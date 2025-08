Překonání odhadů a vylepšení výhledu vystřelují akcie Shopify vzhůru

Akcie společnosti Shopify vyskočily v premarketu o 17 % poté, co zveřejněné výsledky firmy ukázaly tržby za druhé čtvrtletí a výhled na třetí čtvrtletí nad očekávaními trhu. Tržby ve druhém čtvrtletí vzrostly o 31 %, což je více než očekávaný nárůst o 25 %, protože růst se zrychlil ve všech regionech.

Optimistický výhled přichází jako vítaný signál po obavách investorů ohledně měnící se obchodní politiky prezidenta Donalda Trumpa, která mnohé maloobchodní podniky ponechala v nejistotě ohledně poptávky, výroby, zásobování a nákladů na provoz. Společnost se sídlem v Ontariu v Kanadě očekává, že tržby ve třetím čtvrtletí (červenec–září) vzrostou o středních až vyšších dvacet procent, zatímco analytici v průměru odhadovali nárůst o 21,54 %, podle údajů sestavených společností LSEG.



Ve druhém čtvrtletí (duben–červen) Shopify zaznamenala zrychlení růstu tržeb ve všech regionech, včetně Severní Ameriky, Evropy a Asie a Pacifiku, uvedla společnost. „Evropa byla obzvlášť silná, kde hrubý objem zboží (GMV) vzrostl o 42 % při konstantním měnovém kurzu,“ uvedl finanční ředitel Jeff Hoffmeister ve svém prohlášení. Shopify vykázala tržby ve výši 2,68 miliardy dolarů, což je o 31 % více než loni a nad průměrným odhadem analytiků ve výši 2,55 miliardy dolarů. Hrubý objem zboží (GMV) vyskočil na 87,84 miliardy dolarů z loňských 67,25 miliardy.

Společnost se sídlem v Ottawě uvedla, že ve třetím čtvrtletí očekává růst tržeb v rozmezí středních až vyšších dvaceti procent, zatímco analytici očekávali nárůst o 22 %. Růst hrubého zisku by měl být v nižších dvaceti procentech, oproti konsenzuálnímu očekávání zvýšení o 17 %.



Podle Bloomberg Intelligence byl růst tržeb pravděpodobně způsoben většími obchodníky, kteří se připojili k platformě, vzhledem k výhledu na třetí čtvrtletí, spíše než spotřebiteli, kteří by urychlili nákupy kvůli clům. Shopify dříve uvedla, že prodejci se stále registrují k jejím službám, protože společnost těží také z investic do funkcí poháněných umělou inteligencí, které obchodníkům pomáhají s úkoly jako je tvorba webových stránek obchodů, generování obrázků a slevových kódů nebo shromažďování prodejních dat.

Shopify v květnu uvedla, že vypršení platnosti výjimky „de minimis“ v USA – obchodní výjimky, která umožňovala dovoz levného zboží z Číny bez cla – nebude mít na společnost výrazný dopad. Pouze 1 % jejího celkového objemu hrubého zboží (GMV) – tedy celkové hodnoty produktů prodaných na platformě – souvisí s Čínou.

Zdroj: Bloomberg, Reuters