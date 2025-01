Traders Talk: Trhy pod tlakem očekávaného zpomalení Fedu, Erste na překvapivých výšinách

Rok 2025 začal velkým optimismem na trzích, který se ale rychle změnil v opatrnost, uvádí hlavní makléř Patria Finance Palo Mokoš. Klíčovými faktory zůstává odolnost americké ekonomiky a rostoucí obavy z přetrvávající inflace. To ovlivňuje výhled na politiku Fedu, který pravděpodobně nebude postupovat se snižováním úrokových sazeb tak, jak se čekalo ještě před měsícem. Trhy nyní očekávají jedno snížení do konce roku, a to pravděpodobně až v říjnu.



Mezi sektory nadále dominují akciovému trhu technologie a banky. Přesto opatrnost zůstává na místě, protože vývoj na trzích může ovlivnit řada politických a ekonomických faktorů.



Na pražské burze se pozornost soustředí na akcie a . překvapila silným růstem, kdy její cena překročila hranici 1 500 Kč. Akcie se přiblížily hodnotě 1 000 Kč. Jaký názor má makléř na tyto tituly? Kde vidí aktuální investiční příležitosti?

Zhlédněte aktuální video:

Anebo se zaposlouchejte do podcastu:

