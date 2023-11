Kam zamíří Česko? Ekonom Jan Bureš o výhledu na českou korunu

Česká ekonomika je v bodě zlomu. Síla koruny se zlomila již před časem a na českou měnu dopadá mix těžkých faktorů. Co od české měny čekat v nejbližších měsících a jaký má potenciál dlouhodobě? I na tyto otázky hovořil ve webináři Končí éra drahých peněz a padá koruna. Kam zamíří Česko? hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš a hlavní analytik Tomáš Vlk. My nyní přinášíme upoutávku a krátké shrnutí.

„V nejbližší budoucnosti nevidím důvod, aby se koruna výrazněji stabilizovala, spíše vidím potenciál pro budoucí nervozitu s tím, jak se úrokový potenciál začne uzavírat,“ očekává hlavní ekonom Patria Finance s tím, že tu nejsou žádné nové domácí fundamentální faktory, které by mohly korunu dostat pod tlak. „O sentimentu v celém regionu rozhodnou spíše globální faktory a bál bych se, že napětí na trzích může vydržet.“ Ve výhledu na vývoj české koruny zůstává v horizontu 3 až 6 měsíců opatrní, poté čeká obrat k lehkému posilování české měny, který souvisí s prvními sázkami na pokles sazeb v eurozóně a USA spolu s oživením průmyslu.

Dlouhodobý posilující trend české koruny souvisí s relativním růstem produktivity proti našim obchodním partnerům. A vzhledem k tomu, že Česko má dlouhodobě nižší míru inflace než ostatní země střední Evropy, promítá se tento trend více do posilování měnového kurzu, vysvětluje Jan Bureš. To bude do určité míry platit i dále, domnívá se ekonom.



Kolem tohoto dlouhodobého trendu hýbe korunou zaprvé úrokový diferenciál, tedy to, jak se vyvíjí sazby v Česku relativně vůči eurozóně, a zadruhé také globální rizikový sentiment. Na nejbližší dva kvartály zůstává Jan Bureš negativní. Předpokládá, že úrokový diferenciál se bude snižovat a rizikový apetit investorů bude opatrnější. Pokud by koruna oslabovala výrazněji, tak by podle mě nepůjdou sazby dolů tak rychle, jak se čeká. Pak ale podle něj přijde pozitivní moment, kdy v druhé polovině příštího roku začnou ECB a Fed snižovat své sazby, tím se přestane zhoršovat úrokový diferenciál a začne se zlepšovat rizikový sentiment spojený s nejistotou ohledně nastavení úrokových sazeb.

