Nový rozměr bezpečného zlatého útočiště a akcie jako reálné aktivum

svobodný trh, demokracie a globalizace, jsou vlastně chaos pro skoro všechny, kromě těch nedotknutelných, kteří řídí vlády a tisk, razící štít kapitalismu demokracie se snaží kontrolovat veškeré suroviny světa a jejich vývoz, proto ten světový četník, po vzoru Británie, kterou zase vystřídal někdo jiný, Babiš není posera a tak si vybral svobodu, spousty starších lidí pochopila rozdíl mezi socialismem a kapitalismem, jejich děsivé stránky, tu krutost, tu beznaděj a chudoba, v ČR roste chudoba raketovým tempem, když si vezmu jací lidí mi chodí k pronámu bytu, je mi z toho až úzko, jsem člověk, ale ti chamtiví, co to tady řídí a nikdy nemají dost, předstírajíc, že něco řídí a něčemu pomáhají, leda válkám, z toho plynoucímu oteplování planety, hořícím rafinériím, zajímalo by mě, jestli je pan Soustružník také dítě normalizačního komunisty, protože u nich má člověk jasno, peníze na prvním místě za socialismu, legitimace KSČ, výhody, fajn byt, devizový příslib a dnes několikrát více, protože obyčejní lidi to ví a nenávist ve společnosti je zdrcující, prolhaná média to nezachrání, lidé jsou vzdělaní a hlavně zažili na vlastní kůži dva systémy, jeden dával dobrou práci a byt i leháro a byt a ten druhý jenom bere, v zemi kde si developer bere 50% zisku, vládne zlo plnou silou
rob