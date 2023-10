Tomáš Holub: Obrat sazeb ČNB už letos nemohu vyloučit. Klíčová bude inflace úvodu roku 2024

„Pevně věříme, že začátkem příštího roku se dostaneme na nízké jednociferné hodnoty inflace, ideálně by to mělo být blízko našeho dvouprocentního cíle,“ uvedl člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub s tím, že nemůže vyloučit počátek snižování sazeb už v letošním roce, avšak klíčová budou pro centrální banku a následné nastavení úrokových sazeb především data o inflaci v úvodu roku 2024. Koruna v reakci na slova centrálního bankéře oslabila k euru od hladiny 24,55 do blízkosti 24,65 EURCZK.





„Pevně věříme, že začátkem příštího roku se dostaneme na nízké jednociferné hodnoty inflace, ideálně by to mělo být blízko našeho dvouprocentního cíle, byť kolem toho samozřejmě ještě existuje poměrně významná nejistota. Takže snad příští rok budeme konečně moci říct, že jsme zase relativně spokojeni s tím, jak se nám daří ten náš mandát naplňovat,“ uvedl Holub v pro Amundi FundCast dle přepisu na webu centrální banky.

Holub uvedl, že klíčová pro další vývoj bude spotřebitelská inflace CPI v lednu a únoru roku 2024. „Pokud nastane to, v co věříme - že začátkem příštího roku bude inflace na nízkých jednociferných číslech, tak sedmiprocentní nastavení reposazby ČNB bude stále evidentněji a zřetelněji přehnaně přísné a bude potřeba zahájit postupný proces snižování sazeb,“ uvedl Holub avšak také s tím, že "vyloučit nemůžeme, že se snižováním úrokových sazeb začneme už v letošním roce.“

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6198 0.3320 24.6553 24.5175 CZK/USD 23.3175 0.9306 23.3530 23.0605 HUF/EUR 386.6784 -0.0021 387.5000 385.5913 PLN/EUR 4.5343 0.1901 4.5374 4.5209

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7073 -0.5999 7.7676 7.6993 JPY/EUR 157.9740 -0.2289 158.6160 157.7230 JPY/USD 149.6220 0.3525 149.6550 148.9560

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8623 -0.0243 0.8644 0.8621 CHF/EUR 0.9555 -0.2420 0.9581 0.9544 NOK/EUR 11.5349 0.3056 11.5492 11.5042 SEK/EUR 11.5547 -0.3989 11.6020 11.5325 USD/EUR 1.0558 -0.5801 1.0640 1.0547

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5736 0.9441 1.5760 1.5547 CAD/USD 1.3643 0.3660 1.3647 1.3579