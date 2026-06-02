Alphabet chce získat na další investice do AI až 80 miliard dolarů. Zapojí se i Berkshire Hathaway

Vzhledem k očekávaným nákladům za rok 2026 a nově ohlášeným pro rok 2027 jsem zvědav s čím přijde Microsoft. Začíná být evidentní, že stavba celé infrastruktury kolem AI bude finančně velmi náročná pro všechny společnosti v tomto sektoru. Jednoznačným vítězem prozatím je společnost TSMC, bez, které si aktuálně "nikdo neškrtne". Největší úskalí vidím v položce ATM Program ( 40 mld. USD ). Tyto peníze půjdou na "výpomoc" zaměstnancům s jejich úhradou daní ze získání zaměstnaneckých akcií. Alphabet bude skrze banky Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC a Morgan Stanley & Co dle předpokladu od 3Q2026 provádět "vyhlazovací operace" přímo na trhu. Tohle je docela nešvar - zaměstnanecké akcie. Vzhledem k tomu jak v posledních pár letech Alphabet vzrostla, tak nyní se jí to "vrací jako bumerang" a musí řešit tyto problémy. Z druhé strany očekávám podporu akcie kolem pásma 350 USD vzhledem k tomu, že za tuto cenu se dohodl Berkshire Hathaway na přímém nákupu akcií mimo trh. Tohle bude z krátkodobého hlediska trh zohledňovat a očekávám, že někde kolem ceny 350 USD budou provádět nyní nákupy všichni, kdo kopírují Berkshire Hathaway. Otázkou zůstává proč Alphabet zvolil tuto strategii? Nabízí se poměrně jednoduchá odpověď - úrokové sazby. Zřejmě kvůli tomu, nechtěli jít cestou dalšího zadlužení, vzhledem k tomu, že letos již jednu tranši v podobné výši provedli. Pokud by tomu tak bylo, tak mě osobně zajímá, jak chtějí pokračovat dále vzhledem k tomu, že příští rok plánují mnohem vyšší náklady, nežli v letošním roce. Pokud úrokové sazby podstatně neklesnou, což se asi nedá ani předpokládat, tak příští rok se může opakovat další kolo dluhů & zvyšování kapitálu. Z oné částky mj. vyplývá i to, že celý boom resp. celá investice, kterou nyní hyperscaleři dělají, nejde jen do HW, jak se všude tak "zvesela" píše, že tomu tak je. Na tomto případě jde vidět, že jeden problém je HW a druhý náklady na pracovní "sílu". Tím, že se spustil celý tento boom, tak zaměstnanci rádi "vyhrožují" jakémukoliv zaměstnavateli v tomto oboru, že pokud nezvýší plat + nedá bonusy ve formě akcií, tak odchází ke konkurenci. Defakto si takto "podřezali" všechny společnosti v tomto sektoru "větev pod sebou" a myslím si, že to budou muset časem nějak řešit - ideálně mít výkonnou AI, která pokryje práci většího počtu zaměstnanců. V dalším v čem vidím úskalí je to, že těmito "závody" se ceny "vyhajpovali" do takové výše, že se z této technologie stal na nějakou dobu poměrně drahý a ne každému dostupný pracovní nástroj. Obávám se, že je před námi další kolo omezování AI pro běžné spotřebitele formou dalších limitů + vyššího předplatného. Zatím to vidím tak, že Alphabet i Microsoft aktuálně cílí především na firemní sektor, který jako jediný dokáže pokrýt tak velké investiční náklady jaké nyní AI přináší. Zajímavé bude sledovat i samotnou kanibalizaci celého sektoru, který si bude navzájem konkurovat ( vysávat ) zdroje ( investice ) a následně si tak budou prodražovat sami své vlastní náklady na budování AI infrastruktury vč. jejího samotného provozu. Pokud se Alphabet podaří ( pevně věřím, že ano ) prorazit se svými vlastními čipy TPU, potom by mohla mít poměrně velkou šanci rychlého návratu investovaného kapitálu, jelikož nyní největší marže mají především výrobci HW vč. NVidie, ale to není ideální pro nikoho Alphabet, Microsoft ani pro Amazon aj.. Apple v tomto ohledu, již před řadou let šel vlastní cestou návrhů čipů a zpětně viděno to byl skvělý krok. Jediné úzké hrdlo v dnešní době je dle mého názoru TSMC a jejich výrobní kapacity, které budou ještě min. jeden rok mít "úzké hrdlo", než se jim podaří otevírat nyní nově budované továrny pro výrobu čipů v USA a Japonsku. V EU se staví primárně továrna pro výrobu čipů pro automotive ( v Německu ). Z tohoto pohledu bude mít AMSL nějakou dobu bezproblémový "klidný chod" společnosti, jelikož konkurenci aktuálně nemají, i když v Číně už jim jedna roste.
