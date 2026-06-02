Alphabet chce získat na další investice do AI až 80 miliard dolarů. Zapojí se i Berkshire Hathaway

02.06.2026 12:52
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie Alphabetu nejspíš otevřou úterní obchodování poklesem (v premarketu zatím -2,2 %). Negativní sentiment vyvolala zpráva, že společnost plánuje získat až 80 miliard dolarů prostřednictvím rozsáhlé emise akcií. Vybrané prostředky pak mají mířit výhradně na AI infrastrukturu, datacentra a cloudové kapacity.

Mateřská společnost Googlu spustí ve třetím čtvrtletí program, v jehož rámci bude postupně prodávat akcie na trhu až do objemu 40 mld. USD. Dalších 30 mld. USD chce získat prostřednictvím upisovaných emisí kmenových akcií a povinně konvertibilních prioritních akcií. Zbývajících 10 mld. USD pak má přinést transakce s Berkshire Hathaway, jež začala budovat podíl v Alphabetu již loni a ke konci března držela akcie třídy A a C v hodnotě přibližně 16,6 mld. USD, informuje Bloomberg.

Celkově se jedná o jednu z největších akciových operací v historii kapitálových trhů. Ta navíc přichází v roce, který je už tak mimořádně silný na primární úpisy akcií (IPO) a může tak ovlivnit tok kapitálu napříč technologickým sektorem, poznamenává dále agentura.

Takto rozsáhlé navyšování vlastního kapitálu je u zavedených veřejně obchodovaných firem neobvyklé. Podle analytiků však ekonomika byznysu kolem umělé inteligence nutí technologické lídry hledat nové způsoby financování. Alphabet v posledních letech výrazně zrychlil tempo investic do datových center, výpočetní infrastruktury a vývoje vlastních AI modelů, aby dokázal uspokojit rostoucí poptávku zákazníků.

Významnou roli v této strategii hrají také vlastní čipy společnosti – tzv. Tensor Processing Units (TPU). Ty se postupně stávají alternativou k dominantním procesorům od Nvidie v odvětví, které vyžaduje extrémní výpočetní výkon. Alphabet se snaží této rostoucí poptávky využít a nabídnout zákazníkům vlastní technologické řešení.

„Umělá inteligence vytváří pro Alphabet expanzivní fázi. Rozšiřováním investic chce společnost vybudovat základní infrastrukturu, která podpoří významné růstové příležitosti v následujících letech,“ uvedla firma ve svém prohlášení.

Alphabet už dříve uvedl, že kapitálové výdaje společnosti v roce 2027 budou „výrazně“ vyšší než plánovaných 190 miliard dolarů pro letošní rok. Přitom už tato částka je více než dvojnásobek oproti loňským investicím.

Analytik Bloomberg Intelligence Mandeep Singh se tak domnívá, že s ohledem na nové financování by se kapitálové výdaje Alphabetu mohly v příštím roce přiblížit až k hranici 300 miliard dolarů.

Singh zároveň upozorňuje, že masivní nabídka akcií Alphabetu může odčerpat kapitál, který by jinak směřoval do chystaných IPO SpaceX, Anthropic či OpenAI.

„Existuje jen omezené množství kapitálu, které můžete alokovat, a to i na veřejných trzích,“ upozornil. Pokud investoři „alokují svůj kapitál do TPU, protože shledávají tuto oblast atraktivní kvůli růstovým vyhlídkám Googlu, tak potom to novým IPO uškodí, i když se jedná o velmi rychle rostoucí společnosti“.


Braňo Soták: Ďábel se skrývá v cloudu. Alphabet ho má, Meta nikoliv
30.04.2026 15:25
Braňo Soták: Ďábel se skrývá v cloudu. Alphabet ho má, Meta nikoliv
Nechci se opakovat, ale budu muset. Tržní sentiment na americkém Big T...
Google a Blackstone zakládají společný neocloud, který poběží na čipech od Googlu
19.05.2026 10:00
Google a Blackstone zakládají společný neocloud, který poběží na čipech od Googlu
Google se dohodl s investiční skupinou Blackstone na vytvoření nového ...


Váš názor
  • Přidat názor
    AI
    02.06.2026 13:56

    Vzhledem k očekávaným nákladům za rok 2026 a nově ohlášeným pro rok 2027 jsem zvědav s čím přijde Microsoft. Začíná být evidentní, že stavba celé infrastruktury kolem AI bude finančně velmi náročná pro všechny společnosti v tomto sektoru. Jednoznačným vítězem prozatím je společnost TSMC, bez, které si aktuálně "nikdo neškrtne". Největší úskalí vidím v položce ATM Program ( 40 mld. USD ). Tyto peníze půjdou na "výpomoc" zaměstnancům s jejich úhradou daní ze získání zaměstnaneckých akcií. Alphabet bude skrze banky Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC a Morgan Stanley & Co dle předpokladu od 3Q2026 provádět "vyhlazovací operace" přímo na trhu. Tohle je docela nešvar - zaměstnanecké akcie. Vzhledem k tomu jak v posledních pár letech Alphabet vzrostla, tak nyní se jí to "vrací jako bumerang" a musí řešit tyto problémy. Z druhé strany očekávám podporu akcie kolem pásma 350 USD vzhledem k tomu, že za tuto cenu se dohodl Berkshire Hathaway na přímém nákupu akcií mimo trh. Tohle bude z krátkodobého hlediska trh zohledňovat a očekávám, že někde kolem ceny 350 USD budou provádět nyní nákupy všichni, kdo kopírují Berkshire Hathaway. Otázkou zůstává proč Alphabet zvolil tuto strategii? Nabízí se poměrně jednoduchá odpověď - úrokové sazby. Zřejmě kvůli tomu, nechtěli jít cestou dalšího zadlužení, vzhledem k tomu, že letos již jednu tranši v podobné výši provedli. Pokud by tomu tak bylo, tak mě osobně zajímá, jak chtějí pokračovat dále vzhledem k tomu, že příští rok plánují mnohem vyšší náklady, nežli v letošním roce. Pokud úrokové sazby podstatně neklesnou, což se asi nedá ani předpokládat, tak příští rok se může opakovat další kolo dluhů & zvyšování kapitálu. Z oné částky mj. vyplývá i to, že celý boom resp. celá investice, kterou nyní hyperscaleři dělají, nejde jen do HW, jak se všude tak "zvesela" píše, že tomu tak je. Na tomto případě jde vidět, že jeden problém je HW a druhý náklady na pracovní "sílu". Tím, že se spustil celý tento boom, tak zaměstnanci rádi "vyhrožují" jakémukoliv zaměstnavateli v tomto oboru, že pokud nezvýší plat + nedá bonusy ve formě akcií, tak odchází ke konkurenci. Defakto si takto "podřezali" všechny společnosti v tomto sektoru "větev pod sebou" a myslím si, že to budou muset časem nějak řešit - ideálně mít výkonnou AI, která pokryje práci většího počtu zaměstnanců. V dalším v čem vidím úskalí je to, že těmito "závody" se ceny "vyhajpovali" do takové výše, že se z této technologie stal na nějakou dobu poměrně drahý a ne každému dostupný pracovní nástroj. Obávám se, že je před námi další kolo omezování AI pro běžné spotřebitele formou dalších limitů + vyššího předplatného. Zatím to vidím tak, že Alphabet i Microsoft aktuálně cílí především na firemní sektor, který jako jediný dokáže pokrýt tak velké investiční náklady jaké nyní AI přináší. Zajímavé bude sledovat i samotnou kanibalizaci celého sektoru, který si bude navzájem konkurovat ( vysávat ) zdroje ( investice ) a následně si tak budou prodražovat sami své vlastní náklady na budování AI infrastruktury vč. jejího samotného provozu. Pokud se Alphabet podaří ( pevně věřím, že ano ) prorazit se svými vlastními čipy TPU, potom by mohla mít poměrně velkou šanci rychlého návratu investovaného kapitálu, jelikož nyní největší marže mají především výrobci HW vč. NVidie, ale to není ideální pro nikoho Alphabet, Microsoft ani pro Amazon aj.. Apple v tomto ohledu, již před řadou let šel vlastní cestou návrhů čipů a zpětně viděno to byl skvělý krok. Jediné úzké hrdlo v dnešní době je dle mého názoru TSMC a jejich výrobní kapacity, které budou ještě min. jeden rok mít "úzké hrdlo", než se jim podaří otevírat nyní nově budované továrny pro výrobu čipů v USA a Japonsku. V EU se staví primárně továrna pro výrobu čipů pro automotive ( v Německu ). Z tohoto pohledu bude mít AMSL nějakou dobu bezproblémový "klidný chod" společnosti, jelikož konkurenci aktuálně nemají, i když v Číně už jim jedna roste.
    Věštec z ...
