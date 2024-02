Než otevře Wall Street: Applied Materials, Bloom Energy, Carvana

Hlavní americké indexy včera uzavřely v zisku, který byl ale v porovnání ve středou o poznání slabší. Zajímavé je, že po delší době nejsou vítězem technologie, kde index Nasdaq 100 připsal „jen“ 0,21 %, ale index Dow Jones , který včera připsal 0,91 %. V rámci dnešního premarketu sledujeme prozatím drobný růst, ale investoři budou jednoznačně očekávat inflační data z USA formou indexu PPI.

Z hlediska makroekonomických dat jsou na programu dnes jednoznačně nejočekávanější data PPI, kde se meziměsíčně očekává +0,1 %, předchozí revidovaná hodnota byla reportována jako -0,2 %. Data doplní i sentiment Michiganské univerzity.

Ve 13:10 SEČ futures na hlavní indexy indikují: S&P 500: +0,18 %, NASDAQ 100 +0,55 % a Dow Jones -0,07 %. V Německu DAX : +0,72 % a v Praze index PX : +0,52 %.

Mezi největší pohyby amerického premarketu patří:

(AMAT) posiluje o 13 %. Společnost roste po zveřejnění výsledků a svého výhledu, kde silným překvapením je hlavně výhled. Společnost očekává ve druhém účetním čtvrtletí upravené EPS v rozmezí 1,79 až 2,15 USD, trh čekal 1,79 USD. Mnohem lepší je i reportované EPS, které společnost oznamuje na úrovni 2,13 USD, trh čekal 1,91 USD. Analytici jednoznačně vidí překvapení u tržeb z prodejů pamětí DRAM, které posouvají celý výsledek na mnohem lepší úrovně.

Bloom Energy (BE) oslabuje o 16 %. Společnost dnes představila svůj výhled pro rok 2024, který končí za odhady analytiků a zároveň představila trhu poměrně špatnou správu v podobě odchodu CFO společnosti, který byl na trhu silně uznáván. Tato kombinace nastartovala i snížení investičního doporučení od dvou analytiků, kteří komentují, že potřebují další data a lepší vhled do společnosti, aby byli schopni stanovit vhodné doporučení. Analytici obecně komentují, že odchod CFO do společnosti vnáší velkou nejistotu a budoucí vývoj se stává nečitelným.

Carvana (CVNA) odepisuje 3,5 %. Společnost dnes oslabuje v návaznosti na snížení analytického doporučení na „underpoerform“ poté, co analytik komentoval, že společnost nejspíše vyčerpala maximální tempo růstu a nyní začne o jakýkoliv další růst bojovat s poměrně silnou konkurencí.

DoorDash (DASH) oslabuje o 7,3 %. Společnost včera po uzavření burzy reportovala své výsledky, které jsou takřka v souladu s analytickým konsensem. Tržní reakce je poměrně dost zajímavá a může indikovat, že po silném růstu už investorům výsledky v souladu s očekáváním nestačí a chtějí po společnosti, aby dokázala odhady analytiků překonávat.

DraftKings (DKNG) oslabuje o 2,9 %. Společnost, která provozuje online sázkovou kancelář, oslabuje po zveřejnění svých výsledků, kde upravená Ebitda končí za analytickým konsensem. Analytik komentuje, že výsledky jsou slabé zejména díky sportovním výsledkům, které dopadly v neprospěch sázkové kanceláře, která musela hráčům vyplácet více než se čekalo.