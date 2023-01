Jan Cepák: Investici do Microsoftu bych zvážil. ČEZ by mohl dále růst až nad 900 korun

„Microsoft svými čísly investory trochu zklamal,“ uvádí makléř Patria Finance Jan Cepák. Svou roli sehrál i dolar, který byl v podstatě na paritě s eurem. Nyní je však dolar oproti euru slabší, takže výhledově nejsme na špatných úrovních, a to i včetně slabšího výhledu, domnívá se makléř.



Dobré výsledky reportovalo i , přestože po nich akcie klesají. Na druhou stranu odměnili investoři 10% růstem.



„U zaznamenává poměrně silný růst. Nestojí za ním ale žádná konkrétní informace,“ komentuje makléř dění na pražské burze. Cenu táhnou nákupy nejspíše zahraničního kupce. „Při současném sentimentu by mohly akcie růst až k 900 – 920 korunám za akcii,“ sdílí svůj osobní tip makléř. Více informací k aktuálnímu dění na trzích i to, který sektor makléř preferuje se dozvíte ve videu.





