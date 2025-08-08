Američané nenakupují, přiznal šéf Crocs. Snížený výhled poslal akcie dolů o 30 procent

Ačkoliv známý výrobce plastové obuvi Crocs naplnil svými výsledky za letošní druhý kvartál očekávání Wall Street, tak akcie společnosti se ve čtvrtek octly ve volném pádu, když klesly téměř o 30 procent. Důvodem je zhoršený výhled tržeb, protože Američané omezují své výdaje.
Tržby Crocs vzrostly ve druhém čtvrtletí meziročně o 3,4 procenta na 1,15 miliardy dolarů při konsenzu 1,14 mld. USD. Upravený zisk na akcii meziročně stoupl o 5,5 procenta a dosáhl 4,23 USD, zatímco trh očekával 4,02 USD.
„Vykázali jsme solidní druhé čtvrtletí, kdy k našemu výkonu přispěly naše značky Crocs a Heydude, a zároveň jsme dosáhli historicky nejvyššího čtvrtletí hrubého zisku v historii společnosti (709 mil. USD, pozn. red.). Naše silná tvorba peněžních toků nám umožnila vrátit hodnotu akcionářům prostřednictvím zpětného odkupu akcií ve výši 133 milionů USD a splacení dluhu ve výši 105 milionů USD,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Andrew Rees.
Tím ale s pozitivy skončil. Americká firma totiž očekává, že v aktuálním třetím čtvrtletí jí klesnou tržby o devět až 11 procent. Rees to v následném konferenčním hovoru s analytiky zdůvodnil tím, že američtí spotřebitelé se chovají v případě zbytných výdajů zdrženlivě. „Nenakupují, nechodí ani do obchodů, vidíme, že návštěvnost klesá,“ řekl.
Firma navíc podle své finanční ředitelky Susan Healyové počítá s tím, že cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem budou mít na její byznys ve druhé polovině letošního roku negativní dopad ve výši 40 mil. USD. Negativní dopad na prodeje pak podle Reese může mít i pokračující omezování slev.
Akcie Crocs v reakci ve čtvrtek spadly o 29,2 procenta, což byl největší jednodenní propad za téměř 15 let. Momentálně se tak obchodují na nejnižší úrovni za téměř tři roky. V pátečním premarketu akcie zatím nepatrně posilují o 0,9 procenta.