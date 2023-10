Rozbřesk: Koruna nejslabší za více než rok - co rozhodne o dalším vývoji?

Česká koruna nemá na “růžích ustláno” - v pátek se dostala opětovně pod tlak a oslabila do blízkosti 24,70 EUR/CZK. To jsou úrovně, kam už se déle než rok nepodívala a kde současně v minulosti pravidelně intervenovala ČNB a bránila “výraznějším” ztrátám. Co je důvodem posledních ztrát a má koruna v nejbližší době šanci, když ne na pozitivní obrat, tak alespoň na stabilizaci a zastavení výprodejů?



Za dnešní slabostí koruny podle nás v tuto chvíli stojí hned několik faktorů. Za prvé, rozhodnutí ČNB (podle nás správné) ukončit “kurzový závazek” a nechat korunu před prvním snížením úrokových sazeb “volně plavat” učinilo z české měny daleko zranitelnější zboží. Ve chvíli jakýchkoliv výraznějších globálních nebo regionálních tlaků tak reaguje velmi citlivě. Za druhé, v posledních několika týdnech se globální počasí viditelně zhoršilo. Klíčovým startérem napětí byla zejména relativně silná čísla z americké ekonomiky v kombinaci s neutěšeným stavem tamních veřejných financí - ta vedla k prudkému nárůstu amerických reálných výnosů, což zapůsobilo na většinu rizikových aktiv včetně koruny jako “studená sprcha”. Za třetí, nezhoršilo se pouze počasí globální, ale vyšší napětí panovalo i ve středoevropském regionu před polskými volbami - i když polský zlotý poslední týden zvládl relativně dobře. A za čtvrté, poslední slabší čísla z českého průmyslu a nižší zářijová inflace vedou trhy k sázkám na o něco včasnější pokles úrokových sazeb (ve hře je již listopadové zasedání), což pro korunu také není nejlepší zpráva.



Celkově se tak nelze defenzivě české měny příliš divit. I když napětí spojené s polskými volbami pravděpodobně brzy bude minulostí - zvlášť, když se potvrdí odhady z exit polls, které ukazují, že větší šanci sestavit vládu má druhá liberální opozice. Nehledě na situaci v Polsku je však značně nejisté, jak dlouho bude trápit celý středoevropský region kombinace vysokých amerických sazeb a silného dolaru. A to navíc ve světle blížícího se prvního poklesu úrokových sazeb v Česku. Osud koruny tak bude podle nás do značné míry záležet na tom, kdy centrální banka půjde poprvé s úrokovými sazbami dolů (stále za nás lehce s pravděpodobností převažuje prosinec). A především, jak dobře zvládne trhům první pokles úrokových sazeb odkomunikovat (ať už k němu dojde v listopadu nebo v prosinci). Pokud trhy pochopí, že na rozdíl od sousedního Polska budou první kroky dolů velmi opatrné, mohla by se koruna časem stabilizovat. V opačném případě bychom museli revidovat náš výhled pro konec roku směrem k slabším úrovním (z dnešních 24,30 EUR/CZK).





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna byla ke konci týdne opět pod tlakem (viz úvodník). V tomto týdnu může korunu sice potěšit výsledek polských voleb (pokud se potvrdí exit-polls), na druhou stranu klíčový bude asi celkový sentiment na globálních trzích a zejména pak další pohyb amerických výnosů a dolaru. Domácí čísla v čele s výrobní inflací (předpokládáme lehké zvolnění), pravděpodobně příliš mnoho pozornosti nepřitáhnou, a trhy se více soustředí na eventuální dodatečné komentáře centrálních bankéřů před listopadovým zasedáním ČNB.



Eurodolar

Geopolitické napětí, jež se šíří z pásma Gazy, dolaru prospívá a to nehledě na relativně holubičí rétoriku Fedu (naposledy to byl jestřáb Harker). Izraelská protiofenzíva může způsobovat politické problémy v západní Evropě a navíc vyšší ceny ropy ekonomicky zhorší směnné relace zahraničního obchodu eurozóny.

Začátek týdne vypadá z pohledu dat slabší a tak hlavní pozornost bude poutat vývoj dlouhého konce americké výnosové křivky, který je opět velmi volatilní. Pozor však na výsledky amerického federálního rozpočtu, které budou zveřejněny zřejmě v průběhu dnešního večera. Rozpočet je ve výrazném deficitu (okolo 7 % HDP) a výrazně zvyšuje nabídku na trhu dluhopisů, což tlačí výnosy extrémně vysoko.



Regionální Forex

Polská pro-evropská liberální opozice podle předběžných povolebních odhadů získala většinu v novém Sejmu. Konzervativní Právo a spravedlnost, které v Polsku vládne osm let a udržuje dost napjaté vztahy s Bruselem, sice ve volbách zvítězilo, ale většinovou koalici zřejmě nedokáže postavit (byť patrně dostane od prezidenta první pokus). Zlotý v reakci na předběžné výsledky zpevnil o téměř dvě procenta. Trh zjevně sází na to, že nová vláda (vedená bývalým předsedou Evropské rady Tuskem) urovná spory s EU a tím se Polsko dostane k levným půjčkám a grantům unijního fondu Obnovy.