Clinton z Deepwater: Meta dělá to, co by měl dělat Google. Stále trvá počáteční fáze nového technologického cyklu

Na CNBC poukazují na prudký růst cen akcií a kapitalizaci velkých technologických společností, ke kterému došlo v posledních týdnech. Doug Clinton z Deepwater Asset Management k tomu uvedl, že jeho firma hodně investuje do technologií, ale zároveň se na vývoj dívá racionálně. A takový pohled podle něj říká, že největší firmy v tomto segmentu trhu nemohou každý měsíc přidávat stovky miliard dolarů ke své kapitalizaci.



Investor se tedy domnívá, že na jednu stranu se nacházíme v počáteční fázi „cyklu umělé inteligence“, na stranu druhou by podle svých slov nebyl překvapen, pokud by již v dohledné době přišla u velkých technologických firem korekce cen akcií. I přesto, že dlouhodobě mohou z využívání umělé inteligence těžit, a to i na úrovni jejich ziskovosti. K tomu expert dodal, že nejlepší investiční sázky na tuto novou technologii jsou v současné době stále u neobchodovaných společností, tedy mimo akciový trh.



Která akcie může být nejvíce v oblasti iracionální euforie? Clinton na tuto otázku odpověděl, že to nutně nemusí být NVIDIA, jejíž akcie sice prudce posilují, ale valuačních násobků se to výrazně netýká. Růst cen akcií tu je totiž podporován silnou poptávkou po čipech firmy. Nejvíce „frustrován“ je investor podle svých slov z Googlu, jehož akcie Deepwater vlastní. Akcie si sice připisuje zisky ve výši 50 %, ale Google by měl stát v čele inovací na straně umělé inteligence, k čemuž nedochází. Podle investora má přitom pro budoucnost největší rozpětí scénářů dalšího vývoje.





Google má nyní obrovský počet uživatelů, kteří jeho služby používají každý den. Podle experta ale tuto svou sílu ke zmíněným inovacím nevyužívá dostatečně a firma by měla změnit svůj přístup k umělé inteligenci. Její dosavadní pokusy v této oblasti byly zklamáním a firma může propást „obrovskou příležitost“. Pozitivně se naopak expert dívá na akcie společnosti Meta. Jednak se u ní projevují předchozí snahy o zvýšení efektivity a k tomu „každý měsíc vypadá jako tři roky pokroku u umělé inteligence“. Meta tak dělá to, co by měl podle Clintona dělat i Google.



Vedení společnosti Meta „postupuje stejně jako kdykoliv předtím“. To znamená, že nejdříve přijde na to, jak u svého produktu získat miliardy uživatelů a pak na to, jak tento produkt monetizovat. Podle experta to bude stejně i s modelem Llama, který je sice open source, ale společnost k němu bude nabízet dodatečné a už placené služby.



Zdroj: CNBC