek 6,6 gigawattu, který PJM přičítá prudkému růstu výstavby datových center. Bílý dům nyní žádá PJM, aby cenové stropy prodloužil i na aukce konané v tomto roce.